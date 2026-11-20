https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/zulfikar-dogana-50-sedat-simavi-odullerinde-radyo-odulu-1110484589.html
Zülfikar Doğan’a 50. Sedat Simavi Ödülleri’nde Radyo Ödülü
Zülfikar Doğan’a 50. Sedat Simavi Ödülleri’nde Radyo Ödülü
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik Türkiye’de yayınlanan programıyla gazeteci Zülfikar Doğan, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 50. Sedat Simavi Ödülleri’nde Radyo Ödülü’ne... 20.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-20T11:45+0300
2026-11-20T11:45+0300
2026-11-20T11:45+0300
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından, kurucu başkanı Sedat Simavi adına düzenlenen 50. Sedat Simavi Ödülleri’nin kazananları açıklandı.Radyo Ödülü, Radyo Sputnik Türkiye’de yayınlanan programıyla gazeteci Zülfikar Doğan’a verildi.Doğan, 31 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanan “Zülfikar Doğan’la Ankara’dan Haber Var: Değerli Minerallere Acele Kamulaştırma, ABD-Venezuela Petrol Anlaşması ve 3,5 Trilyonluk Ekonomiyi Taşıyan Motorlu Kuryeler” başlıklı programıyla ödüle layık görüldü.
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Zülfikar Doğan
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Zülfikar Doğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105337955_0:0:1488:1488_100x100_80_0_0_5c0d35a8fa04cb9dcd4e85628db1976d.jpg
haberler, zülfikar doğan, sedat simavi, türkiye gazeteciler cemiyeti (tgc), radyo sputnik, türkiye gazeteciler cemiyeti, radyo, radyo, radyo
haberler, zülfikar doğan, sedat simavi, türkiye gazeteciler cemiyeti (tgc), radyo sputnik, türkiye gazeteciler cemiyeti, radyo, radyo, radyo
Zülfikar Doğan’a 50. Sedat Simavi Ödülleri’nde Radyo Ödülü
Radyo Sputnik Türkiye’de yayınlanan programıyla gazeteci Zülfikar Doğan, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 50. Sedat Simavi Ödülleri’nde Radyo Ödülü’ne değer görüldü.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından, kurucu başkanı Sedat Simavi adına düzenlenen 50. Sedat Simavi Ödülleri’nin kazananları açıklandı.
Radyo Ödülü, Radyo Sputnik Türkiye’de yayınlanan programıyla gazeteci Zülfikar Doğan’a verildi.
Doğan, 31 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanan “Zülfikar Doğan’la Ankara’dan Haber Var: Değerli Minerallere Acele Kamulaştırma, ABD-Venezuela Petrol Anlaşması ve 3,5 Trilyonluk Ekonomiyi Taşıyan Motorlu Kuryeler” başlıklı programıyla ödüle layık görüldü.