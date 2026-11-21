https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/prof-dr-konukman-hesapladi-memur-ve-emekliyi-hangi-oranlar-bekliyor-1110507034.html
Prof. Dr. Konukman hesapladı: Memur ve emekliyi hangi oranlar bekliyor?
Prof. Dr. Konukman hesapladı: Memur ve emekliyi hangi oranlar bekliyor?
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Aziz Konukman, Merkez Bankası’nın kasım ve aralık beklentilerinin gerçekleşmesi hâlinde zam oranlarını SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10,62, memur... 21.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-21T17:13+0300
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2026-11-21T17:13+0300
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Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan Prof. Dr. Aziz Konukman; 2027 bütçesini, vergi teşviklerini ve faiz giderlerini değerlendirdi. Konukman ayrıca memur ve emeklilerin ocak ayında alabileceği olası zam oranlarını hesaplayarak toplu sözleşmenin güncellenmesi ve seyyanen zam yapılması çağrısında bulundu.‘Memur ve emekli zamları yüzde 21’lik hedefe göre yeniden belirlenmeli’OVP’de 2027 enflasyon hedefinin yüzde 9’dan yüzde 21’e yükseltilmesine rağmen toplu sözleşmedeki zam oranlarının değiştirilmediğine dikkat çeken Prof. Dr. Konukman, ocak ve temmuz zamlarının yeni hedefe göre güncellenmesi gerektiğini söyledi. Konukman, enflasyon farkının sonradan ödenmesinin gelir kaybını telafi etmeyeceğini belirtti:'Ocak zammında iki ihtimal'Prof. Dr. Konukman, Merkez Bankası’nın kasım ve aralık ayı beklentilerinin gerçekleşmesi hâlinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10,62; memur ve memur emeklilerine ise yüzde 8,55 zam yapılacağını hesapladı. Konukman, yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,5 olması durumunda bu oranların daha da düşeceğini söyledi:‘Vazgeçilen vergi, bütçe açığından 1 trilyon lira fazla’2027’de çeşitli istisna, muafiyet ve teşvikler nedeniyle tahsilinden vazgeçilen vergi tutarının 4,9 trilyon liraya ulaştığını bildiren Prof. Dr. Konukman, bunun 3,1 trilyon lirasının sermayeye yönelik teşviklerden oluştuğunu söyledi. Konukman, “Kaynak yok” söylemine karşı bu vergilerin tahsil edilmesi gerektiğini savundu:‘Bütçenin yarıya yakını sermayeye aktarılıyor’Vergi teşvikleri ve muafiyetlerle birlikte bütçenin büyük bölümünden sermayenin yararlandığını söyleyen Prof. Konukman, “2027’de faiz giderleri 3 trilyon 975 milyar; buna 4 trilyon diyebiliriz. Hepsinin sermayeye gittiğini varsayarsak bütçenin yüzde 69,6’sından sermaye yararlanıyor. Öngörülen bütçenin yarıya yakını sermayeye gidiyor. Bir de dolaylı vergi muafiyeti istisnası var. Böyle iş olmaz. Dolayısıyla burada emekçinin adı yok.” diye konuştu.
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MIA „Rossiya Segodnya“
İsmet Özçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
radyo, bağ-kur, ssk, merkez bankası, ekonomi, memur, emekli, zam, seyyanen zam
radyo, bağ-kur, ssk, merkez bankası, ekonomi, memur, emekli, zam, seyyanen zam
Prof. Dr. Konukman hesapladı: Memur ve emekliyi hangi oranlar bekliyor?
Prof. Dr. Aziz Konukman, Merkez Bankası’nın kasım ve aralık beklentilerinin gerçekleşmesi hâlinde zam oranlarını SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10,62, memur ve memur emeklilerine yüzde 8,55; yıl sonu enflasyonun yüzde 29,5 olması hâlinde ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9,97, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 7,92 olarak hesapladı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan Prof. Dr. Aziz Konukman; 2027 bütçesini, vergi teşviklerini ve faiz giderlerini değerlendirdi. Konukman ayrıca memur ve emeklilerin ocak ayında alabileceği olası zam oranlarını hesaplayarak toplu sözleşmenin güncellenmesi ve seyyanen zam yapılması çağrısında bulundu.
