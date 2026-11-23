“APEC düzenin değiştiğini gösteriyor, Rusya oyun kurucu”
© SputnikCeyda Karan'la Eksen
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APEC Zirvesi’nde Rusya, Çin ve ABD’nin bir araya gelmesini düzenin değişiminin bir göstergesi olarak okuyan Gökhun Göçmen’e göre ilerleyen yıllarda Avrupa’nın esamesi bile okunmayacak. Avrupa ülkelerinin davet edilmediği masada Rusya’nın oyun kurucu olarak yer aldığını söyleyen Göçmen, Moskovasız bir denklemin yaşamayacağı görüşünde.
Eş zamanlı olarak üç büyük gücün Avrupa'nın dışarıda bırakıldığı bir masada bir araya gelmesi ise tek kutuplu düzenin sona erdiğini ortaya koyan adımlardan biri. Liderlerin Birleşmiş Milletler merkezli sistemi teyit ettiği, enerji arz güvenliğinden nükleer silahların sınırlandırılmasına kadar kritik başlıkları ele aldığı bu doğrudan diyalog, olası büyük güç çatışmalarını önlemeye yönelik yeni bir diplomatik mekanizmanın ilk adımı oldu.
APEC Zirvesi’nde yaşananları ve zirvenin yansımalarını gazeteci Gökhun Göçmen ile konuştuk.
“APEC bileşenleri için önemli olan serbest ticaret bölgesi inşa etmek”
APEC’in ilk kez 1989’da bir araya geldiğini ve Çin’in bu zirveye üçüncü kez ev sahipliği yaptığını hatırlatan Göçmen, dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesinin inşa edilmesi üzerinde durulduğunu söyledi. Göçmen, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ortak güvenlik ve havuz kurulması gerektiğine dönük sözlerini de aktardı:
“APEC Zirveleri oldukça önemli çünkü dünyanın en büyük ekonomilerinin içerisinde yer aldığı 21 ekonomiden bahsediyoruz. APEC, ilk kez 1989 yılında bir araya geldi. Çin bu zirveye üçüncü kez ev sahipliği yaptı. Önce bölgesel ticaret ağı kurmuşlardı ve ABD buraya Obama döneminde katılmıştı. Daha sonra Trump bu anlaşmadan çekilmişti. Sonra ‘Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık’ adıyla 21 ekonomi bu süreci ABD olmadan devam ettirmeye çalıştı. Şu an Asya-Pasifik ekonomik ortaklık inşa edilmeye çalışılıyor. Üç, dört hususun üzerinde duruluyor. Biri vergilerin indirilmesi, dünyanın en büyük serbet ticaret bölgesinin inşa edilmesi. İkincisi bağlantısallığın sağlanması. Limanlar arasındaki prosedürlerin azaltılması gibi. Çinliler limanları yapay zekayla işletmeye başladı. Şu an Çin’de birçok liman çalışıyor gibi gözüküyor ancak çalışan insan sayısı 15-20’yi geçmez. Dolayısıyla Çinliler yapay zeka ve otomasyon fikrine özellikle eğiliyorlar. Dijital ekonomi de önemli başlıklar arasında. APEC Zirvesi’ne ev sahipliği yapan Şi Cinping, Çin’in dışa açılacağını söyledi. Ancak birinci madde olarak da ortak güvenlik ve havuz kurulması gerektiğini de ifade etti. Japonya’nın militarize hale gelmesi, AUKUS’un ABD ve Birleşik Krallık’ın Avustralya’yı nükleer bir güç haline getirmesi ve Japonya ile Kore’nin NATO toplantılarına davet edilmesi gibi maddelere bakınca ortada bir güvenlik sorunu olduğu gözüküyor. Bu şimdilik Avrupa’daki gibi akut değil. APEC bileşenleri için önemli olan serbest ticaret bölgesini inşa edebilmek.”
