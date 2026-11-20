https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/yapay-zekyla-149-yillik-osmanli-sifreli-telgraflarini-cozuyor-1110491924.html

Yapay zekâyla 149 yıllık Osmanlı şifreli telgraflarını çözüyor

Yapay zekâyla 149 yıllık Osmanlı şifreli telgraflarını çözüyor

Sputnik Türkiye

Yapay Zekâ Uygulamaları Geliştiricisi Said Sürücü, Gemini'I devlet arşivlerinde araştırma yapabilecek şekilde kullanarak Osmanlı'ya ait şifreli telgrafları... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T15:06+0300

2026-11-20T15:06+0300

2026-11-20T15:06+0300

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Serhat Ayan'la Yapay Zekâ Günlüğü programına konuk olan Yapay Zekâ Uygulamaları Geliştiricisi Said Sürücü, yapay zekânın Osmanlıca belgeleri okuyabilmesi ve arşivlere erişebilmesi sayesinde tarih araştırmalarında yeni bir çalışma alanı açıldığını ifade etti.Araştırmaya aile tarihinden başladıGemini modelini devlet arşivlerinde araştırma yapabilecek şekilde hazırladığını anlatan Sürücü, ilk olarak kendi ailesinin geçmişine ilişkin bilgileri araştırdığını söyledi. Ailesinden dinlediği tarihî olayları arşiv belgelerinde de bulduğunu belirten Sürücü, böylece yapay zekânın sunduğu bilgileri kontrol etme imkânı bulduğunu dile getirdi.Sürücü şunları söyledi:1877'den kalan şifreli telgraflar üzerinde çalışıyorAile tarihine yönelik araştırmaların zamanla başka tarihî konulara yöneldiğini belirten Sürücü, şu anda özellikle Osmanlı'nın son dönemine ait şifreli telgrafları çözmeye çalıştığını anlattı.1877 tarihli bazı telgrafların yalnızca rakamlardan oluştuğunu ve dönemin görevlileri tarafından çözüldükten sonra çözüm metinlerinin ayrı kâğıtlara yazıldığını aktaran Sürücü, bu belgelerin ve şifre anahtarlarının günümüze ulaşmadığını söyledi.Sürücü şunları söyledi:Arşiv kataloglarındaki özetlerin yanlış olduğunu fark ettiŞifreli belgelerin içeriklerinin bilinmemesi nedeniyle arşivlerdeki katalog özetlerinin de hatalı olabildiğini belirten Sürücü, çözdüğü bazı telgrafların içeriklerinin kataloglarda yazan bilgilerle uyuşmadığını ifade etti.Sürücü şunları söyledi:Altı farklı şifre anahtarını yeniden oluşturduSürücü, çalışmalarında tamamen referanssız olmadığını, aynı dönemde aynı anahtarla çözülmüş başka telgraflardan yararlandığını anlattı. Bu belgelerdeki örneklerden geriye doğru ilerleyerek kayıp şifre anahtarlarını yeniden oluşturduğunu söyledi.Şimdiye kadar altı anahtarı çözdüğünü belirten Sürücü, ilk örneklerin birbirine benzediğini, son üç anahtarın ise farklı şifreleme yöntemleri içerdiğini aktardı.Sürücü şunları söyledi:İkinci Dünya Savaşı dönemine ait telgrafları da inceliyorSürücü, araştırmasını yalnızca Osmanlı dönemiyle sınırlı tutmadığını, İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye Cumhuriyeti tarafından kullanılan şifreli telgraflar üzerinde de çalıştığını belirtti. Bu dönemdeki şifreleme anahtarlarının Osmanlı döneminde kullanılan yöntemlere benzediğini ifade eden Sürücü, elde ettiği bulguları da paylaştığını söyledi.Sürücü şunları söyledi:

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2026

Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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