https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/zulfikar-dogana-50-sedat-simavi-odullerinde-radyo-odulu-1110484589.html

Zülfikar Doğan’a 50. Sedat Simavi Ödülleri’nde Radyo Ödülü

Zülfikar Doğan’a 50. Sedat Simavi Ödülleri’nde Radyo Ödülü

Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik Türkiye’de yayınlanan programıyla gazeteci Zülfikar Doğan, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 50. Sedat Simavi Ödülleri’nde Radyo Ödülü’ne... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T11:45+0300

2026-11-20T11:45+0300

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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından, kurucu başkanı Sedat Simavi adına düzenlenen 50. Sedat Simavi Ödülleri’nin kazananları açıklandı.Radyo Ödülü, Radyo Sputnik Türkiye’de yayınlanan programıyla gazeteci Zülfikar Doğan’a verildi.Doğan, 31 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanan “Zülfikar Doğan’la Ankara’dan Haber Var: Değerli Minerallere Acele Kamulaştırma, ABD-Venezuela Petrol Anlaşması ve 3,5 Trilyonluk Ekonomiyi Taşıyan Motorlu Kuryeler” başlıklı programıyla ödüle layık görüldü.

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2026

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