‘Memur ve emekli zamları yüzde 21’lik hedefe göre yeniden belirlenmeli’
OVP’de 2027 enflasyon hedefinin yüzde 9’dan yüzde 21’e yükseltilmesine rağmen toplu sözleşmedeki zam oranlarının değiştirilmediğine dikkat çeken Prof. Dr. Konukman, ocak ve temmuz zamlarının yeni hedefe göre güncellenmesi gerektiğini söyledi. Konukman, enflasyon farkının sonradan ödenmesinin gelir kaybını telafi etmeyeceğini belirtti:
“Enflasyon tahminlerin tutmayacağını biliyorlar. Hedeflerini düşük tutmalarının önemli bir nedeni memur ve memur emeklilerine yapılan Toplu İş Sözleşmesi (TİS). 2027’nin sonlarına doğru 2028-2029’u kapsayan bir TİS yapılacak. TİS’E göre 2027’nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikincisinde ise yüzde 4. 2027 için OVP yüzde 9 enflasyon öngördüğü için sözleşme bağıtlanmıştı. Ancak rakam 9’dan 21’e çıkarıldı ve revize edilmiş oldu. O zaman TİS’te bir düzeltme yapılmalı. ‘Biz daha sonra enflasyon farkını veriyoruz’ denemez. Zam gecikmeli verilmiş oluyor. Memur-Sen nerede? TİS’i bağıtlayan onlar. Gereğini yapmalılar. Basın açıklaması yapmakla olmaz. Diğer sendikaların da desteğini alarak ‘yüzde 21’e göre revize edilsin’ dediğiniz anda Ocak ayında verilecek zam değişir. Ama bunu yapmıyorlar. 2027’nin sonlarına doğru yapılacak TİS’te OVP’nin hedefleri konacak. O hedef 2028 için yüzde 13.5, 2029 için yüzde 9. Bu olacak iş mi? Buna göre zam yapılacak. 2027’nin zamları sil baştan, yeniden belirlenirse en azından mağduriyet daha az olur.”
'Ocak zammında iki ihtimal'
Prof. Dr. Konukman, Merkez Bankası’nın kasım ve aralık ayı beklentilerinin gerçekleşmesi hâlinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10,62; memur ve memur emeklilerine ise yüzde 8,55 zam yapılacağını hesapladı. Konukman, yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,5 olması durumunda bu oranların daha da düşeceğini söyledi:
“Memur ve memur emeklileri ile Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin olası zam oranlarını hesapladım. Merkez Bankası’nın yayınladığı Piyasa katılımcıları anketinde kasım ayında 1,8 , aralık ayında da yüzde 0,97. Bunlar geçerli olursa ne olur diye baktım. 6 aylık enflasyon oranı 10,62 oluyor. O zaman Bağ-Kur ve SSK emeklilerin zammı refah payı hariç olarak yüzde 10,62; memur ve memur emeklisinin zammı ise 2027’nin ocak ayında toplu iş sözleşmesi zammını da katarak; enflasyon farkı da 3,38. Maaşa toplam 8,55 zam gelecek. Bunlar Merkez Bankası’nın kasım ve aralık ayı tahminlerinin tutması durumunda gerçekleşebilecek oranlar.
Merkez Bankası’nın resmi enflasyon öngörüsü olan yüzde 29 buçuğa göre gidildiğinde ise yılın ikinci yarısının 6 aylık enflasyonu yüzde 9,97 oldu. Bağ-kur ve SSK’nın zammı bu oluyor. Memur ve memur emeklisinin zammı ise yüzde 7,92 oluyor. Rakamlar bunlar. Ayıp. Seyyanen zam işini neden çözmüyorsunuz?
Biliyorsunuz, eski Yargıtay üyesi kişisel dava açtı. Bu Meclis’teki yasal düzenlemeye bir ip ucu olmalı, önü açılmalı.”
‘Vazgeçilen vergi, bütçe açığından 1 trilyon lira fazla’
2027’de çeşitli istisna, muafiyet ve teşvikler nedeniyle tahsilinden vazgeçilen vergi tutarının 4,9 trilyon liraya ulaştığını bildiren Prof. Dr. Konukman, bunun 3,1 trilyon lirasının sermayeye yönelik teşviklerden oluştuğunu söyledi. Konukman, “Kaynak yok” söylemine karşı bu vergilerin tahsil edilmesi gerektiğini savundu:
“2027’de devletin vazgeçtiği vergi tutarı 4,9 trilyon. Bunun 3,1 trilyonu teşvik olarak sermayenin yararlandığı, 1,8 trilyonu da emekçilerin. Önerim şu: 4,9 trilyon toplansın. Emekçiler de işveren de dahil. Bunun bütçeye etkisi ne olur? OVP’deki rakamı 3,1 milyar artırmışlar. Bunun nedeni de limitlere uyulmaması. Kurumlara ödenek limitleri var ve bu limitlerin üzerinde harcama yapılamaz. 2027 bütçemiz OVP’de 27 trilyon 273 milyar liraydı. Şimdi ise 27 trilyon 276,1 trilyon oldu. Yani 3,1 milyar liralık bir revizyon yaptılar. Peki kimler kendilerine OVP’de bildirilen tavanları aşmış? Meclis, Maliye Bakanlığı… Yeni durumda 2027’de 3 trilyon 868,1 milyar lira; yuvarlarsak 3,9 trilyon. Vazgeçilen vergi ise 4,9 trilyon. ‘Kaynak yok’ diyenlere duyurulur.”
‘Bütçenin yarıya yakını sermayeye aktarılıyor’
Vergi teşvikleri ve muafiyetlerle birlikte bütçenin büyük bölümünden sermayenin yararlandığını söyleyen Prof. Konukman, “2027’de faiz giderleri 3 trilyon 975 milyar; buna 4 trilyon diyebiliriz. Hepsinin sermayeye gittiğini varsayarsak bütçenin yüzde 69,6’sından sermaye yararlanıyor. Öngörülen bütçenin yarıya yakını sermayeye gidiyor. Bir de dolaylı vergi muafiyeti istisnası var. Böyle iş olmaz. Dolayısıyla burada emekçinin adı yok.” diye konuştu.