“Memur ve memur emeklileri ile Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin olası zam oranlarını hesapladım. Merkez Bankası’nın yayınladığı Piyasa katılımcıları anketinde kasım ayında 1,8 , aralık ayında da yüzde 0,97. Bunlar geçerli olursa ne olur diye baktım. 6 aylık enflasyon oranı 10,62 oluyor. O zaman Bağ-Kur ve SSK emeklilerin zammı refah payı hariç olarak yüzde 10,62; memur ve memur emeklisinin zammı ise 2027’nin ocak ayında toplu iş sözleşmesi zammını da katarak; enflasyon farkı da 3,38. Maaşa toplam 8,55 zam gelecek. Bunlar Merkez Bankası’nın kasım ve aralık ayı tahminlerinin tutması durumunda gerçekleşebilecek oranlar.

Merkez Bankası’nın resmi enflasyon öngörüsü olan yüzde 29 buçuğa göre gidildiğinde ise yılın ikinci yarısının 6 aylık enflasyonu yüzde 9,97 oldu. Bağ-kur ve SSK’nın zammı bu oluyor. Memur ve memur emeklisinin zammı ise yüzde 7,92 oluyor. Rakamlar bunlar. Ayıp. Seyyanen zam işini neden çözmüyorsunuz?

Biliyorsunuz, eski Yargıtay üyesi kişisel dava açtı. Bu Meclis’teki yasal düzenlemeye bir ip ucu olmalı, önü açılmalı.”