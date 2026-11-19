https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/fon-magdurlari-sokaga-cikti-ne-istiyorlar--1110473814.html

Fon mağdurları sokağa çıktı: Ne istiyorlar?

Fon mağdurları sokağa çıktı: Ne istiyorlar?

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu fon mağdurları Kaan Akdoğan ve Mustafa Yücel oldu. Akdoğan ve Yücel bugün SPK önünde toplanan fon mağdurlarının... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T19:05+0300

2026-11-19T19:05+0300

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Fon mağdurları Kaan Akdoğan ve Mustafa Yücel, SPK önünde toplanan yatırımcıların taleplerini anlattı. Akdoğan, yapılan ödemelerin ana parayı karşılamadığını belirterek, “Biz sadece alın terimizi, emeğimizi, hakkımızı istiyoruz. Aşırı elde edilen kârları değil, kendi ana paramızı istiyoruz ama onu alamıyoruz” dedi.Fon mağdurlarına yapılan ödemelerin kamuoyunda yanlış yansıtıldığını savunan Akdoğan, yüzde 81 oranında ödeme yapıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.Akdoğan, para piyasası fonlarında iki ayrı ödeme yapıldığını ve toplamda 500 bin TL'ye kadar ödeme alanlar olduğunu belirterek, bunun mağdurların çok küçük bir bölümünü kapsadığını ifade etti.Serbest ve hisse senedi fonlarında ise ödeme oranlarının fona göre yüzde 3, yüzde 10 ve bazı durumlarda yüzde 30 seviyelerinde kaldığını dile getiren Akdoğan, 1 milyon TL ana parası bulunan yatırımcıların dahi bu tutarın tamamını alamadığını söyledi.Akdoğan, “1 milyon alınacak dediği halde 1 milyon kimse alamadı. 100 bin aldı, 300 bin aldı. Fona göre değişiyor. Böyle bir algı yapılıyor. Biz ana paramızı kesinlikle alamadık maalesef” diye konuştu.“Kâr istemiyoruz, ana paramızı geri verin”Mağdurların fondan elde edilen kazançların peşinde olmadığını vurgulayan Akdoğan, yalnızca yatırdıkları ana paranın iade edilmesini istediklerini belirtti.Yaşananları örgütlü dolandırıcılık olarak nitelendiren Akdoğan, “Biz bundan kâr da istemiyoruz. Vicdanen bunu kabul edemeyiz dedik. Sadece kısa sürede bizim yatırdığımız paraları, yani ana parayı geri verin” ifadelerini kullandı.Süreç uzadıkça paranın değer kaybettiğine dikkat çeken Akdoğan, mağdurların birikimlerini yıllarca çalışarak ve tasarruf ederek oluşturduğunu söyledi.“Dernek kuracağız, mücadelemiz sürecek”Mağdurların daha somut adımlar atabilmesi için dernek kurma hazırlığında olduklarını açıklayan Akdoğan, çalışmaların sürdüğünü bildirdi.Hukuki süreçlerin tek başına çözüm getireceğine inanmadığını belirten Akdoğan, davaların uzatıldığını ve mağduriyetin gündemden düşürülmeye çalışıldığını savundu.Akdoğan, “64 gün boyunca gündemi biz belirledik ve istediğimizi alana kadar bu böyle devam edecek. ‘Parasını aldı, hâlâ konuşuyor’ diye algı yapılmasını istemiyoruz. Biz paramızı alsaydık zaten bu iş çoktan bitmişti” dedi.Yücel: “Cumhurbaşkanımızın sözü bir nevi bize tutulmadı”Fon mağduru Mustafa Yücel de taleplerinin yatırdıkları ana paranın iadesi olduğunu vurguladı. Yücel, Cumhurbaşkanı’na mağduriyetle ilgili doğru bilgilerin aktarılmadığını düşündüklerini belirterek, yapılan açıklamalarda bu konuya dikkat çektiklerini söyledi.Yatırımlarının zaman içinde değer kazanmış olmasının taleplerini değiştirmediğini ifade eden Yücel, “Diyelim ki son yaptığınız yatırım 1 milyon TL ve bu para 3 milyon TL olmuş. Biz 3 milyon TL'yi değil, 1 milyon TL'yi istiyoruz. Bizim ana para talebimiz, yatırdığımız paranın miktarıydı” dedi.Cumhurbaşkanı’nın 1 milyon TL'ye ilişkin sözünün farklı yorumlandığını savunan Yücel, “Cumhurbaşkanımızın 1 milyon TL sözü, ‘1 milyon TL'ye kadar’ şeklinde çevrildi. Ondan sonra aslında Cumhurbaşkanımızın sözü bir nevi bize tutulmadı gibi bir durum oldu” ifadelerini kullandı.

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