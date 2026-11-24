BirGün Gazetesi Yazarı Özgür Gürbüz: “COP31’de somut adım atılamadı”
Enflasyon, sosyal barışı bozuyor
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, BirGün Gazetesi Yazarı Özgür Gürbüz oldu. Antalya’daki COP31 müzakerelerinin neden tıkandığını değerlendiren Gürbüz, “İş ciddileşip somutlaşınca herkes kılıçlarını çekti” dedi.
Antalya’da düzenlenen COP31’de fosil yakıtlardan çıkış, adil geçiş, iklim finansmanı ve ülkelerin sorumlulukları müzakerelerin en tartışmalı başlıkları arasında yer aldı.
Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan BirGün Gazetesi Yazarı Özgür Gürbüz, iklim krizinin geldiği noktada ülkelerden artık yalnızca iyi niyet açıklamalarının değil, somut uygulama planlarının beklendiğini söyledi.
Gürbüz, şöyle konuştu:
“1995’ten bu yana hem dünya çok değişti hem de iklim meselesi o kadar ciddileşti ki artık birkaç iyi niyetli sözle bir toplantıyı kapatmanız mümkün değil. İnsanlar çok net kararlar bekliyor. Kömürden vazgeçmenin yalnızca metinde yer almasını istemiyorlar, bunun nasıl yapılacağını görmek istiyorlar. Kömür, petrol ve gazdan vazgeçilecek ama bu olurken kömürlü termik santrallerde çalışan işçilerin mağdur olmaması gerekiyor. Bu insanların yeni sektörlere alınması lazım. Adil geçiş dediğimiz meselenin artık bir mekanizması olsun isteniyor.”
“Daha önce alınan kararların devamı getirilemedi”
Gürbüz, önceki iklim konferanslarında alınan kararların Antalya’da bir sonraki aşamaya taşınamamasını önemli bir gerileme olarak değerlendirdi:
“İşin bence en trajik tarafı, daha önceki COP toplantılarında alınmış kararların devamının getirilememesi. Fosil yakıtlardan uzaklaşma COP28’de zaten alınmış bir karardı. Belém’de adil geçiş mekanizması için karar alınmıştı. Uyum finansmanının artırılmasına ilişkin daha önce alınan kararlar var. Ama ikinci adım atılamıyor. Benim gördüğüm kadarıyla iş çok ciddileşip somutlaşınca herkes kılıçlarını çekti.”
“1995’teki dünya artık yok”
Gürbüz, iklim müzakerelerinde gelişmiş ülkeler ile Çin ve Hindistan gibi büyüyen ekonomiler arasındaki sorumluluk tartışmasının da giderek sertleştiğini belirtti:
“1995’teki dünya artık yok. Batı dünyası, zengin ülkeler ya da küresel kuzey, ‘Çin o zamanki Çin değil, Hindistan o zamanki Hindistan değil. Siz de büyüdünüz, sizin de elinizi taşın altına koymanız lazım’ diyor. Hedefler zorlaştıkça pazarlık da zorlaşıyor. Bir de son yıllarda aşırı sağın yükseldiği, ülkelerin birbirleriyle kavga ettiği hatta savaştığı bir dünya var. Böyle bir ortamda çok taraflılık, uluslararası müzakere ve Birleşmiş Milletlerin rolü de tartışılır hale geliyor. Bunun iklim konferansına da yansıdığını düşünüyorum.”
“Fosil yakıtlardan vazgeçmek yerine teknolojik çözüm öne çıkarılıyor”
Gürbüz, müzakere metinlerinde karbon yakalama ve depolama teknolojilerinin öne çıkmasına karşın fosil yakıtlardan çıkış konusunda somut bir karar alınamamasını eleştirdi:
“Fosil yakıt şirketleri şu anda inanılmaz kâr ediyor. Böyle bir ortamda karbon gömme gibi teknolojileri bir anda metinlerde görmeye başladık. Teknik olarak yapılmıyor değil ama hâlâ ciddi soru işaretleri var ve maliyeti de inanılmaz yüksek. Bu çözüm gibi metne giriyor ama fosil yakıtlardan, kömürden, gazdan ve petrolden vazgeçmek girmiyor. Bu da aslında ‘Fosil yakıt üreticileri üretmeye devam etsin, biz belki teknolojik bir çözüm buluruz’ demek. Bunun faturası pahalı olursa yine halk ödeyecek. İtiraz da buna.”
“Önceki kararların üzerine koyamıyorsanız bu geriye gidiştir”
Gürbüz, COP31’de yaşanan tıkanmanın yalnızca mevcut jeopolitik ortamla açıklanamayacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Aksiyon ajandası, 1,5 derece hedefi, iklim finansmanı, kayıp ve zarar meselesi bir yana, tartışma giderek diplomatik boyuta kaydı. Daha önce aldığınız kararların üzerinde duramıyor, üzerine yeni bir şey koyamıyorsanız bence bu geriye gidiştir. İklim krizinin varlığına dair dünyada ciddi bir bilimsel tartışma yok. Asıl mesele, bu sistemden büyük para kazananlarla buna karşı duranlar arasında. Yoksa dünya 2,4 derecelere, 3 derecelere doğru gidiyor.”