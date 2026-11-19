https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/asya-pasifik-ekonomik-isbirligi-kuresel-ekonominin-motoru-1110462060.html

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği: Küresel ekonominin motoru

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği: Küresel ekonominin motoru

Sputnik Türkiye

1989 yılında kurulan ve Asya-Pasifik bölgesindeki 21 ekonomiyi bir araya getiren APEC, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 36,40'ını ve küresel reel GSYH'nin yüzde... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T14:52+0300

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i̇nfografi̇k

asya-pasifik

asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

asya

rusya

apec zi̇rvesi̇ 2026

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Serbest ve açık ticaret ile yatırımların desteklenmesi, bölgesel ekonomik entegrasyonun hızlandırılması, sürdürülebilir bir iş ortamının oluşturulması gibi temel ilkeler etrafında şekillenen bu vizyon, açıklık, inovasyon ve işbirliği temelinde ortak refah için Asya-Pasifik Topluluğu'nu inşa etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, Çin'in Şenzen kentinde düzenlenen 33. APEC Liderler Gayriresmî Toplantısı, Rusya, Çin ve ABD liderlerinin tarihte ilk kez üçlü bir yüz yüze görüşme gerçekleştirmesiyle bölgesel ve küresel gündemin merkezine oturmuş durumda. APEC ile ilgili detaylı bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde.

asya-pasifik

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Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği: Küresel ekonominin motoru Sputnik Türkiye Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği: Küresel ekonominin motoru 2026-11-19T14:52+0300 true PT0M39S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇nfografi̇k, asya-pasifik, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), asya, rusya, видео