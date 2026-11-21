https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/almanyada-hukumet-karsiti-protestolar-gostericiler-ile-polis-arasinda-arbede-cikti-merzin-istifasi-1110501639.html
Almanya'da hükümet karşıtı protestolar: Göstericiler ile polis arasında arbede çıktı, Merz'in istifası istendi
Almanya'da hükümet karşıtı protestolar: Göstericiler ile polis arasında arbede çıktı, Merz'in istifası istendi
Sputnik Türkiye
Almanya'nın birçok kentinde Merz hükümetinin zorunlu askerlik düzenlemesi, sosyal harcamalarda planlanan kesintiler, ırkçılık ve iklim politikalarına karşı... 21.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-21T04:16+0300
2026-11-21T04:16+0300
2026-11-21T04:16+0300
dünya
almanya
leipzig
rostock
protesto
protesto gösterisi
friedrich merz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/15/1110501482_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2e0adbc8e9d6b903a470f183a49c8b2f.jpg
Almanya'da 'Z kuşağı düzenliyor (Gen Z regelt)' adlı gençlik inisiyatifinin çağrısıyla gerçekleştirilen gösterilerde, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in politikaları ile hükümetin zorunlu askerlik planları protesto edildi. Eylemlerde ayrıca sosyal harcamalardaki kesintiler, ırkçılık ve iklim politikalarına tepki gösterildi. Alman basınında yer alan haberlere göre, Leipzig'de gerçekleştirilen gösteriye yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı. Yürüyüş sırasında bazı göstericiler çöp konteynerlerini yola devirdi. Havai fişek ve maytapların polise doğru attıldığı bildirildi. Polis ekipleri ise gruba tazyikli su kullanarak müdahale etti. Olayların ardından çok sayıda gösterici kimlik tespiti yapılması amacıyla gözaltına alındı.Hamburg'da da protestoya yaklaşık 4 bin kişi katılırken, eylem boyunca güvenlik önlemleri artırıldı ve TOMA'lar hazır bekletildi.Göstericilerin meşale yaktığı eylemde polise yumurta, şişe ve havai fişek atıldı. Polis ile protestocular arasında çıkan arbedenin ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı.'Merz gitmeli'Almanya'nın başkenti Berlin'de ise 'Merz gitmeli' sloganıyla hükümet karşıtı bir gösteri düzenlendi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı eylem, Kottbusser Tor metro istasyonu yakınlarında başladı.Schlesisches Tor metro istasyonuna kadar yürüyen protestocular, Alman hükümetinin zorunlu askerlik planlarının yanı sıra İsrail'e yönelik desteğini de protesto etti. Filistin'e destek veren sloganlar da atıldı.Rostock'ta 5 kişi hakkında suç duyurusuAlmanya'nın kuzeyindeki Rostock kentinde düzenlenen protestoya yaklaşık 250 kişi katıldı.Rostock polisi tarafından yapılan açıklamada, gösteri sırasında Merz'e yönelik hakaret içeren bir pankart açıldığı belirtildi. Söz konusu pankart nedeniyle eyleme katılan 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.Ülke genelindeki gösterilere 87 bin kişi katıldı'Z kuşağı düzenliyor' inisiyatifinden yapılan açıklamada, Almanya genelinde çok sayıda şehirde farklı etkinlikler ve protestolar gerçekleştirildiği belirtildi.Açıklamada, ülke çapında düzenlenen gösterilere katılanların sayısının yaklaşık 87 bine ulaştığı ifade edildi.
almanya
rostock
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/15/1110501482_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_63337f4cf81564706390c94c3ce43ca4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
almanya, leipzig, rostock, protesto, protesto gösterisi, friedrich merz
almanya, leipzig, rostock, protesto, protesto gösterisi, friedrich merz
Almanya'da hükümet karşıtı protestolar: Göstericiler ile polis arasında arbede çıktı, Merz'in istifası istendi
Almanya'nın birçok kentinde Merz hükümetinin zorunlu askerlik düzenlemesi, sosyal harcamalarda planlanan kesintiler, ırkçılık ve iklim politikalarına karşı gösterilerde gerginlik yaşandı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Organizasyon yetkilileri, ülke genelindeki protestolara yaklaşık 87 bin kişinin katıldığını açıkladı.
Almanya'da 'Z kuşağı düzenliyor (Gen Z regelt)' adlı gençlik inisiyatifinin çağrısıyla gerçekleştirilen gösterilerde, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in politikaları ile hükümetin zorunlu askerlik planları protesto edildi.
Eylemlerde ayrıca sosyal harcamalardaki kesintiler, ırkçılık ve iklim politikalarına tepki gösterildi. Alman basınında yer alan haberlere göre, Leipzig'de gerçekleştirilen gösteriye yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı.
Yürüyüş sırasında bazı göstericiler çöp konteynerlerini yola devirdi. Havai fişek ve maytapların polise doğru attıldığı bildirildi. Polis ekipleri ise gruba tazyikli su kullanarak müdahale etti. Olayların ardından çok sayıda gösterici kimlik tespiti yapılması amacıyla gözaltına alındı.
Hamburg'da da protestoya yaklaşık 4 bin kişi katılırken, eylem boyunca güvenlik önlemleri artırıldı ve TOMA'lar hazır bekletildi.
Göstericilerin meşale yaktığı eylemde polise yumurta, şişe ve havai fişek atıldı. Polis ile protestocular arasında çıkan arbedenin ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de ise 'Merz gitmeli' sloganıyla hükümet karşıtı bir gösteri düzenlendi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı eylem, Kottbusser Tor metro istasyonu yakınlarında başladı.
Schlesisches Tor metro istasyonuna kadar yürüyen protestocular, Alman hükümetinin zorunlu askerlik planlarının yanı sıra İsrail'e yönelik desteğini de protesto etti. Filistin'e destek veren sloganlar da atıldı.
Rostock'ta 5 kişi hakkında suç duyurusu
Almanya'nın kuzeyindeki Rostock kentinde düzenlenen protestoya yaklaşık 250 kişi katıldı.
Rostock polisi tarafından yapılan açıklamada, gösteri sırasında Merz'e yönelik hakaret içeren bir pankart açıldığı belirtildi. Söz konusu pankart nedeniyle eyleme katılan 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.
Ülke genelindeki gösterilere 87 bin kişi katıldı
'Z kuşağı düzenliyor' inisiyatifinden yapılan açıklamada, Almanya genelinde çok sayıda şehirde farklı etkinlikler ve protestolar gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, ülke çapında düzenlenen gösterilere katılanların sayısının yaklaşık 87 bine ulaştığı ifade edildi.