https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/yeni-partili-umit-ozlale-ak-partiden-teklif-aldim-geri-cevirdim-1110527751.html
YENİ Partili Ümit Özlale: “AK Parti’den teklif aldım, geri çevirdim”
YENİ Partili Ümit Özlale: “AK Parti’den teklif aldım, geri çevirdim”
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale oldu. Fon soruşturmasına... 23.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-23T10:14+0300
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Fon soruşturmasına ilişkin açıkladığı dosyalarla gündeme gelen YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, kendisine yönelik TERA’dan para aldığı ve AK Parti’ye geçmek istediği ancak kabul edilmediği için fon meselesini gündeme taşıdığı yönündeki iddialara yanıt verdi.Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, TERA ile hiçbir dönemde ticari ilişkisinin bulunmadığını ve yaklaşık 13 aydır yatırımcıları şirketlere ilişkin uyardığını söyledi.Özlale, şöyle konuştu:“AK Parti’den gelen teklifleri geri çevirdim”Özlale, İYİ Parti’den ayrılmasının ardından AK Parti’den kendisine katılım teklifleri geldiğini belirterek, bu görüşmeleri daha önce kamuoyuna açıklamadığını söyledi:“Fon dosyasının ancak yüzde 35-40’ını görebildik”Özlale, fon soruşturmasının henüz tamamının ortaya çıkmadığını savunarak, kamuya açık veriler ve ulaştıkları kayıtlar üzerinden çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti:“Bu süreç 2021-2022’ye kadar gidiyor”Özlale, fon soruşturmasında tek bir kırılma anı bulunmadığını ve aynı aktörlerin geçmiş yıllarda da farklı yapılarda karşılarına çıktığını savundu:“Ana para ve enflasyon kaybı güvence altına alınmalı”Özlale, fon mağdurlarına yapılan ödemelerin yeterli olmadığını savunarak YENİ Parti olarak hazırladıkları kanun teklifini anlattı:“Tasfiye süreci şeffaf yürütülmeli”Özlale, tasfiye edilen fonlardaki işlemlerin kamuoyunda soru işareti yaratmayacak şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti:“Siyasi tarafın yeterince aydınlatılmadığını düşünüyorum”Özlale, soruşturmanın finans ve bürokrasi ayağında bazı adımlar atıldığını ancak siyasi bağlantılara ilişkin sürecin yeterince ilerlemediğini savundu:“Yeni dosyada paranın yurt dışına nasıl çıkarıldığını anlatacağız”Özlale, fon soruşturmasına ilişkin yeni dosyalar açıklamaya devam edeceklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
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Güçlü Özgan
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Güçlü Özgan
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radyo sputnik, radyo, radyo, fon soruşturması, milletvekili
radyo sputnik, radyo, radyo, fon soruşturması, milletvekili
YENİ Partili Ümit Özlale: “AK Parti’den teklif aldım, geri çevirdim”
10:14 23.11.2026 (güncellendi: 10:16 23.11.2026)
Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale oldu. Fon soruşturmasına ilişkin iddiaları değerlendiren Özlale, İYİ Parti’den ayrılmasının ardından AK Parti’den kendisine katılım teklifi geldiğini ve bu teklifleri geri çevirdiğini söyledi.
Fon soruşturmasına ilişkin açıkladığı dosyalarla gündeme gelen YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, kendisine yönelik TERA’dan para aldığı ve AK Parti’ye geçmek istediği ancak kabul edilmediği için fon meselesini gündeme taşıdığı yönündeki iddialara yanıt verdi.
Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, TERA ile hiçbir dönemde ticari ilişkisinin bulunmadığını ve yaklaşık 13 aydır yatırımcıları şirketlere ilişkin uyardığını söyledi.
“Ben herhalde bu Tera meselesini Türkiye’de ilk yazan, çizen, hatta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Mehmet Şimşek’e soran insanım. Yaklaşık 13 ay boyunca Tera ve Pusula konusunda yatırımcıları uyardım, SPK’yı göreve çağırdım, bakanları bilgilendirdim. Tera ile benim hiçbir dönemde hiçbir ilişkim olmadı. Ne konuştum ne de bir ticari ilişkide bulundum. Tam tersine bu süreçte Tera’ya en sert eleştirileri getiren kişilerden biri bendim.”
