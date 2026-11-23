https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/nurnberg-mahkemesi-81-yil-once-kuruldu-nazi-yoneticileri-nasil-yargilandi-hangi-cezalari-aldi-1110534555.html

Nürnberg Mahkemesi 81 yıl önce kuruldu: Nazi yöneticileri nasıl yargılandı, hangi cezaları aldı?

Nürnberg Mahkemesi 81 yıl önce kuruldu: Nazi yöneticileri nasıl yargılandı, hangi cezaları aldı?

Sputnik Türkiye

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Nazi Almanyası'nın önde gelen 22 yöneticisinin yargılandığı Nürnberg Mahkemesi 20 Kasım 1945'te başladı. Sovyetler Birliği... 23.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-23T19:30+0300

2026-11-23T19:30+0300

2026-11-23T19:30+0300

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İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından Nazi Almanyası'nın savaş boyunca gerçekleştirdiği katliamlar, insanlığa karşı suçlar ve saldırgan savaş politikaları uluslararası toplumun en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği savaşın ardından, Nazi rejiminin siyasi, askeri ve ekonomik yönetiminde görev alan isimlerin işledikleri suçlardan dolayı hesap vermesi amacıyla tarihin en kapsamlı uluslararası yargılamalarından biri başlatıldı. Sovyetler Birliği, ABD, İngiltere ve Fransa'nın ortak girişimiyle kurulan Nürnberg Mahkemesi bunlardan biriydi. Peki bu mahkeme neden önemli? Sputnik Türkiye kimin, hangi cezayı aldığını, mahkemelerin önemini derledi.Nürnberg Mahkemesi neden kuruldu?İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından Nazi Almanyası'nın işlediği suçların sorumlularının yargılanması uluslararası gündemin öncelikli başlıklarından biri haline geldi. Milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine, saldırgan savaş politikalarına ve sistematik katliamlara yol açan Nazi rejiminin önde gelen isimlerinin hesap vermesi amacıyla uluslararası bir mahkeme kurulması kararlaştırıldı. Nazi savaş suçlularının yargılanması fikri, savaş devam ederken gündeme geldi. 1943 yılında yayımlanan Moskova Bildirisi'nde Sovyetler Birliği, ABD ve İngiltere, Nazi suçlarının sorumlularının yargılanacağını duyurdu. Almanya'nın teslim olmasının ardından 8 Ağustos 1945'te Sovyetler Birliği, ABD, İngiltere ve Fransa tarafından imzalanan Londra Anlaşması ile Uluslararası Askeri Mahkeme kuruldu. Mahkemenin merkezi olarak Nürnberg'in seçilmesinde kentin Nazi rejimi açısından taşıdığı sembolik önem etkili oldu. Nazi Partisi'nin büyük propaganda mitinglerine ev sahipliği yapan ve 1935 yılında Yahudilere yönelik ayrımcı Nürnberg Yasaları'nın ilan edildiği şehir, bu kez Nazi yöneticilerinin yargılandığı yer haline geldi. Adalet Sarayı'nın kullanılabilir durumda olması da tercih nedenleri arasındaydı.Nazi Almanyası'nın en üst düzey yöneticileri sanık kürsüsüne çıktıNürnberg Mahkemesi'nde Nazi Almanyası'nın siyasi, askeri ve ekonomik yönetiminden 22 sanık yargılandı. Sanıklar arasında Hitler'in en yakın çalışma arkadaşlarından Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Hermann Göring, Hitler'in eski yardımcısı Rudolf Hess ve Dışişleri Bakanı Joachim von Ribbentrop da bulunuyordu. Yargılanan diğer önemli isimler arasında Alman Silahlı Kuvvetleri Yüksek Komutanlığı Başkanı Wilhelm Keitel ve Silahlanma Bakanı Albert Speer yer aldı. Sanıklara dört temel suçlama yöneltildi: Sovyetler