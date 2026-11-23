https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/hep-ucuz-slogani-pahaliya-patladi-zincir-markete-1-milyon-tlyi-asan-ceza-1110536929.html
‘Hep ucuz’ sloganı pahalıya patladı: Zincir markete 1 milyon TL’yi aşan ceza
‘Hep ucuz’ sloganı pahalıya patladı: Zincir markete 1 milyon TL’yi aşan ceza
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’ın Gün Ortası programında bugünkü konu başlıklarından biri, sloganında ucuzluk iddiasında bulunan zincir markete kesilen ceza oldu. Aslan, kurumun... 23.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-23T17:31+0300
2026-11-23T17:31+0300
2026-11-23T17:31+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
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reklam kurulu
ticaret bakanlığı
zincir market
ceza
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Ucuzluk iddiasıyla reklam yapan zincir markete, bu söylemini kanıtlayamadığı gerekçesiyle 1 milyon 83 bin 706 lira para cezası verildi. Reklam Kurulu, marketin fiyat karşılaştırmalarının “hep ucuz” iddiasını doğrulamadığını belirterek reklamların durdurulmasına da karar verdi. Okan Aslan, Gün Ortası programında kararı değerlendirerek işletmelerin reklamlarında kullandıkları iddiaları kanıtlamakla yükümlü olduğuna dikkat çekti.Aslan, şöyle aktardı:
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Okan Aslan
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Okan Aslan
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radyo sputnik, radyo, radyo, reklam kurulu, ticaret bakanlığı, zincir market, ceza
radyo sputnik, radyo, radyo, reklam kurulu, ticaret bakanlığı, zincir market, ceza
‘Hep ucuz’ sloganı pahalıya patladı: Zincir markete 1 milyon TL’yi aşan ceza
Okan Aslan’ın Gün Ortası programında bugünkü konu başlıklarından biri, sloganında ucuzluk iddiasında bulunan zincir markete kesilen ceza oldu. Aslan, kurumun değerlendirmesinde bir işletmenin reklamlarında kullandığı iddiaları kanıtlaması gerektiğinin belirtildiğinin altını çizdi.
Ucuzluk iddiasıyla reklam yapan zincir markete, bu söylemini kanıtlayamadığı gerekçesiyle 1 milyon 83 bin 706 lira para cezası verildi.
Reklam Kurulu, marketin fiyat karşılaştırmalarının “hep ucuz” iddiasını doğrulamadığını belirterek reklamların durdurulmasına da karar verdi. Okan Aslan, Gün Ortası programında kararı değerlendirerek işletmelerin reklamlarında kullandıkları iddiaları kanıtlamakla yükümlü olduğuna dikkat çekti.
“Hep ucuz iddiasını kanıtlayamayan bir zincir markete 1 milyon 83 bin 706 TL para cezası verildi. Reklam Kurulu, sloganın her ürünün her zaman ucuz olduğu algısı yarattığını ve fiyat karşılaştırmalarının bunu doğrulamadığını belirtiyor. Ticaret Bakanlığı tüketicilerin menfaatlerine yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyor. İncelemeler ve denetlemeler sıklaşmış vaziyette. Her şikayet değerlendiriliyor. Reklam Kurulu ‘hep ucuz’ sloganını kullanan zincir markete ciddi bir ceza verdi. Yapılan karşılaştırmaların market fiyatlarının sürekli daha düşük olduğu iddiasını doğrulamadığını belirtiyor. Gerçekte böyle olmadığı anlaşılınca ceza geliyor. Kurumun değerlendirmesine göre bir işletme reklamlarında kullandığı iddiaları kanıtlamak zorunda. ‘Hep ucuz’, ‘en uygun’ gibi ifadeler tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyecek ifadeler olarak değerlendiriliyor. Şirketin 500 ürünlük karşılaştırması da iddiayı kanıtlamaya yetmiyor. Reklamların durdurulmasına da karar veriliyor. Bu market herkesin bildiği üç harfli bir market. Sizler de şikayetlerinizi Ticaret Bakanlığı’na duyurabilirsiniz”