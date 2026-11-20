https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/nvidiada-casusluk-iddiasi-jensen-huangin-yakinindaki-isim-kim-1110488112.html

Nvidia’da casusluk iddiası: Jensen Huang'ın yakınındaki isim kim?

Nvidia’da casusluk iddiası: Jensen Huang'ın yakınındaki isim kim?

Sputnik Türkiye

Gazeteci Ceyhun Bozkurt, ABD ile Çin arasındaki teknoloji ve istihbarat rekabetinin Nvidia üzerinden yeni bir boyut kazandığını belirtti. Bozkurt, Nvidia... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T13:19+0300

2026-11-20T13:19+0300

2026-11-20T13:19+0300

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Gazeteci Ceyhun Bozkurt, ABD ile Çin arasındaki istihbarat rekabetini Nvidia örneği üzerinden değerlendirdi.Bozkurt, yaklaşık 2,5 yıl önce Taipei'de düzenlenen Computex fuarı sırasında, 7 Haziran 2024'te çekildiği belirtilen bir fotoğrafın tartışmaların odağına yerleştiğini anlattı. Fotoğrafta Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın yanında Alice Huang isimli bir kadının bulunduğunu belirten Bozkurt, iki kişinin soy isimlerinin aynı olmasının da dikkat çektiğini söyledi.Computex fuarında çekilen fotoğraf tartışmaların başlangıcı olduBozkurt şunları söyledi:Alice Huang'ın şirket bağlantıları gündemdeAlice Huang'ın geçmişine ve iş ilişkilerine de değinen Bozkurt, kadının kariyerine televizyon gazeteciliğiyle başladığını, daha sonra finans sektörüne geçtiğini aktardı. Bozkurt, Alice Huang'ın Singapur'da kayıtlı Mega Speed International şirketinde kontrol hissesine sahip olduğunu ve şirketin bulut bilişim hizmetleri sağladığını söyledi.Bozkurt şunları söyledi:ABD'li yetkililerden Çin istihbaratı iddiasıBozkurt, Alice Huang ile Jensen Huang arasında akrabalık ilişkisi bulunmadığının belirtildiğini, buna karşın iki isim arasında yakın bir ilişki olduğu iddiasının gündeme geldiğini söyledi. New York Times'ın haberine atıfta bulunan Bozkurt, ABD'li yetkililerin Alice Huang'ı Çin'e bilgi aktaran bir istihbarat ajanı olarak değerlendirdiğini aktardı.Bozkurt şunları söyledi:Teknoloji ve ekonomik istihbarat savaşıABD ile Çin arasındaki rekabetin yalnızca ticaret ve teknoloji alanıyla sınırlı kalmadığını, istihbarat faaliyetlerinin de bu mücadelenin parçası hâline geldiğini belirten Bozkurt, Nvidia çevresindeki iddiaların bu açıdan dikkat çekici olduğunu ifade etti.Bozkurt şunları söyledi:

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