https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/yeni-parti-pm-uyesi-bulent-yuceturk-bu-karar-kesinlestigi-anda-siyasi-yasak-soz-konusu-olacaktir-1110452655.html

Yeni Parti PM Üyesi Bülent Yücetürk: “Kurultay davasında kritik süreç istinafta işleyecek”

Yeni Parti PM Üyesi Bülent Yücetürk: “Kurultay davasında kritik süreç istinafta işleyecek”

Sputnik Türkiye

Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Yeni Parti Parti Meclisi Üyesi Avukat Bülent Yücetürk oldu. CHP kurultay... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T12:12+0300

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CHP kurultay davasında verilen kararlar ve siyasi yasak tartışmaları gündemdeki yerini koruyor.Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Yeni Parti Parti Meclisi Üyesi Avukat Bülent Yücetürk, davanın delegelere menfaat sağlandığı iddiası üzerine kurulduğunu ancak dosyadaki delillerin verilen cezaları desteklemediğini savundu.Yücetürk, şöyle konuştu:“Ceza hukukunda olmayan bir kıyas yapıldı”Yücetürk, delegelere yönelik vaatlerin ceza hukuku açısından suç oluşturmadığını savunarak mahkemenin verdiği kararı eleştirdi:“Siyasi yasak sonucunu doğuracak bir ceza verildi”Yücetürk, verilen cezanın süresi nedeniyle siyasi yasak sonucunun ortaya çıkabileceğine dikkat çekti:“Kritik süreç istinafta işleyecek”Yücetürk, kararın kesinleşmediğini ve bundan sonraki aşamada istinaf sürecinin belirleyici olacağını söyledi:“Arkadaşlarımız görevlerinin başında”Yücetürk, karar kesinleşene kadar parti yönetiminde herhangi bir değişiklik beklemediklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

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2026

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Güçlü Özgan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg

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