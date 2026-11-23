https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/yeni-partili-umit-ozlale-ak-partiden-teklif-aldim-geri-cevirdim-1110527751.html

YENİ Partili Ümit Özlale: “AK Parti’den teklif aldım, geri çevirdim”

YENİ Partili Ümit Özlale: “AK Parti’den teklif aldım, geri çevirdim”

Sputnik Türkiye

Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale oldu. Fon soruşturmasına... 23.11.2026, Sputnik Türkiye

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Fon soruşturmasına ilişkin açıkladığı dosyalarla gündeme gelen YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, kendisine yönelik TERA’dan para aldığı ve AK Parti’ye geçmek istediği ancak kabul edilmediği için fon meselesini gündeme taşıdığı yönündeki iddialara yanıt verdi.Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, TERA ile hiçbir dönemde ticari ilişkisinin bulunmadığını ve yaklaşık 13 aydır yatırımcıları şirketlere ilişkin uyardığını söyledi.Özlale, şöyle konuştu:“AK Parti’den gelen teklifleri geri çevirdim”Özlale, İYİ Parti’den ayrılmasının ardından AK Parti’den kendisine katılım teklifleri geldiğini belirterek, bu görüşmeleri daha önce kamuoyuna açıklamadığını söyledi:“Fon dosyasının ancak yüzde 35-40’ını görebildik”Özlale, fon soruşturmasının henüz tamamının ortaya çıkmadığını savunarak, kamuya açık veriler ve ulaştıkları kayıtlar üzerinden çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti:“Bu süreç 2021-2022’ye kadar gidiyor”Özlale, fon soruşturmasında tek bir kırılma anı bulunmadığını ve aynı aktörlerin geçmiş yıllarda da farklı yapılarda karşılarına çıktığını savundu:“Ana para ve enflasyon kaybı güvence altına alınmalı”Özlale, fon mağdurlarına yapılan ödemelerin yeterli olmadığını savunarak YENİ Parti olarak hazırladıkları kanun teklifini anlattı:“Tasfiye süreci şeffaf yürütülmeli”Özlale, tasfiye edilen fonlardaki işlemlerin kamuoyunda soru işareti yaratmayacak şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti:“Siyasi tarafın yeterince aydınlatılmadığını düşünüyorum”Özlale, soruşturmanın finans ve bürokrasi ayağında bazı adımlar atıldığını ancak siyasi bağlantılara ilişkin sürecin yeterince ilerlemediğini savundu:“Yeni dosyada paranın yurt dışına nasıl çıkarıldığını anlatacağız”Özlale, fon soruşturmasına ilişkin yeni dosyalar açıklamaya devam edeceklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

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