“Üç ülkenin bir araya gelmesi düzenin değiştiğini gösteriyor”
Şu an bir dönüşüm sürecinde olduğumuzu ve ABD’nin ekonomik gücünün giderek azaldığını belirten Göçmen, Çin ve Rusya’nın yükselişine dikkat çekti. Bu mekanizmanın Trump’tan sonra da sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Göçmen, zirvenin en önemli çıktısını; ABD’nin, Çin ve Rusya ile göğüs hizasında olduğunu itiraf etmiş olması olarak görüyor:
“Ukrayna, İran gibi kök nedenleri onlarca yıllara uzanan sorunları üç ülkenin bir araya gelip hemen çözmesi mucize olurdu. Ancak bu masanın kurulması bile tarihi bir olay. Dünyanın en büyük iki ekonomisinden bahsediyoruz yani ABD ve Çin. Dünyanın en büyük nükleer kapasiteye sahip iki ülkesinden bahsediyoruz yani ABD ve Rusya. Bu ülkelerin bir araya gelmesi tedrici olarak değişen düzenin önemli bir basamağını gösteriyor. Büyük düzenler savaşlar neticesinde kuruldu. Barış yoluyla bir hegemonya devri yaşanmadı. Çinlilerin dile getirdiği gibi buna ‘Tukidides tuzağı’ deniyor. Yükselen gücün, büyük güçte yarattığı endişe genelde savaşla neticeleniyor. Vestfalya Anlaşması ve Yalta gibi şeyler de savaşlarla kuruldu. Şu an tedrici bir dönüşüm var. II. Dünya Savaşı’nın ertesinde ABD dünyada üretilen iki maldan birine ev sahipliği yapıyordu. Bugün bu oran yüzde 16’ya düşmüş durumda. Çin ise bunu yüzde 30’ların üzerine taşıdı. 2030 projeksiyonlarına bakınca Çin, yüzde 40’a çıkacak ABD ise yüzde 11’e düşecek. Avrupa’nın esamesi dahi okunmayacak. Bir maddi güç değişiminin olduğunu görüyoruz. Bu maddi güç değişimi siyasal alana da etki ediyor. Örneğin Kanada Başbakanı Carney, ‘Uzun yıllardır Amerika’nın merkezinde olduğu düzenden yararlandık ancak o düzen bitti’ demişti. Pax Amerika döneminin bittiğini söylemişlerdi. Kimileri inanmak istemese de bu düzen değişiyor. Aşamalı olarak bu değişim bir kırılmayı da beraberinde getirebilir. Tarafların düzen geçişini istikrarlı şekilde yönetmeleri gerekiyor. Bu bağlamda üçlü zirveyi önemli buluyorum. Bu mekanizma Trump gittikten sonra yerine gelecek Demokrat isim bu mekanizmayı devam ettirirse iyi olur. Bence bu mekanizma devam ettirilmeli. Bu mekanizmaların, ülkelerin endişelerini ne derece gidereceğinden emin olamıyoruz. Ruslar sürekli Avrupa’nın güvenlik mimarisinden bahsediyorlar. Bu mekanizma Rusya’nın endişelerini giderebilir mi, ABD’nin tutkularını dizginleyebilir mi? Bu sorular yanıtlanmadı. Ancak yeni doğmuş bir mekanizmadan her şeyi halletmesini beklemek olgunca olmaz. Trump’ın ‘Hasım olduğumuz taraflarla konuşmayı tercih etmezdik’ demesi onun kişisel erdemini yansıtmıyor. Bir gerçeğin adını koymak zorunda kaldılar. Yani artık Çin ve Rusya ile göğüs hizasında konuşabileceğini söylüyor. En önemli siyasal çıktı bu.”
“Putin, Rusya’nın parya olmadığını gösterdi”
Göçmen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Obama’nın ‘Rusya’yı parya devlet haline getireceğim’ sözlerine karşı Moskova yönetimini oyun kurucu hale getirdiğini söyledi. Göçmen’e göre görüşmelerde uluslararası kurumların başına Orta Doğu ve Afrika’dan isimlerin getirilmesinin de gündeme gelebileceği görüşünde:
“Üç ülkenin de hanesine yazılan artılar ve eksiler var. Obama 2016’da ‘Rusya’yı parya devlet haline getireceğim’ demişti. Uluslararası toplantılarda Ruslar dışlanacaktı. Şu an ise bir masa kuruldu. Ekonomik hacmi ABD ve Çin kadar olmasa dahi Rusya o masada yer buldu. Dünyanın geleceği hakkında konuşmaları dünyanın kaderini tayin edecekleri anlamına da gelmiyor. Bildirinin birinci maddesinde Birleşmiş Milletler merkezli sisteme vurgu yapılması çok önemli. Putin, Rusya’nın parya olmadığını gösterdi. Ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yargı yetkisini kötüye kullanması da eleştirildi. Bu da Putin’e bir jest olarak okunabilir. Avrupalıların hakkında yakalama kararı çıkarttığı Rusya lideri Avrupalıların davet edilmediği masada oyun kurucu olarak yer aldı. ‘Yalta Konferansı mı toplanıyor, bizimle ilgili karar mı verecekler?’ diye düşündüler. Putin bu konuda da bir noktaya dikkat çekip ‘Yalta meselesine değinirken neden korkuyorlar? Biz orada Nazizmi yendik’ dedi. Birleşmiş Milletler’in merkezinde olduğu bir sistem inşa edilmiş oldu. Rusya tarafının bakış açısını göstermiş oldu. Uluslararası kurumların başında neden Orta Doğu’dan, Afrika’dan bir isim yok? Asyalılar neden IMF’nin başında değil? Bu soru işaretleri zaman içinde bu tür toplantılarla giderilecektir. Ancak buna bir sihirli değnek gibi bakmamak da gerekiyor. Rusya’nın bu kazanımı dikkat çekiciydi. Çin’in en büyük kazanımı olrak Birleşmiş Milletler maddesine maddesine vurgu yapmak isterim. Trump son zamanlarda G2 sistemi oluşturmaya takmıştı. ‘Çok uluslu platformları istemiyorum. Dünyanın en büyük iki gücü olarak Çin ve ABD G2’de buluşsun’ demişti. Çinliler ise geleceği belirleyecek olanın orta ölçekli kuvvetler olduğunu biliyor. Artık eski parametrelerin aksine orta güçler geniş bir oyun alanına sahipler. Çin de kendisini Küresel Güney ülkesi olarak tanımlıyor. Tayvan meselesinin ne kadar kritik olduğunun Trump’a anımsatılması da yine Çin’in hanesine artı olarak yazıldı. Ne zaman ABD ile Avrupa kriz yaşasa Çin’in kapısını çaldılar. İran savaşından ötürü de herkes Çin’i ziyaret etti. Trump nükleer meseleye kafayı takmıştı. Trump’ı kısmen tatmin edecek nükleer silahların azaltılması yönünde işaret verildi. Ancak Çin’in, Rusya ve ABD’nin ikili bir kanal kurmasını isteyeceğini düşünüyorum. İki gücün nükleer silahı 5 binin üzerinde. Çinlilerinki ise 600’ün biraz üzerinde. Trump’ın hoşuna gidecek maddelerden biri de küresel enerji arzının kesilmemesi. Bu maddeye üç ülke de rengini verdi. Çinliler, Hürmüz’den gelecek enerjiyi istiyorlar ancak Hürmüz’de enerjinin aktığı güzergahta ticaret gemilerinin de yol almasını istiyor. Çin’in ekonomik refahının taşıyıcı kolonu dış ticaret. Ruslar için de enerji ihracatı çok önemli. Ancak bu Rusya ve Çin’in ABD’nin talepleri doğrultusunda İran’a bir dayatma yapacağı anlamına gelmiyor. Özetle büyük güç rekabetini ne kadar yönetebilirlerse o kadar iyi. Çinliler zaman kazanacak. Ruslar, Avrupa ve Transatlantik hattındaki çatlağı gördü ve oradaki uluslar çıkarlarını garantiye almak isteyecek. Dileyelim ki bu mekanizma, Tukidides Tuzağı’ndan kaçmak için bize fırsat sunsun”
“Rusya’nın zenginliğini ele geçirmeyi başaramadılar”
Transatlantik ittifakının Rusya’nın zenginliğini ele geçirmeyi başaramadığını vurgulayan Göçmen, Moskovasız bir güvenlik mimarisinin kurulamayacağını düşünüyor. Göçmen’e göre mevcut denklemi bozabilecek ülke Rusya:
“Avrupalılar hep ekonomik büyüklüğe vurgu yapıp karşılaştırma yapıyorlar ancak mesele bugün dünyada denklem kurabilmek kadar denklem bozabilmek. Biden döneminde kolektif bir Batı’dan söz ediyorduk. İlk etapta bir Transatlantik seferi vardı Rusya’nın üzerine. Esas arkasındaki güç Transatlantik’in, finans kapitalin hücumuydu. Rusya’nın, Orta Asya’nın zenginliğini ele geçirmeyi başaramadılar. Rusya, kurulan denklemin bozulabileceğini gösterdi. ‘Kurduğunuz denklemi bozmanın vakti geldi’ dedi ve bozdu. Avrupalılar yalnız kaldılar ve bunun ceremesini çekiyorlar. Rusya olmadan bir denklem kurabilirsiniz ancak bunu yaşatamazsınız. Avrupa güvenlik mimarisinin bu yüzden de Rusya’yı kapsaması gerektiğini düşünüyorum. Rusya, Avrupa’nın bir parçası. Rusya olmadan Avrupa güvenlik mimarisinden bahsedilemez. Rusya, bu denklemi bozabilecek kuvveti olduğu için o masada. Avrupalılar bunu anlamak istemiyor. İngiltere’deki asker sayısı bir stadı dolduramıyor. Kiminle savaşacaklar? Gerçeklerle yüzleşmek istemiyorlar. O masa gittikçe genişlemeli. Ukrayna krizi çözülecekse Avrupalı temsilciler de masada olmalı. Orta Doğu’ya ilişkin bir şey olacaksa bu üçlü format, Körfez İşbirliği Konseyi’nin liderleriyle bir araya gelmeli. Avrupa meselesinde de böyle olmalı. Avrupa lokomotif olmaya devam edebilir. Ancak halklarına rağmen hırsları onları masanın dışına itti.”