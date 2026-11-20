Nvidia’da casusluk iddiası: Jensen Huang'ın yakınındaki isim kim?
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Gazeteci Ceyhun Bozkurt, ABD ile Çin arasındaki teknoloji ve istihbarat rekabetinin Nvidia üzerinden yeni bir boyut kazandığını belirtti. Bozkurt, Nvidia CEO'su Jensen Huang ile yakın ilişki içinde olduğu öne sürülen Alice Huang hakkındaki casusluk iddialarına dikkat çekti.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, ABD ile Çin arasındaki istihbarat rekabetini Nvidia örneği üzerinden değerlendirdi.
Bozkurt, yaklaşık 2,5 yıl önce Taipei'de düzenlenen Computex fuarı sırasında, 7 Haziran 2024'te çekildiği belirtilen bir fotoğrafın tartışmaların odağına yerleştiğini anlattı. Fotoğrafta Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın yanında Alice Huang isimli bir kadının bulunduğunu belirten Bozkurt, iki kişinin soy isimlerinin aynı olmasının da dikkat çektiğini söyledi.
Computex fuarında çekilen fotoğraf tartışmaların başlangıcı oldu
Bozkurt şunları söyledi:
“Taipei'deki Computex fuarı sırasında bir yemek fotoğrafı ortaya çıkıyor. Bir barda, bir mekânda, 7 Haziran 2024'te çekilmiş bir fotoğraf yansıyor. Fotoğrafta Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang var ve yanında bir kadın bulunuyor. Kadının ismi Alice Huang.
Şimdi baktığınız zaman soy isimler de aynı olunca, ‘Bu Alice Huang kim?’ sorusu ortaya çıkıyor. Yani bir anlamda skandalın merkezine yerleşiyor. Çünkü Alice Huang'ın Çin istihbarat operasyonunun önemli bir unsuru, elemanı olduğu iddiası var. Nvidia'dan bilgilerin çalınması ve aktarılmasıyla ilgili kritik ismin Alice Huang olduğu söyleniyor.”
Alice Huang'ın şirket bağlantıları gündemde
Alice Huang'ın geçmişine ve iş ilişkilerine de değinen Bozkurt, kadının kariyerine televizyon gazeteciliğiyle başladığını, daha sonra finans sektörüne geçtiğini aktardı. Bozkurt, Alice Huang'ın Singapur'da kayıtlı Mega Speed International şirketinde kontrol hissesine sahip olduğunu ve şirketin bulut bilişim hizmetleri sağladığını söyledi.
Bozkurt şunları söyledi:
“Şimdi kimdir bu Alice Huang? Yaklaşık 42 yaşında. Çin'de Huan Lee adıyla tanınıyor. Kariyerine televizyon gazeteciliğiyle başlıyor. Sonrasında finans sektörüne geçiyor. Mart 2023'te Singapur'da kayıtlı bir şirketin kontrol hissesine sahip oluyor.
Bahsettiğimiz, Singapur'da kayıtlı Mega Speed International şirketinin kontrol hissesine sahip olduğunu söyledik ya; bu şirket bulut bilişim gücü sağlıyor. Bir de Nvidia'nın resmî ortağı olarak listelenen şirketlerden biri. Mega Speed International'ın kontrol hissesi Alice Huan'da. Ayrıca Mart-Kasım 2023 tarihleri arasında Mega Speed'in Endonezya'daki yan kuruluşunda üst düzey pozisyonlarda görev alıyor.”
ABD'li yetkililerden Çin istihbaratı iddiası
Bozkurt, Alice Huang ile Jensen Huang arasında akrabalık ilişkisi bulunmadığının belirtildiğini, buna karşın iki isim arasında yakın bir ilişki olduğu iddiasının gündeme geldiğini söyledi. New York Times'ın haberine atıfta bulunan Bozkurt, ABD'li yetkililerin Alice Huang'ı Çin'e bilgi aktaran bir istihbarat ajanı olarak değerlendirdiğini aktardı.
Bozkurt şunları söyledi:
“New York Times, geçen ay Amerikan yetkililerinin kadının Pekin'e bilgi aktaran ve Nvidia'nın CEO'suyla yakın bir ilişki sürdüren bir Çin istihbarat ajanı olduğu sonucuna vardığını bildiriyor.
Yani Amerikalı yetkililer bu kadın için Çin istihbarat ajanı değerlendirmesi yapıyor. Ve tabii Çin bunları reddetti. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün bir açıklaması var: ‘Sözde Çin casusları hakkında iddialar tamamen asılsızdır, Çin'e karşı bir karalama kampanyasından başka bir şey değildir.’”
Teknoloji ve ekonomik istihbarat savaşı
ABD ile Çin arasındaki rekabetin yalnızca ticaret ve teknoloji alanıyla sınırlı kalmadığını, istihbarat faaliyetlerinin de bu mücadelenin parçası hâline geldiğini belirten Bozkurt, Nvidia çevresindeki iddiaların bu açıdan dikkat çekici olduğunu ifade etti.
Bozkurt şunları söyledi:
“Ama bakıldığında artık ekonomik istihbarat, teknolojik istihbarat savaşları... Bu kadar üst düzey isimleri, işte Nvidia'nın hisselerinin düşmesi, şirketin ciddi mali kayba da uğraması falan... Acayip bir savaş var, acayip yürüyen bir savaş var. O savaş devam edecek gibi gözüküyor.”