“AK Parti’den gelen teklifleri geri çevirdim”
Özlale, İYİ Parti’den ayrılmasının ardından AK Parti’den kendisine katılım teklifleri geldiğini belirterek, bu görüşmeleri daha önce kamuoyuna açıklamadığını söyledi:
“İYİ Parti’den ayrıldıktan sonra AK Parti’den benim de sevip saydığım, kıdemli insanlar geldiler ve AK Parti kadrolarına katılmak isteyip istemediğimi sordular. Ben de her seferinde nazik davetleri için teşekkür ettim ama AK Parti’de milletvekilliğine devam etmek istemediğimi söyledim ve konu orada kapandı. AK Parti Genel Sekreteri böyle bir şey söylemeseydi, ben AK Parti’den teklif aldığımı ve sürecin detaylarını kamuoyuyla paylaşmazdım. Bunlar kapalı kapılar ardında kalması gereken şeylerdi. Bunu hiçbir zaman siyasi bir koz olarak kullanmadım, pazarlık meselesi yapmadım. AK Parti’nin son dönemde milletvekillerini, belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini kendi bünyesine katmak için ne kadar agresif davrandığını görüyorsunuz. Hangisi daha mantıklı geliyor? Benim AK Parti’ye katılmak isteyip reddedilmem mi, yoksa AK Parti’nin bana bir teklifte bulunması mı?”
“Fon dosyasının ancak yüzde 35-40’ını görebildik”
Özlale, fon soruşturmasının henüz tamamının ortaya çıkmadığını savunarak, kamuya açık veriler ve ulaştıkları kayıtlar üzerinden çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti:
“Bence şu ana kadar fotoğrafın ancak yüzde 35-40’ını görebildik. Kamu Aydınlatma Platformu verilerini, Borsa İstanbul verilerini ve ulaşabildiğimiz diğer kayıtları birleştirip çapraz sorgulama yapıyoruz. Açıkladığımız beş dosyada toplamda binlerce sayfalık belge var. Bunların bir kısmı kamuya açık verilerden oluşuyor. KAP verileri ile Borsa İstanbul verilerini birleştirdiğiniz zaman önemli örüntüler ortaya çıkıyor.”
“Bu süreç 2021-2022’ye kadar gidiyor”
Özlale, fon soruşturmasında tek bir kırılma anı bulunmadığını ve aynı aktörlerin geçmiş yıllarda da farklı yapılarda karşılarına çıktığını savundu:
“Bu fon meselesinin geçmişini soracak olursanız 2021-2022’ye kadar giderim. Burada tek bir kırılma anı yok. Aynı aktörlerin farklı konumlarda karşımıza çıkması var. Çöküş ağustos sonunda başladı. Hesaplara baktığımızda bazı büyük oyuncuların ağustos sonundan itibaren hesaplarını boşalttığını görüyoruz. Buna karşılık sisteme vatandaşlardan hâlâ para girişi devam ediyordu.”
“Ana para ve enflasyon kaybı güvence altına alınmalı”
Özlale, fon mağdurlarına yapılan ödemelerin yeterli olmadığını savunarak YENİ Parti olarak hazırladıkları kanun teklifini anlattı:
“Fon vurgunu ortaya çıkar çıkmaz benim de imzamın olduğu bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduk. En azından ana para ile TÜFE kaynaklı değer kaybının garanti edilmesi gerektiğini söyledik. Mağdurun elinde son kalan paranın değil, ilk başta yatırdığı ana paranın ve enflasyon karşısındaki kaybının karşılanması gerektiğini savunduk. Bu sistem daha önce değerlendirilseydi mağduriyetler tamamen ortadan kalkmazdı ama önemli ölçüde azalabilirdi.”
“Tasfiye süreci şeffaf yürütülmeli”
Özlale, tasfiye edilen fonlardaki işlemlerin kamuoyunda soru işareti yaratmayacak şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti:
“Vurgun daha bitmedi. Halkın bu işin düzgün yapıldığına emin olması için tasfiye sürecinde şeffaflık gözetilmeli. İnsanların aklına şüphe düşüren işlemlerden de bir an önce vazgeçilmeli.”
“Siyasi tarafın yeterince aydınlatılmadığını düşünüyorum”
Özlale, soruşturmanın finans ve bürokrasi ayağında bazı adımlar atıldığını ancak siyasi bağlantılara ilişkin sürecin yeterince ilerlemediğini savundu:
“Bürokrasi ayağında bazı adımlar atıldı ama bence hâlâ eksik. Bir de işin siyasi tarafı var. Biz burada çeşitli isimlere ilişkin somut olduğunu düşündüğümüz belge ve iddiaları kamuoyuna açıkladık. Ben işin siyasi tarafının hâlâ yeterince aydınlatılmadığını ve üzerine yeterince gidilmediğini düşünüyorum.”
“Yeni dosyada paranın yurt dışına nasıl çıkarıldığını anlatacağız”
Özlale, fon soruşturmasına ilişkin yeni dosyalar açıklamaya devam edeceklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Beş dosya açıkladık, devamı da gelecek. Yeni dosyada bu paranın yıllar boyunca yurt dışına hangi yollarla çıkarıldığına ilişkin önemli bilgiler sunacağız.”