Birliği Nürnberg Mahkemesi'nde önemli rol oynadıİkinci Dünya Savaşı'nda yaklaşık 27 milyon insanını kaybeden Sovyetler Birliği, Nürnberg Mahkemesi'nin kuruluşunda ve yargılama sürecinde önemli bir rol üstlendi. Sovyetler Birliği'ni mahkemede başsavcı Roman Rudenko ve yargıç İona Nikitçenko temsil etti. Rudenko liderliğindeki Sovyet savcılık heyeti, Nazi Almanyası'nın Sovyet topraklarına yönelik saldırı planlarına, işgal altındaki bölgelerde gerçekleştirilen katliamlara ve savaş esirlerine karşı işlenen suçlara ilişkin çok sayıda delili mahkemeye sundu. Rudenko, 8 Şubat 1946'da mahkemede yaptığı konuşmada Nazi yöneticilerinin işledikleri suçlardan dolayı yargılanmasının tarihsel önemine dikkat çekti. Sovyet heyetinin mahkemeye sunduğu dikkat çekici tanıklardan biri de Sovyet güçlerine teslim olan Alman Mareşal Friedrich Paulus oldu. Paulus, 11 Şubat 1946'da verdiği ifadede Nazi Almanyası'nın Sovyetler Birliği'ne yönelik saldırısının hazırlanmasına ilişkin bilgiler paylaştı.Nürnberg Mahkemesi'nde kim, hangi cezayı aldı?Yaklaşık 11 ay süren yargılamaların ardından Nürnberg Mahkemesi'nin kararları 1 Ekim 1946'da açıklandı. 22 sanıktan 12'si idama, üçü müebbet hapse, dördü ise 10 ila 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Üç sanık hakkında beraat kararı verildi. İdam cezasına çarptırılan isimler arasında Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop ve Wilhelm Keitel yer aldı. Ancak Göring, cezasının infazından önce hücresinde intihar etti. Ribbentrop ve Keitel'in idam cezaları ise 16 Ekim 1946'da infaz edildi. Hitler'in eski yardımcısı Rudolf Hess müebbet hapse mahkum edilirken Silahlanma Bakanı Albert Speer'e 20 yıl hapis cezası verildi. Gıyabında idam cezasına çarptırılan Martin Bormann'ın 1945 yılında öldüğü ise daha sonra kesinleşti. Nürnberg'deki yargılamalar ana davayla sınırlı kalmadı. 1946-1949 yılları arasında doktorların, hukukçuların, sanayicilerin ve askeri yetkililerin yargılandığı 12 ayrı dava daha gerçekleştirildi.Nürnberg Mahkemesi uluslararası ceza hukukunu nasıl değiştirdi?Nürnberg Mahkemesi'nin uluslararası hukuk açısından en önemli sonuçlarından biri, uluslararası suçlardan yalnızca devletlerin değil, bu suçları planlayan ve gerçekleştiren bireylerin de sorumlu tutulabileceği ilkesinin güçlenmesi oldu. Mahkeme, devlet yöneticisi veya askeri komutan olmanın cezai sorumluluktan kendiliğinden muafiyet sağlamadığını ortaya koydu. Ayrıca üstlerden alınan emirlerin de tek başına cezai sorumluluğu ortadan kaldırmayacağı kabul edildi. 1950 yılında Birleşmiş Milletler Uluslararası Hukuk Komisyonu tarafından formüle edilen Nürnberg İlkeleri, modern uluslararası ceza hukukunun temel taşlarından biri haline geldi. Bununla birlikte mahkeme, kuruluşundan itibaren eleştirilerle de karşılaştı. Savaşı kazanan dört devlet tarafından kurulması ve yargılamaların mağlup tarafın suçlarıyla sınırlı tutulması, 'galiplerin adaleti' tartışmalarını beraberinde getirdi. Aradan geçen 81 yılın ardından Nürnberg Mahkemesi, Nazi rejiminin suçlarıyla hesaplaşmanın ve savaş suçlarının cezasız kalmaması anlayışının tarihsel simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. Ancak uluslararası adaletin siyasi güç dengelerinden bağımsız biçimde uygulanıp uygulanamadığı sorusu, günümüzde de uluslararası hukuk tartışmalarının merkezinde yer alıyor.HABER-VİDEO: FERİDE AKA

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