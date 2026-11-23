“Üç ülkenin de hanesine yazılan artılar ve eksiler var. Obama 2016’da ‘Rusya’yı parya devlet haline getireceğim’ demişti. Uluslararası toplantılarda Ruslar dışlanacaktı. Şu an ise bir masa kuruldu. Ekonomik hacmi ABD ve Çin kadar olmasa dahi Rusya o masada yer buldu. Dünyanın geleceği hakkında konuşmaları dünyanın kaderini tayin edecekleri anlamına da gelmiyor. Bildirinin birinci maddesinde Birleşmiş Milletler merkezli sisteme vurgu yapılması çok önemli. Putin, Rusya’nın parya olmadığını gösterdi. Ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yargı yetkisini kötüye kullanması da eleştirildi. Bu da Putin’e bir jest olarak okunabilir. Avrupalıların hakkında yakalama kararı çıkarttığı Rusya lideri Avrupalıların davet edilmediği masada oyun kurucu olarak yer aldı. ‘Yalta Konferansı mı toplanıyor, bizimle ilgili karar mı verecekler?’ diye düşündüler. Putin bu konuda da bir noktaya dikkat çekip ‘Yalta meselesine değinirken neden korkuyorlar? Biz orada Nazizmi yendik’ dedi. Birleşmiş Milletler’in merkezinde olduğu bir sistem inşa edilmiş oldu. Rusya tarafının bakış açısını göstermiş oldu. Uluslararası kurumların başında neden Orta Doğu’dan, Afrika’dan bir isim yok? Asyalılar neden IMF’nin başında değil? Bu soru işaretleri zaman içinde bu tür toplantılarla giderilecektir. Ancak buna bir sihirli değnek gibi bakmamak da gerekiyor. Rusya’nın bu kazanımı dikkat çekiciydi. Çin’in en büyük kazanımı olrak Birleşmiş Milletler maddesine maddesine vurgu yapmak isterim. Trump son zamanlarda G2 sistemi oluşturmaya takmıştı. ‘Çok uluslu platformları istemiyorum. Dünyanın en büyük iki gücü olarak Çin ve ABD G2’de buluşsun’ demişti. Çinliler ise geleceği belirleyecek olanın orta ölçekli kuvvetler olduğunu biliyor. Artık eski parametrelerin aksine orta güçler geniş bir oyun alanına sahipler. Çin de kendisini Küresel Güney ülkesi olarak tanımlıyor. Tayvan meselesinin ne kadar kritik olduğunun Trump’a anımsatılması da yine Çin’in hanesine artı olarak yazıldı. Ne zaman ABD ile Avrupa kriz yaşasa Çin’in kapısını çaldılar. İran savaşından ötürü de herkes Çin’i ziyaret etti. Trump nükleer meseleye kafayı takmıştı. Trump’ı kısmen tatmin edecek nükleer silahların azaltılması yönünde işaret verildi. Ancak Çin’in, Rusya ve ABD’nin ikili bir kanal kurmasını isteyeceğini düşünüyorum. İki gücün nükleer silahı 5 binin üzerinde. Çinlilerinki ise 600’ün biraz üzerinde. Trump’ın hoşuna gidecek maddelerden biri de küresel enerji arzının kesilmemesi. Bu maddeye üç ülke de rengini verdi. Çinliler, Hürmüz’den gelecek enerjiyi istiyorlar ancak Hürmüz’de enerjinin aktığı güzergahta ticaret gemilerinin de yol almasını istiyor. Çin’in ekonomik refahının taşıyıcı kolonu dış ticaret. Ruslar için de enerji ihracatı çok önemli. Ancak bu Rusya ve Çin’in ABD’nin talepleri doğrultusunda İran’a bir dayatma yapacağı anlamına gelmiyor. Özetle büyük güç rekabetini ne kadar yönetebilirlerse o kadar iyi. Çinliler zaman kazanacak. Ruslar, Avrupa ve Transatlantik hattındaki çatlağı gördü ve oradaki uluslar çıkarlarını garantiye almak isteyecek. Dileyelim ki bu mekanizma, Tukidides Tuzağı’ndan kaçmak için bize fırsat sunsun”