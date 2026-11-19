https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/mamdani-central-parkta-atli-faytonlari-yasaklayan-karara-imza-atti-1110472904.html

Mamdani, Central Park'ta atlı faytonları yasaklayan karara imza attı

Mamdani, Central Park'ta atlı faytonları yasaklayan karara imza attı

Sputnik Türkiye

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Central Park’ın 160 yılı aşkın süredir bulunan atlı faytonları yasaklayan ve bu yıl bir fayton kazasında ölen turistin adına atfen ‘Romanch Yasası’ adı verilen yasa tasarısını imzaladı.

2026-11-19T18:48+0300

2026-11-19T18:48+0300

2026-11-19T18:48+0300

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New York Belediye Binası'ndaki Mavi Oda'da düzenlenen ve görev süresindeki üçüncü halka açık imza töreni olan etkinlikte Mamdani’ye, Belediye Meclisi Başkanı Julie Menin ve bu değişikliği yıllardır savunan eski Belediye Başkanı Bill de Blasio da eşlik etti.Bu yılın başlarında Central Park'ta meydana gelen bir fayton kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki bir turistin anısına ‘Romanch Yasası’ adı verilen düzenleme, sektörü kademeli olarak sonlandıracak. İmza töreninde konuşan Mamdani, şunları söyledi: Sektör çalışanlarına burs ve tazminat desteğiMamdani, yasayı imzalarken sektörde çalışan 200'den fazla New Yorkluya karşı derin bir minnettarlık ve sorumluluk duygusu taşıdığını belirtti. Mamdani yönetimi, sürücülere ticari plaka (madalyon) geri alımları ve burs, tazminat gibi çeşitli maddi destekler sunacağını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20200312/adalarda-faytonun-ardindan-akulu-araclar-da-yasaklandi-1041582306.html

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