"2027 asgari ücretinin ne kadar artırılacağına ilişkin bir sürü senaryo var. Bu senaryolardan biri yüzde 25 ama bence mantıksız. Yüzde 25 zam asgari ücrete gelirse normal çalışana en fazla yüzde 5 gelir. Yüzde 30 yani enflasyon oranında yapılırsa 36 bin 498 olur. Normal çalışana yüzde 10'luk bir zam yapılır muhtemelen. Yüzde 35 olursa 37 bin 901 lira civarı olur o da normal çalışana muhtemelen yüzde 12 yansır. Açlık sınırının 50 bin lira olduğunu düşünürsek yüzde 30 zam senaryosu bile yeni asgari ücret yine açlık sınırı altında kalıyor. Yani asgari ücret ne olursa olsun açız. Asgari ücretin üstünde ücret alsanız da yine açsınız çünkü hayat standartınız ona göre olacak. Şu anki sistemle alakalı herkes aynı durumda. Bence herkes asgari ücret alıyor. Dolayısıyla yalnızca zam oranına bakarak vatandaşın alım gücünün ne kadar iyileştiğini söylemek mümkün görünmüyor. Tartışılması gereken konu şu, asgari ücret beklenirken oluşan enflasyondan ziyade temel yaşam standartlarının korunması da çok önemli. Asgari ücret yalnızca ekonomik bir gösterge değil, milyonlarca insanın geçim kaynağı. Asgari ücret nedir, en düşük ücrettir. Kim alır, uzmanlaşmamış işe yeni başlamış insan alır. Bizde öyle değil, adam 10 yıldır aynı iş yerinde çalışıyor ve 10 yıldır asgari ücret alıyor. Asgari ücretin ne kadar olacağıyla alakalı bütün tartışmalar bundan çıkıyor. Ne kadar süredir bireyi asgari ücretle çalıştırdıkları da bir problem. Ücret isterse 100 bin lira olsun, 18 yaşındaki çocuk da aynı ücreti alacak uzmanlaşmış adam da aynı ücreti alacak. Zaten bütün isyan bundan kaynaklı. Diğer ülkelere bakıyorsunuz bin dolara işe başlıyor, işine ve mesleki yeteneğine göre her yıl artıyor. Yalnızca devletin belirlediği tutara bağlı olarak artmıyor.”