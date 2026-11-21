https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/turk-matematikci-167-yillik-problemi-yapay-zeka-yardimiyla-cozdugunu-one-surdu-1110505117.html
Türk matematikçi, 167 yıllık problemi yapay zeka yardımıyla çözdüğünü öne sürdü
Türk matematikçi, 167 yıllık problemi yapay zeka yardımıyla çözdüğünü öne sürdü
Sputnik Türkiye
Türk matematikçi Levent Alpöge, matematiğin en önemli çözülememiş problemlerinden Riemann hipotezini yapay zeka modeli Claude'un yardımıyla çözdüğünü ileri... 21.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-21T14:35+0300
2026-11-21T14:35+0300
2026-11-21T14:35+0300
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matematik
matematik problemi
riemann hipotezi
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Yapay zeka şirketi Anthropic'te çalışan Türk matematikçi Levent Alpöge, 167 yıldır matematik dünyasının çözüm bekleyen problemlerinden Riemann hipotezini yapay zeka yardımıyla çözdüğünü iddia etti.The Wall Street Journal'ın haberine göre, Anthropic araştırmacısı Alpöge, matematiğin en önemli çözülmemiş problemlerinden biri olarak kabul edilen Riemann hipotezinin kanıtını bulmak amacıyla yapay zeka modellerinden yararlandı.Alpöge, yapay zeka modeli Claude'un desteğiyle hipotezi çözdüğüne inandığını kişisel internet sitesinde duyurdu. Matematikçi, ortaya koyduğu kanıtı bilgisayarların doğrulayabileceği bir programlama dilinde yayımladı.Alpöge, konuya ilişkin açıklamasında, "Matematiğin devrim yaşadığı bu dönemde, umarım bu argüman önümüzde bizi bekleyen mucizelere bir bakış açısı sunar ve en basit şeylerde keşfetmek üzere olduğumuz neşeyi ve hayranlığı bize gösterir" ifadelerini kullandı.Alpöge'nin ortaya koyduğu kanıtın doğrulanması halinde, Riemann hipotezi yapay zeka yardımıyla çözülen ikinci Milenyum Ödülü Problemi olarak kayıtlara geçecek.Riemann hipotezi nedir?1859 yılında ortaya atılan Riemann hipotezi, asal sayıların dağılımına ilişkin öngörülerde bulunması nedeniyle matematiğin en önemli problemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Hipotez, ortaya atılmasının üzerinden 167 yıl geçmesine rağmen henüz kanıtlanamadı.Riemann hipotezi, 2000 yılında çözülmesi son derece güç olduğu bilinen yedi Milenyum Ödülü Problemi arasında yer aldı.Söz konusu hipotezin çözümünün doğrulanması halinde, insanlar 26 yılda bu problemlerin yalnızca birini çözerken yapay zeka modelleri yaklaşık 3 ay içinde ikisinin çözümüne ulaşmış olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/antarktikada-buyuk-kesif-buzlarin-altinda-dev-daglar-bulundu-1110496365.html
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matematik, matematik problemi, riemann hipotezi
matematik, matematik problemi, riemann hipotezi
Türk matematikçi, 167 yıllık problemi yapay zeka yardımıyla çözdüğünü öne sürdü
Türk matematikçi Levent Alpöge, matematiğin en önemli çözülememiş problemlerinden Riemann hipotezini yapay zeka modeli Claude'un yardımıyla çözdüğünü ileri sürdü. İddianın doğrulanması halinde, 167 yıllık problem matematik tarihine geçecek.
Yapay zeka şirketi Anthropic'te çalışan Türk matematikçi Levent Alpöge, 167 yıldır matematik dünyasının çözüm bekleyen problemlerinden Riemann hipotezini yapay zeka yardımıyla çözdüğünü iddia etti.
The Wall Street Journal'ın haberine göre, Anthropic araştırmacısı Alpöge, matematiğin en önemli çözülmemiş problemlerinden biri olarak kabul edilen Riemann hipotezinin kanıtını bulmak amacıyla yapay zeka modellerinden yararlandı.
Alpöge, yapay zeka modeli Claude'un desteğiyle hipotezi çözdüğüne inandığını kişisel internet sitesinde duyurdu. Matematikçi, ortaya koyduğu kanıtı bilgisayarların doğrulayabileceği bir programlama dilinde yayımladı.
Alpöge, konuya ilişkin açıklamasında, "Matematiğin devrim yaşadığı bu dönemde, umarım bu argüman önümüzde bizi bekleyen mucizelere bir bakış açısı sunar ve en basit şeylerde keşfetmek üzere olduğumuz neşeyi ve hayranlığı bize gösterir" ifadelerini kullandı.
Alpöge'nin ortaya koyduğu kanıtın doğrulanması halinde, Riemann hipotezi yapay zeka yardımıyla çözülen ikinci Milenyum Ödülü Problemi olarak kayıtlara geçecek.
1859 yılında ortaya atılan Riemann hipotezi, asal sayıların dağılımına ilişkin öngörülerde bulunması nedeniyle matematiğin en önemli problemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Hipotez, ortaya atılmasının üzerinden 167 yıl geçmesine rağmen henüz kanıtlanamadı.
Riemann hipotezi, 2000 yılında çözülmesi son derece güç olduğu bilinen yedi Milenyum Ödülü Problemi arasında yer aldı.
Söz konusu hipotezin çözümünün doğrulanması halinde, insanlar 26 yılda bu problemlerin yalnızca birini çözerken yapay zeka modelleri yaklaşık 3 ay içinde ikisinin çözümüne ulaşmış olacak.