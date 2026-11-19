Yeni Parti PM Üyesi Bülent Yücetürk: “Kurultay davasında kritik süreç istinafta işleyecek”
12:12 19.11.2026 (güncellendi: 12:13 19.11.2026)
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Yeni Parti Parti Meclisi Üyesi Avukat Bülent Yücetürk oldu. CHP kurultay davasında verilen cezaları değerlendiren Yücetürk, kararın kesinleşmesi halinde ceza alan kişiler açısından siyasi yasak gündeme geleceğini söyledi.
CHP kurultay davasında verilen kararlar ve siyasi yasak tartışmaları gündemdeki yerini koruyor.
Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Yeni Parti Parti Meclisi Üyesi Avukat Bülent Yücetürk, davanın delegelere menfaat sağlandığı iddiası üzerine kurulduğunu ancak dosyadaki delillerin verilen cezaları desteklemediğini savundu.
Yücetürk, şöyle konuştu:
“Davanın ana omurgası, 3-4 Kasım 2023 tarihindeki CHP kurultayında bazı delegelere menfaat vaat edilerek Kemal Kılıçdaroğlu’na verecekleri oyu Özgür Özel lehine değiştirdikleri iddiasına dayanıyor. Kimisine para, kimisine konut verildiği gibi iddialar var. Ancak bunlara ilişkin maddi bulguların eksik olduğunu düşünüyorum. En dikkat çekici noktalardan biri de dosyanın başlangıcında yer alan Nihat Yeşiltaş’ın duruşmada, ‘Ben o kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verdim, keşke vermeseydim’ demesiydi. Aynı kişi, Özgür Özel lehine oy verilmesini sağladığı gerekçesiyle cezaya çarptırıldı.”
“Ceza hukukunda olmayan bir kıyas yapıldı”
Yücetürk, delegelere yönelik vaatlerin ceza hukuku açısından suç oluşturmadığını savunarak mahkemenin verdiği kararı eleştirdi:
“Bir seçimde, sendika seçiminde, spor kulübü seçiminde ya da siyasi parti seçiminde size oy verilmesi için delegeye veya üyeye vaatte bulunulması suç değildir. Mahkeme, Türk Ceza Kanunu’nda olmayan ve ceza hukukunun temel prensiplerine aykırı şekilde kıyas yoluyla bir maddeyi burada uyguladı. Özgür Çelik’e iki yıl bir ay hapis cezası verildi. Cemil Tugay ise beraat etti. Oysa beraat edenlerle ceza alan kişilere yönelik suçlamalar arasında delil açısından bir fark olmadığını düşünüyorum.”
“Siyasi yasak sonucunu doğuracak bir ceza verildi”
Yücetürk, verilen cezanın süresi nedeniyle siyasi yasak sonucunun ortaya çıkabileceğine dikkat çekti:
“Suçun alt sınırı bir yıl, üst sınırı üç yıl. Mahkeme önce iki yıl altı ay hapis cezası verdi, ardından iyi hal indirimiyle cezayı iki yıl bir aya düşürdü. İki yılın altında bir ceza verilseydi sabıkasız kişiler açısından cezanın ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması gündeme gelebilirdi. Bunun siyasi yasak sonucu doğurmayacağı düşünüldüğünde, burada bir mühendislik yapıldığını düşünüyorum.”
“Kritik süreç istinafta işleyecek”
Yücetürk, kararın kesinleşmediğini ve bundan sonraki aşamada istinaf sürecinin belirleyici olacağını söyledi:
“Bu karar Yargıtay yoluna tabi değil, istinafta kesinleşebilecek bir karar. Buradaki kritik nokta istinaf süreci olacak. Karar kesinleştiği anda ceza alan kişiler açısından siyasi yasak gündeme gelecek.”
“Arkadaşlarımız görevlerinin başında”
Yücetürk, karar kesinleşene kadar parti yönetiminde herhangi bir değişiklik beklemediklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
“Şu anda yapılacak bir şey yok. Arkadaşlarımız görevlerinin başında. Bu karar kesinleşene kadar görevlerine devam edecekler. Kaldı ki mahkemenin vermiş olduğu bu kararla yol arkadaşlarımızdan vazgeçecek değiliz.”