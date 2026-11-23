https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/icisleri-bakanligi-1170-sozlesmeli-personel-jandarma-9-bin-uzman-erbas-alimi-yapacak-1110530131.html
İçişleri Bakanlığı 1170 sözleşmeli personel, Jandarma 9 bin uzman erbaş alımı yapacak
İçişleri Bakanlığı 1170 sözleşmeli personel, Jandarma 9 bin uzman erbaş alımı yapacak
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı 1170 sözleşmeli personel
2026-11-23T12:16+0300
2026-11-23T12:16+0300
2026-11-23T12:16+0300
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İçişleri Bakanlığı ve Jandarma personel alımı yapıyor.İçişlerine personel: Şartlar neler?Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, sözlü sınava girecek adaylarda 2026 KPSS (B) grubu lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzeri puan alma şartı aranacak.Adaylar sözlü sınav başvurularını 07-11 Aralık tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapabilecek.Belirtilen başvuru tarihleri arasında Bakanlığın "https://www.icisleri.gov.tr" internet sitesinde yayımlanacak sınava ilişkin duyuru içeriğindeki başvuru linkiyle de adayların başvuru yapabilmeleri sağlanacak.Jandarma 9 bin uzman erbaş alacakJandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu.Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Genel Komutanlığa 8 bin 174 jandarma, 3 at bakıcısı, 3 bot serdümeni, 5 kurbağa adam, 200 sıhhiyeci, 100 muhabere, 10 havacılık, 500 lojistik ve 5 bando olmak üzere toplam 9 bin erkek uzman erbaş alımı yapılacak.Başvurular, 7 Aralık saat 23.59'a kadar "https://personeltemin.jandarma.gov.tr" adresinden, e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek.Alımın başvuru şartları ve diğer detaylarına "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "https://kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinde yer alan "2027 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Temini Kılavuzu"ndan ulaşılabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/yuz-binlerce-sozlesmeli-personel-icin-maas-ve-izin-karari-kurallar-degisti-1110350416.html
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i̇çişleri bakanlığı, jandarma, kpss
i̇çişleri bakanlığı, jandarma, kpss
İçişleri Bakanlığı 1170 sözleşmeli personel, Jandarma 9 bin uzman erbaş alımı yapacak
İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere sözlü sınav ile 1170 sözleşmeli personel alımı yapacak. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı ise Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı ve Jandarma personel alımı yapıyor.
İçişlerine personel: Şartlar neler?
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, sözlü sınava girecek adaylarda 2026 KPSS (B) grubu lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzeri puan alma şartı aranacak.
Adaylar sözlü sınav başvurularını 07-11 Aralık tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapabilecek.
Belirtilen başvuru tarihleri arasında Bakanlığın "https://www.icisleri.gov.tr" internet sitesinde yayımlanacak sınava ilişkin duyuru içeriğindeki başvuru linkiyle de adayların başvuru yapabilmeleri sağlanacak.
Jandarma 9 bin uzman erbaş alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Genel Komutanlığa 8 bin 174 jandarma, 3 at bakıcısı, 3 bot serdümeni, 5 kurbağa adam, 200 sıhhiyeci, 100 muhabere, 10 havacılık, 500 lojistik ve 5 bando olmak üzere toplam 9 bin erkek uzman erbaş alımı yapılacak.
Başvurular, 7 Aralık saat 23.59'a kadar "https://personeltemin.jandarma.gov.tr" adresinden, e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Alımın başvuru şartları ve diğer detaylarına "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "https://kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinde yer alan "2027 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Temini Kılavuzu"ndan ulaşılabilecek.