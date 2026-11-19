“Önümüzdeki süreci düşündüğümüz zaman bir takım dersler çıkartmamız gereken bir dönemdeyiz. Ve bunlar artık duvara dayanan, sınırlara dayanan gerçekler. Birçok veri var elimizde. Maraş depreminden sonra benzer depremlerle mukayese ettiğimiz zaman bizim bu konuda henüz gereken önlemleri almadığımızı görüyoruz. Ve bu amaçla da düşündüğümüz zaman neden onlar da bu kayıplara yaşanmıyor ve bizde yaşanıyor diye sorguladığımızda birkaç tane önemli husus çıkıyor ortaya. Yapıların hafif yapılması öncelikli olarak bu ülkelerde ele alınmış durumda. Yani yapıları daha hafif yapıyorlar deprem kuvvetinden kaynaklı. Yapının içindeki de en ağır aksam taşıyıcı aksamdır. Çelik yapılarda ahşap yapılar, beton örme yapılara göre 7-8 kat daha hafif yapılardır. Dolayısıyla bir binayı 7-8 kat daha hafif yapabilmek gerçekten deprem kuvvetinde ilk mücadele için silahınız anlamına geliyor. Tabi bu yapılar endüstriyel ortamlarda üretildiği için bizim ülkemizde çok sık rastladığımız bir problemi de bertaraf edebiliyor. Gönül ister ki ülkemizdeki tüm yapıların taşıyıcı sistemlerinden emin olalım. Bu mühendislik görmüş tüm yapılarda mümkündür. Fakat çelik yapılar burada öne çıkıyor. Sebebi çeliğin kendi mukavemeti ve çok büyük sanayi testlerinden zaten denetlenerek ham madde olarak üretiliyor. Nitekim Maraş depreminde de toplam yapı stoğunun yüzde 2.7'si maalesef çelik yapılardı. Ve hasar alan bir çelik yapımız yoktu. Can kaybı veren bir çelik yapımız yoktu. Dolayısıyla bu göstergeler gösteriyor ki artık bu dertle uğraşırken teknolojinin, ilmin, bilimin gerektirdiği bu metotları ülkemize hızlı bir şekilde yerleştirmek gerekiyor.”