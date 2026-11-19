“Uluslararası zirvelerden çok büyük neticeler beklemiyorum. Böyle zirvelerde taraflar; aile fotoğrafıyla olsun baş başa görüşmelerle olsun birbirlerinin elini görmek, dünyaya ne kadar güçü oldukları yönünde fotoğraf vermek ve iç kamuoyuna görüntü vermek isterler. Kategorik olarak bu zirvelerden büyük sonuçlar beklemiyorum. Dünyanın askeri, siyasi, diplomatik ve ekonomik açıdan üç önemli ülkesinin lideri bir araya geliyor. Burada masaya en zayıf oturan taraf Trump. Kongre’nin Senato ve Temsilciler Meclisi ayağını kaybetti. ABD’liler buna ‘topal ördek’ diyor. İçerde önümüzdeki iki yıl boyunca Kongre’nin her iki ayağında da azınlığa düşmüş, sayısal ve siyasal olarak zayıf bir Trump var. Rusya-Ukrayna meselesinde umduğunu bulamayan bir ABD var. Trump, Biden dönemi siyasetinden her ne kadar çark ettiyse de son kertede Ukrayna’da işlerin istediği gibi gitmediğini gördü. ABD açısından bir diğer önemli gündem ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizminin İran’a yaptığı saldırılar. İş Hürmüz’e gelip kördüğüme dönüştü. ABD, İran’da da umduğunu bulamadı. Bir diğer mesele de ABD’nin en büyük rakip olarak gördüğü ve ABD hegemonyasına meydan okuyan devletlerden biri olarak tanımladığı Çin’in hızlı ve iddialı adımları. ABD, Çin Halk Cumhuriyeti’ni yakın çevresinden ABD müttefiki olan ülkelerle çevrelemek istiyor. Ben bu örgütlere ‘Kardeş NATO’lar’ diyorum. ABD, bunlarda da umduğunu bulamıyor. Hindistan, Çin ile tarihsel olarak gerilimli ancak Rusya ile de iyi bir devlet. Hindistan dünyanın en yoğun nüfusuna sahip ve bir nükleer güç. ABD ve İngiltere ile de tarihsel olarak dengeli ilişkileri var. Hindistan, devlet kapasitesiyle ABD çok arzulasa dahi ABD güdümüne girmeyecek kadar büyük bir devlet. ABD buralarda da umduğunu bulamıyor.”