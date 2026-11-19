https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/mamdani-central-parkta-atli-faytonlari-yasaklayan-karara-imza-atti-1110472904.html
Mamdani, Central Park'ta atlı faytonları yasaklayan karara imza attı
Mamdani, Central Park'ta atlı faytonları yasaklayan karara imza attı
Sputnik Türkiye
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Central Park’ın 160 yılı aşkın süredir bulunan atlı faytonları yasaklayan ve bu yıl bir fayton kazasında ölen turistin adına atfen ‘Romanch Yasası’ adı verilen yasa tasarısını imzaladı.
2026-11-19T18:48+0300
2026-11-19T18:48+0300
2026-11-19T18:48+0300
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New York Belediye Binası'ndaki Mavi Oda'da düzenlenen ve görev süresindeki üçüncü halka açık imza töreni olan etkinlikte Mamdani’ye, Belediye Meclisi Başkanı Julie Menin ve bu değişikliği yıllardır savunan eski Belediye Başkanı Bill de Blasio da eşlik etti.Bu yılın başlarında Central Park'ta meydana gelen bir fayton kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki bir turistin anısına ‘Romanch Yasası’ adı verilen düzenleme, sektörü kademeli olarak sonlandıracak. İmza töreninde konuşan Mamdani, şunları söyledi: Sektör çalışanlarına burs ve tazminat desteğiMamdani, yasayı imzalarken sektörde çalışan 200'den fazla New Yorkluya karşı derin bir minnettarlık ve sorumluluk duygusu taşıdığını belirtti. Mamdani yönetimi, sürücülere ticari plaka (madalyon) geri alımları ve burs, tazminat gibi çeşitli maddi destekler sunacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20200312/adalarda-faytonun-ardindan-akulu-araclar-da-yasaklandi-1041582306.html
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new york, central park, haberler
new york, central park, haberler
Mamdani, Central Park'ta atlı faytonları yasaklayan karara imza attı
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Central Park’ın 160 yılı aşkın süredir bulunan atlı faytonları yasaklayan ve bu yıl bir fayton kazasında ölen turistin adına atfen 'Romanch Yasası' adı verilen yasa tasarısını imzaladı. Karar, hayvan hakları savunucuları tarafından kutlanırken, sektör çalışanlarından tepki çekti.
New York Belediye Binası'ndaki Mavi Oda'da düzenlenen ve görev süresindeki üçüncü halka açık imza töreni olan etkinlikte Mamdani’ye, Belediye Meclisi Başkanı Julie Menin ve bu değişikliği yıllardır savunan eski Belediye Başkanı Bill de Blasio da eşlik etti.
Bu yılın başlarında Central Park'ta meydana gelen bir fayton kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki bir turistin anısına ‘Romanch Yasası’ adı verilen düzenleme, sektörü kademeli olarak sonlandıracak. İmza töreninde konuşan Mamdani, şunları söyledi:
"Şehrimiz değişti ve artık yasalarımızın da değişme zamanı geldi. Bu yüzden bugün, atlı arabaları 1 Haziran 2028 itibarıyla New York City'den tamamen kaldıracak olan Romanch Yasası'nı imzalıyorum."
Sektör çalışanlarına burs ve tazminat desteği
Mamdani, yasayı imzalarken sektörde çalışan 200'den fazla New Yorkluya karşı derin bir minnettarlık ve sorumluluk duygusu taşıdığını belirtti. Mamdani yönetimi, sürücülere ticari plaka (madalyon) geri alımları ve burs, tazminat gibi çeşitli maddi destekler sunacağını açıkladı.
Atlı araba sürücülerini temsil eden güçlü işçi sendikası Ulaştırma İşçileri Sendikası ise yasanın yürürlüğe girmesini engellemek amacıyla konuyu mahkemeye taşıyacağını ve yasal mücadele başlatacağını duyurdu.