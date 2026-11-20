“Amerikan devleti bence çok kutupluluğu kabul etti. Uzun zamandır süren mücadele de belki bu çok kutupluluğa geçiş süreciyle ilgilidir. Bu bir geri çekilmeyse bu geri çekilmenin nasıl ve hangi alanlarda olacağı tartışılıyordu belki de. Eğer ABD, Avrupa Birliği ile eski ilişkisini taze tutuyor olsaydı bu üçlü zirve APEC ile olmayabilirdi. APEC’te Avrupa Birliği’nin ve birçok ülkenin yeri yok. Bu zirvenin orada olması Avrupa Birliği’ne bir mesaj. Trump’ın pragmatist yaklaşımına ve Rusya olan ilişkilere bakınca ‘Rusya’ya karşı farklı bir konuma gelebilir miyiz?’ endişeleri var. ‘Üç ülke geldi ancak artık üç kutup mu olacak?’ durumu söz konusu değil. Örneğin Kanada Başbakanı gelip Çin’de bazı ticari konuşma ve anlaşma yaptı. Kanada, Amerika’dan bağımsız olarak da Çin ile görüştü. ‘Üçlü kutup kurdunuz’ söylemine karşı çıkacak ülkelerden biri Çin olacaktır. Çin, Küresel Güney’in liderliğini yapıyor. Bu liderliği yaparken ‘Ben güçlüyüm ve bir kutup olacağım’ demez. Aynı şekilde Rusya için de geçerli bu. Rusya da ‘Üçümüz dünyayı yöneteceğiz’ iddiasında değil. Çok kutupluluğa ek olarak çok katmanlılık denilen bir olay da var. Büyük teknoloji ve enerji şirketleri de devletler kadar yetkili. Biz sadece işin diplomatik kısmına bakıyoruz ancak birçok CEO da bu konuları görüşüyor. Bunların da yarattığı bir küresel yönetim sistemi var. 90’lardaki tek kutuplu yok. Üç kutuplu dünya da yok. Bölgesel güçlerin de kendi seslerini çıkarabildikleri bir yapı mutlaka kendi kendini inşa edecektir. Ayrıca Amerika da Çin de Rusya da birbirine bir anlamda bağımlı. Tek başlarına güçlerini koruyamayacaklarını onlar da biliyorlar.”