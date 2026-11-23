https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/sevda-karacadan-akpli-isimlerin-cocuklarina-ayricalik-iddiasi-bu-kapilar-saraydan-aciliyor-1110538222.html

Sevda Karaca’dan AK Partili isimlerin çocuklarına ayrıcalık iddiası: “Bu kapılar saraydan açılıyor”

Sevda Karaca’dan AK Partili isimlerin çocuklarına ayrıcalık iddiası: “Bu kapılar saraydan açılıyor”

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca oldu. Karaca, plan bütçe komisyonunda... 23.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-23T18:50+0300

2026-11-23T18:50+0300

2026-11-23T19:19+0300

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EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada AK Partili isimlerin çocuklarının kamu ve iş dünyasındaki konumlarını gündeme getirdi. Karaca, “Halkın çocuklarına kapatılan kapıların, iktidarın çocuklarına nasıl ardına kadar açıldığını görüyoruz. Bu kapıları açan, AKP’nin devletin her alanını eline geçirmiş olan saray düzeninin ta kendisi” dedi.AK Partili isimlerin çocuklarının sahip olduğu imkânlarla diğer gençlerin karşılaştığı koşullar arasında büyük fark bulunduğunu savunan Karaca, eski İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un oğlunu örnek gösterdi.Karaca, “Fahrettin Altun’un sevgili oğlu, 20 yaşında gence dükkân kurduğu şirketle 23 yaşında 210 milyon liraya çıkmış bir şirket sermayesini yönetir duruma gelmiş. Bugün halkın hangi 23 yaşındaki çocuğu böyle bir şirket sermayesini elinde tutabiliyor?” diye konuştu.“19 yaşında istisnai memur olarak atandı”Karaca, eski AK Parti Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün’ün oğlunun kamu görevine atanma sürecini de gündeme getirdi.Akgün’ün 19 yaşındaki oğlunun üniversite öğrencisiyken Kars Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’ne istisnai memur olarak atandığını, ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na geçtiğini öne süren Karaca, şu ifadeleri kullandı:“Hangi halk evladı istisnai memurlukla böyle bir kurumun başına geçirilebiliyor? Bir kere milletvekili olmaları, AKP eliyle bir sıfat kazanmaları, bundan sonra her fırsat kapısını açıyor onlara.”“Bu ülkenin halk çocuklarıyla bu çocuklar aynı ülkede mi yaşıyor?”Söz konusu örneklerin yalnızca basın taramaları, Sayıştay raporları ve Meclis’teki tartışmalarla ortaya çıkan isimlerden ibaret olduğunu belirten Karaca, benzer çok sayıda örnek bulunduğunu savundu.Karaca, “Bu ülkenin halk çocuklarıyla bu çocuklar aynı ülkede mi yaşıyorlar? Evet ama aynı ülkenin olanaklarından yararlanamıyorlar gerçekten de. Hiç kimse kalkıp bize başarı, liyakat, çaba anlatmasın” dedi.“Sayıştay denetim kurumu olmaktan çıktı”Bu tablonun yalnızca bireysel ayrıcalıklarla açıklanamayacağını savunan Karaca, denetim mekanizmalarının işlevini yitirdiğini öne sürdü.Karaca, “Denetim yok. Sayıştay artık gerçekten bir denetleme kurumu olmaktan çıkmış, Meclis sorgulama, hesap sorma kurumu olmaktan çıkmış. Bütün bürokrasi aynı zamanda sermaye ilişkilerinin bir alanı haline gelmiş” ifadelerini kullandı.Yaşananların sistemin işleyişiyle bağlantılı olduğunu söyleyen Karaca, “Bu kapılar saraydan açılıyor. Onların çocuklarına ölüm yok, bizim çocuklarımız her gün neden ölümle sınanıyor, neden canlarıyla sınanıyor diye soruyorlar. Bu soru çok sınıfsal bir soru gerçekten” diye konuştu.

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