“Fosil yakıt şirketleri şu anda inanılmaz kâr ediyor. Böyle bir ortamda karbon gömme gibi teknolojileri bir anda metinlerde görmeye başladık. Teknik olarak yapılmıyor değil ama hâlâ ciddi soru işaretleri var ve maliyeti de inanılmaz yüksek. Bu çözüm gibi metne giriyor ama fosil yakıtlardan, kömürden, gazdan ve petrolden vazgeçmek girmiyor. Bu da aslında ‘Fosil yakıt üreticileri üretmeye devam etsin, biz belki teknolojik bir çözüm buluruz’ demek. Bunun faturası pahalı olursa yine halk ödeyecek. İtiraz da buna.”