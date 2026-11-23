https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/le-pen-ukraynanin-gelecegi-hicbir-sekilde-ab-uyeligine-bagli-degil-1110533537.html
Le Pen: Ukrayna'nın geleceği hiçbir şekilde AB üyeliğine bağlı değil
Le Pen: Ukrayna'nın geleceği hiçbir şekilde AB üyeliğine bağlı değil
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Fransa'da 2027 yılında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ulusal Birlik partisinin adayı olan Marine Le Pen, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB)... 23.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-23T15:02+0300
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Fransa'da 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri için Ulusal Birlik (RN) partisinin adayı olan Marine Le Pen, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmaması gerektiğini ve ülkenin geleceğinin hiçbir şekilde bloğa katılımıyla bağlantılı olmadığını savundu.India Global Review medya platformuna açıklamalarda bulunan Le Pen, Ukrayna'nın AB üyeliğineilişkin değerlendirmelerde bulundu.Ukrayna'nın AB'ye katılması gerektiğini kesinlikle düşünmediğini vurgulayan Le Pen, "16 Kasım Pazartesi günü Ukrayna Büyükelçisi ile bir araya geldim. Kendisine Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına yönelik desteğimizi ifade ettim. Ancak Ukrayna'nın geleceğinin hiçbir şekilde AB üyeliğine bağlı olmadığına inanıyorum" ifadelerini kullandı.Le Pen, "Ukrayna'nın NATO'ya katılıp katılmaması gerektiği" yönündeki bir soruya da, "Tüm bu konular barış müzakereleri çerçevesinde ele alınacak ve tartışma konusu olacak" yanıtını verdi.Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun 18 Nisan 2027 tarihinde yapılması planlanıyor. İlk turda adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda, en yüksek oyu alan iki aday 2 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci turda yarışacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/guvenlik-kaynaklari-acikladi-hakurkta-14-barinma-alani-bosaltildi--1110531936.html
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fransa, marine le pen, ukrayna, ab, ulusal birlik, nato, avrupa
fransa, marine le pen, ukrayna, ab, ulusal birlik, nato, avrupa
Le Pen: Ukrayna'nın geleceği hiçbir şekilde AB üyeliğine bağlı değil
Fransa'da 2027 yılında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ulusal Birlik partisinin adayı olan Marine Le Pen, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılmaması gerektiğini belirterek, ülkenin NATO üyeliği meselesinin de barış müzakereleri kapsamında ele alınacağını ifade etti.
Fransa'da 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri için Ulusal Birlik (RN) partisinin adayı olan Marine Le Pen, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmaması gerektiğini ve ülkenin geleceğinin hiçbir şekilde bloğa katılımıyla bağlantılı olmadığını savundu.
India Global Review medya platformuna açıklamalarda bulunan Le Pen, Ukrayna'nın AB üyeliğineilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ukrayna'nın AB'ye katılması gerektiğini kesinlikle düşünmediğini vurgulayan Le Pen, "16 Kasım Pazartesi günü Ukrayna Büyükelçisi ile bir araya geldim. Kendisine Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına yönelik desteğimizi ifade ettim. Ancak Ukrayna'nın geleceğinin hiçbir şekilde AB üyeliğine bağlı olmadığına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Le Pen, "Ukrayna'nın NATO'ya katılıp katılmaması gerektiği" yönündeki bir soruya da, "Tüm bu konular barış müzakereleri çerçevesinde ele alınacak ve tartışma konusu olacak" yanıtını verdi.
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun 18 Nisan 2027 tarihinde yapılması planlanıyor. İlk turda adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda, en yüksek oyu alan iki aday 2 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci turda yarışacak.