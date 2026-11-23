https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/le-pen-ukraynanin-gelecegi-hicbir-sekilde-ab-uyeligine-bagli-degil-1110533537.html

Le Pen: Ukrayna'nın geleceği hiçbir şekilde AB üyeliğine bağlı değil

Le Pen: Ukrayna'nın geleceği hiçbir şekilde AB üyeliğine bağlı değil

Sputnik Türkiye

Fransa'da 2027 yılında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ulusal Birlik partisinin adayı olan Marine Le Pen, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB)... 23.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-23T15:02+0300

2026-11-23T15:02+0300

2026-11-23T15:02+0300

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Fransa'da 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri için Ulusal Birlik (RN) partisinin adayı olan Marine Le Pen, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmaması gerektiğini ve ülkenin geleceğinin hiçbir şekilde bloğa katılımıyla bağlantılı olmadığını savundu.India Global Review medya platformuna açıklamalarda bulunan Le Pen, Ukrayna'nın AB üyeliğineilişkin değerlendirmelerde bulundu.Ukrayna'nın AB'ye katılması gerektiğini kesinlikle düşünmediğini vurgulayan Le Pen, "16 Kasım Pazartesi günü Ukrayna Büyükelçisi ile bir araya geldim. Kendisine Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına yönelik desteğimizi ifade ettim. Ancak Ukrayna'nın geleceğinin hiçbir şekilde AB üyeliğine bağlı olmadığına inanıyorum" ifadelerini kullandı.Le Pen, "Ukrayna'nın NATO'ya katılıp katılmaması gerektiği" yönündeki bir soruya da, "Tüm bu konular barış müzakereleri çerçevesinde ele alınacak ve tartışma konusu olacak" yanıtını verdi.Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun 18 Nisan 2027 tarihinde yapılması planlanıyor. İlk turda adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda, en yüksek oyu alan iki aday 2 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci turda yarışacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/guvenlik-kaynaklari-acikladi-hakurkta-14-barinma-alani-bosaltildi--1110531936.html

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