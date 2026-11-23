Yeni caydırıcılık çağı: Kızılelma ve Anka 3 neyi değiştirecek?
bölgenin kalbi
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Kızılelma'nın TSK envanterine girmesi insansız hava araçlarının geleceğini yeniden gündeme taşıdı. Ceyhun Bozkurt, insansız jetlerin insanlı uçakların süre, irtifa ve hız sınırlarını aştığını belirterek teknolojinin gelecekte uzay mücadelesine taşınabileceğini vurguladı.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi programında insansız savaş teknolojilerinin neleri değiştireceğini değerlendirdi. Bozkurt, Kızılelma'nın yanı sıra TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka-3'ün önemine de değindi. İnsansız taarruzi hava araçlarının Türkiye'nin caydırıcılık kapasitesine katkı sağlayacağını ifade eden Bozkurt, bu sistemlerin insanlı savaş uçaklarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
“İnsansız jetlerde insan unsurundan kaynaklanan sınırlar ortadan kalkıyor”
İnsanlı savaş uçaklarının önemini koruduğunu ancak insan fizyolojisinin bu sistemlere bazı sınırlar getirdiğini belirten Bozkurt, insansız jetlerin bu kısıtlamaları aşma imkânı sunduğunu ifade etti.
Bozkurt şunları söyledi:
“İnsanlı sistemler de tabii ki önemli. Ama insanlı sistemlerin bir sınırı var. İnsansız jetlerde ise bu sınır ortadan kalkıyor. Örneğin insan unsurundan dolayı uçuş süresi sınırlıdır, yükseldiğin irtifa sınırlıdır, hız sınırlıdır. Operasyonda makineden ve insandan kaynaklı, özellikle de insandan kaynaklı belli sınırların vardır. Belli bir saat uçmak zorundasındır çünkü insanın ihtiyaçları vardır. İnsanın fiziğinin kaldıramayacağı hızlara ulaşamazsın çünkü insan fizyolojisinin sınırları vardır.”
İnsansız jetlerin insanlı sistemlerin kapasitesini aşabilecek yeni imkânlar sağlayabileceğini vurgulayan Bozkurt, bu alanda dünya genelinde ciddi çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.
İnsansız hava araçlarında yeni hedef uzay
İnsansız hava araçlarının gelişiminde bir sonraki aşamanın uzay alanına taşınmak olabileceğini belirten Bozkurt, ABD, Rusya ve Çin gibi küresel güçlerin de bu alana yönelik çalışmalar yürüttüğünü söyledi:
“Bundan sonraki aşamalar, insansız araçlarda adım adım uzaya çıkmaktır. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin gibi küresel güçler dâhil olmak üzere bu alanda çalışan ülkeler ağırlıklı olarak zaten bunları da hedefliyorlar.”
Uzayda da askerî rekabet yaşanıyor
Uzay alanındaki askerî rekabete ilişkin bir gelişmeyi de hatırlatan Bozkurt, ABD'nin Rusya'ya ait bir uzay aracının kendi uzay araçlarından birine yaklaştığı yönündeki açıklamasına değindi. Uzaydaki rekabetin giderek farklı bir boyuta taşındığını belirten Bozkurt, ülkelerin caydırıcılık kapasitelerini bu gelişmelere göre artırmaları gerektiğini ifade etti:
“Amerika Birleşik Devletleri çıktı, ‘Benim uzaydaki şeyimi engelledi.’ dedi. Yani Rus uzay askerî uzay aracı geldi, benim sivil havacılık aracıma yanaştı, dedi. Yani düşünün, uzaya taşınan bir mücadeleden bahsediyoruz.
Bu, insanı bir taraftan da korkutuyor tabii ki. Yani uzaya yansıyan bir mücadele var ama sizin de buna göre caydırıcılık etkinizi artırmanız lazım.”
Kızılelma ve Anka-3'ün envanterdeki sayısı artacak
Kızılelma'nın Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girmesinin ardından üretim süreçlerinin önem kazanacağını belirten Bozkurt, ilerleyen dönemde Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki insansız taarruzi hava araçlarının sayısının artmasını beklediğini söyledi. Anka-3 ve KAAN'ın da envantere katılmasının Türkiye'nin caydırıcılığı açısından önemli olduğunu vurguladı.
Bozkurt şunları söyledi:
“İnsansız taarruzi araç olan Kızılelma, inşallah en kısa zamanda... Anka-3 de devreye girer. Artık envantere girmiş durumda ve bundan sonra üretim süreçleriyle beraber muhtemelen Türk Hava Kuvvetlerinde Kızılelma sayısı artacak. İnşallah ilerleyen dönemde Anka-3, yine insanlı ve insansız taarruzi jetlerimiz, savaş uçaklarımızla birlikte KAAN da savaş için değil ama caydırıcılık için en kısa zamanda bir şekilde envantere girer.”