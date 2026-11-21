https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/almanyada-hukumet-karsiti-protestolar-gostericiler-ile-polis-arasinda-arbede-cikti-merzin-istifasi-1110501639.html

Almanya'da hükümet karşıtı protestolar: Göstericiler ile polis arasında arbede çıktı, Merz'in istifası istendi

Almanya'da hükümet karşıtı protestolar: Göstericiler ile polis arasında arbede çıktı, Merz'in istifası istendi

Sputnik Türkiye

Almanya'nın birçok kentinde Merz hükümetinin zorunlu askerlik düzenlemesi, sosyal harcamalarda planlanan kesintiler, ırkçılık ve iklim politikalarına karşı... 21.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-21T04:16+0300

2026-11-21T04:16+0300

2026-11-21T04:16+0300

dünya

almanya

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rostock

protesto

protesto gösterisi

friedrich merz

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Almanya'da 'Z kuşağı düzenliyor (Gen Z regelt)' adlı gençlik inisiyatifinin çağrısıyla gerçekleştirilen gösterilerde, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in politikaları ile hükümetin zorunlu askerlik planları protesto edildi. Eylemlerde ayrıca sosyal harcamalardaki kesintiler, ırkçılık ve iklim politikalarına tepki gösterildi. Alman basınında yer alan haberlere göre, Leipzig'de gerçekleştirilen gösteriye yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı. Yürüyüş sırasında bazı göstericiler çöp konteynerlerini yola devirdi. Havai fişek ve maytapların polise doğru attıldığı bildirildi. Polis ekipleri ise gruba tazyikli su kullanarak müdahale etti. Olayların ardından çok sayıda gösterici kimlik tespiti yapılması amacıyla gözaltına alındı.Hamburg'da da protestoya yaklaşık 4 bin kişi katılırken, eylem boyunca güvenlik önlemleri artırıldı ve TOMA'lar hazır bekletildi.Göstericilerin meşale yaktığı eylemde polise yumurta, şişe ve havai fişek atıldı. Polis ile protestocular arasında çıkan arbedenin ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı.'Merz gitmeli'Almanya'nın başkenti Berlin'de ise 'Merz gitmeli' sloganıyla hükümet karşıtı bir gösteri düzenlendi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı eylem, Kottbusser Tor metro istasyonu yakınlarında başladı.Schlesisches Tor metro istasyonuna kadar yürüyen protestocular, Alman hükümetinin zorunlu askerlik planlarının yanı sıra İsrail'e yönelik desteğini de protesto etti. Filistin'e destek veren sloganlar da atıldı.Rostock'ta 5 kişi hakkında suç duyurusuAlmanya'nın kuzeyindeki Rostock kentinde düzenlenen protestoya yaklaşık 250 kişi katıldı.Rostock polisi tarafından yapılan açıklamada, gösteri sırasında Merz'e yönelik hakaret içeren bir pankart açıldığı belirtildi. Söz konusu pankart nedeniyle eyleme katılan 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.Ülke genelindeki gösterilere 87 bin kişi katıldı'Z kuşağı düzenliyor' inisiyatifinden yapılan açıklamada, Almanya genelinde çok sayıda şehirde farklı etkinlikler ve protestolar gerçekleştirildiği belirtildi.Açıklamada, ülke çapında düzenlenen gösterilere katılanların sayısının yaklaşık 87 bine ulaştığı ifade edildi.

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almanya, leipzig, rostock, protesto, protesto gösterisi, friedrich merz