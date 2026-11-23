https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/yeni-caydiricilik-cagi-kizilelma-ve-anka-3-neyi-degistirecek-1110537990.html

Yeni caydırıcılık çağı: Kızılelma ve Anka 3 neyi değiştirecek?

Yeni caydırıcılık çağı: Kızılelma ve Anka 3 neyi değiştirecek?

Sputnik Türkiye

Kızılelma'nın TSK envanterine girmesi insansız hava araçlarının geleceğini yeniden gündeme taşıdı. Ceyhun Bozkurt, insansız jetlerin insanlı uçakların süre... 23.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-23T18:45+0300

2026-11-23T18:45+0300

2026-11-23T18:45+0300

ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇

radyo

radyo

radyo

radyo sputnik

kaan

ceyhun bozkurt

amerika birleşik devletleri

tusaş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099218011_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_01162f04186e05c4acb37798ea3fbffe.jpg

Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi programında insansız savaş teknolojilerinin neleri değiştireceğini değerlendirdi. Bozkurt, Kızılelma'nın yanı sıra TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka-3'ün önemine de değindi. İnsansız taarruzi hava araçlarının Türkiye'nin caydırıcılık kapasitesine katkı sağlayacağını ifade eden Bozkurt, bu sistemlerin insanlı savaş uçaklarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.“İnsansız jetlerde insan unsurundan kaynaklanan sınırlar ortadan kalkıyor”İnsanlı savaş uçaklarının önemini koruduğunu ancak insan fizyolojisinin bu sistemlere bazı sınırlar getirdiğini belirten Bozkurt, insansız jetlerin bu kısıtlamaları aşma imkânı sunduğunu ifade etti.Bozkurt şunları söyledi:İnsansız jetlerin insanlı sistemlerin kapasitesini aşabilecek yeni imkânlar sağlayabileceğini vurgulayan Bozkurt, bu alanda dünya genelinde ciddi çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.İnsansız hava araçlarında yeni hedef uzayİnsansız hava araçlarının gelişiminde bir sonraki aşamanın uzay alanına taşınmak olabileceğini belirten Bozkurt, ABD, Rusya ve Çin gibi küresel güçlerin de bu alana yönelik çalışmalar yürüttüğünü söyledi:Uzayda da askerî rekabet yaşanıyorUzay alanındaki askerî rekabete ilişkin bir gelişmeyi de hatırlatan Bozkurt, ABD'nin Rusya'ya ait bir uzay aracının kendi uzay araçlarından birine yaklaştığı yönündeki açıklamasına değindi. Uzaydaki rekabetin giderek farklı bir boyuta taşındığını belirten Bozkurt, ülkelerin caydırıcılık kapasitelerini bu gelişmelere göre artırmaları gerektiğini ifade etti:Kızılelma ve Anka-3'ün envanterdeki sayısı artacakKızılelma'nın Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girmesinin ardından üretim süreçlerinin önem kazanacağını belirten Bozkurt, ilerleyen dönemde Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki insansız taarruzi hava araçlarının sayısının artmasını beklediğini söyledi. Anka-3 ve KAAN'ın da envantere katılmasının Türkiye'nin caydırıcılığı açısından önemli olduğunu vurguladı.Bozkurt şunları söyledi:

amerika birleşik devletleri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, kaan, ceyhun bozkurt, amerika birleşik devletleri, tusaş