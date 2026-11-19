https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/eyupsultan-belediyesine-operasyon-baskan-yardimcisi-can-elmali-gozaltina-alindi--1110448593.html
Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yardımcısı Can Elmalı gözaltına alındı
Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yardımcısı Can Elmalı gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü Çağdaş Can Elmalı gözaltına alındı. 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T10:38+0300
2026-11-19T10:38+0300
2026-11-19T10:38+0300
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Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü Çağdaş Can Elmalı gözaltına alındı.
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eyüpsultan belediyesi, gözaltı
eyüpsultan belediyesi, gözaltı
Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yardımcısı Can Elmalı gözaltına alındı
Ayrıntılar geliyor
Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü Çağdaş Can Elmalı gözaltına alındı.
Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü Çağdaş Can Elmalı gözaltına alındı.