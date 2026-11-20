https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/dunya-cocuk-haklari-gununde-cocuk-isciligi-ve-yoksulluk-tablosu-1110482380.html

Dünya Çocuk Hakları Günü’nde çocuk işçiliği ve yoksulluk tablosu

Dünya Çocuk Hakları Günü’nde çocuk işçiliği ve yoksulluk tablosu

Sputnik Türkiye

Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü oldu. Özgan, çocuk... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T09:49+0300

2026-11-20T09:49+0300

2026-11-20T09:49+0300

yeri̇ ve zamani

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radyo

radyo

uluslararası çalışma örgütü (ilo)

unicef

eğitim-i̇ş

dünya çocuk hakları günü

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Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konu başlıklarından biri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü oldu. Çocuk işçiliği ve yoksulluğa dikkat çeken Özgan, “Daha güzel şeylerden bahsetmek isteriz elbette ama tablo bu” dedi.20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde çocuk işçiliği, yoksulluk ve eğitimde ücretsiz yemek hakkı yeniden gündeme geldi. Uluslararası Çalışma Örgütü ve UNICEF raporlarına göre dünyada yaklaşık 140 milyon çocuk işçi bulunurken, Türkiye’de de çocukların çalışma yaşamına katılması ve yoksulluk önemli sorunlar arasında yer alıyor.Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, çocuk işçiliğinin yalnızca Türkiye’ye özgü olmadığını ancak ülkedeki verilerin de dikkat çekici olduğunu söyledi.Özgan, şöyle konuştu:“Çocuk işçiliğinin merkezinde yoksulluk var”Özgan, MESEM uygulamalarını da çocuk işçiliği tartışmaları kapsamında değerlendirerek yoksulluğun çocukları çalışma hayatına ittiğini söyledi:“Her çocuğun bir öğün ücretsiz yemek hakkı var”Özgan, okul öncesi ve zorunlu eğitim kapsamındaki çocuklara ücretsiz yemek verilmesi gerektiğini belirterek bu uygulamanın bütçeye maliyetine de dikkat çekti:“Tarımda çalışan çocukların sayısı hâlâ bilinenden fazla”Özgan, mevsimlik tarım işçiliği yapan ailelerin çocuklarına ilişkin verileri de hatırlattı:

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2026

Güçlü Özgan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg

Güçlü Özgan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg

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Güçlü Özgan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, uluslararası çalışma örgütü (ilo), unicef, eğitim-i̇ş, dünya çocuk hakları günü