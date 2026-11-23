“Hep ucuz iddiasını kanıtlayamayan bir zincir markete 1 milyon 83 bin 706 TL para cezası verildi. Reklam Kurulu, sloganın her ürünün her zaman ucuz olduğu algısı yarattığını ve fiyat karşılaştırmalarının bunu doğrulamadığını belirtiyor. Ticaret Bakanlığı tüketicilerin menfaatlerine yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyor. İncelemeler ve denetlemeler sıklaşmış vaziyette. Her şikayet değerlendiriliyor. Reklam Kurulu ‘hep ucuz’ sloganını kullanan zincir markete ciddi bir ceza verdi. Yapılan karşılaştırmaların market fiyatlarının sürekli daha düşük olduğu iddiasını doğrulamadığını belirtiyor. Gerçekte böyle olmadığı anlaşılınca ceza geliyor. Kurumun değerlendirmesine göre bir işletme reklamlarında kullandığı iddiaları kanıtlamak zorunda. ‘Hep ucuz’, ‘en uygun’ gibi ifadeler tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyecek ifadeler olarak değerlendiriliyor. Şirketin 500 ürünlük karşılaştırması da iddiayı kanıtlamaya yetmiyor. Reklamların durdurulmasına da karar veriliyor. Bu market herkesin bildiği üç harfli bir market. Sizler de şikayetlerinizi Ticaret Bakanlığı’na duyurabilirsiniz”