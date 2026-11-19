https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/asya-pasifik-ekonomik-isbirligi-kuresel-ekonominin-motoru-1110462060.html
Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği: Küresel ekonominin motoru
Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği: Küresel ekonominin motoru
Sputnik Türkiye
1989 yılında kurulan ve Asya-Pasifik bölgesindeki 21 ekonomiyi bir araya getiren APEC, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 36,40'ını ve küresel reel GSYH'nin yüzde... 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T14:52+0300
2026-11-19T14:52+0300
2026-11-19T14:52+0300
i̇nfografi̇k
asya-pasifik
asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
asya
rusya
apec zi̇rvesi̇ 2026
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Serbest ve açık ticaret ile yatırımların desteklenmesi, bölgesel ekonomik entegrasyonun hızlandırılması, sürdürülebilir bir iş ortamının oluşturulması gibi temel ilkeler etrafında şekillenen bu vizyon, açıklık, inovasyon ve işbirliği temelinde ortak refah için Asya-Pasifik Topluluğu'nu inşa etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, Çin'in Şenzen kentinde düzenlenen 33. APEC Liderler Gayriresmî Toplantısı, Rusya, Çin ve ABD liderlerinin tarihte ilk kez üçlü bir yüz yüze görüşme gerçekleştirmesiyle bölgesel ve küresel gündemin merkezine oturmuş durumda. APEC ile ilgili detaylı bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde.
asya-pasifik
asya
rusya
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Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği: Küresel ekonominin motoru
Sputnik Türkiye
Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği: Küresel ekonominin motoru
2026-11-19T14:52+0300
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PT0M39S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
i̇nfografi̇k, asya-pasifik, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), asya, rusya, видео
i̇nfografi̇k, asya-pasifik, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), asya, rusya, видео
Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği: Küresel ekonominin motoru
1989 yılında kurulan ve Asya-Pasifik bölgesindeki 21 ekonomiyi bir araya getiren APEC, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 36,40'ını ve küresel reel GSYH'nin yüzde 61,62'sini temsil ederek dünya mal ihracatının da önemli bir bölümünü oluşturan devasa bir ekonomik güçtür.
Serbest ve açık ticaret ile yatırımların desteklenmesi, bölgesel ekonomik entegrasyonun hızlandırılması, sürdürülebilir bir iş ortamının oluşturulması gibi temel ilkeler etrafında şekillenen bu vizyon, açıklık, inovasyon ve işbirliği temelinde ortak refah için Asya-Pasifik Topluluğu'nu inşa etmeyi hedefliyor.
Bu kapsamda, Çin'in Şenzen kentinde düzenlenen 33. APEC Liderler Gayriresmî Toplantısı, Rusya, Çin ve ABD liderlerinin tarihte ilk kez üçlü bir yüz yüze görüşme gerçekleştirmesiyle bölgesel ve küresel gündemin merkezine oturmuş durumda.
APEC ile ilgili detaylı bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde.