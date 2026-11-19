https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/danistay-temyiz-itirazini-reddetti-ekrem-imamoglunun-diplomasinin-iptali-kesinlesti-1110459595.html

Danıştay temyiz itirazını reddetti: Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali kesinleşti

Danıştay temyiz itirazını reddetti: Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali kesinleşti

Sputnik Türkiye

Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi diplomasının iptaline karşı açtığı davada temyiz süreci tamamlandı. Danıştay, temyiz itirazını... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T13:43+0300

2026-11-19T13:43+0300

2026-11-19T13:43+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

danıştay

yök

diploma

diploma iptal kararı

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İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun YÖK raporu doğrultusunda Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasını ve yatay geçiş işlemini iptal etmesine karşı açılan davada Danıştay kararını açıkladı. yargı süreci tamamlandı. Danıştay 8. Dairesi temyiz istemini esastan inceleyerek reddetti ve diploma iptali kararını onadı.Tanınmayan üniversiteden geçti iddiasıSabah'ın haberine göre İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin 14 sayfalık gerekçeli kararında yatay geçiş sürecindeki mevzuat ihlallerine ilişkin tespitler yer aldı.Mahkeme kararında, İmamoğlu'nun 1990 yılında yatay geçiş yaptığı Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) o dönem YÖK tarafından tanınmadığı, üniversitenin tanınırlığının ancak 1993 yılında kabul edildiği ve 1991–1992 yıllarındaki YÖK yazılarında da denkliğin bulunmadığı belirtildi. Kararda ayrıca Fakülte Yönetim Kurulu'nun ilan ettiği kontenjanların ilan yapılmaksızın değiştirildiği, 3. ve 4. sınıf kontenjanlarının sıfırlanarak 2. sınıfa aktarıldığı ve toplam kontenjanın yetkisiz şekilde 55'ten 80'e çıkarıldığı kaydedildi.Yönetmeliğe göre yurt dışı üniversitelere ayrılan kontenjanın en fazla 3 kişi olması gerekirken İngilizce İşletme 2. sınıf için 48 öğrencinin kabul edilmesi mahkemece "açık ve bariz mevzuat ihlali" olarak nitelendirildi.Not ortalaması sıralamasıMahkemenin gerekçeli kararında, yatay geçişte zorunlu olan not başarı sıralamasının yapılmadığı, İmamoğlu'nun not ortalaması 2,50 iken başvuran diğer öğrencilerin ortalamalarının 2,75 ile 3,54 arasında bulunduğu ve sıralama yapılsaydı dahi İmamoğlu'nun kontenjan dışında kalacağı tespitine yer verildi. Öte yandan GAÜ tanınmadığı için öğrenci kütük defterine İmamoğlu ve diğer 8 öğrenci için gerçek dışı şekilde "Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden geçiş" kaydı düşüldüğü, bunun bilinçli bir tahrifat olduğu ifade edilerek iyi niyet iddiası da reddedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/istinaf-basvurusu-yapilmisti-ekrem-imamoglunun-diploma-davasinda-karar-verildi-1105831762.html

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ekrem i̇mamoğlu, danıştay, yök, diploma, diploma iptal kararı