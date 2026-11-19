https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/ankarada-oldurulen-kayra-atamanin-annesi-kayra-topragin-altinda-bizler-de-topragin-ustunde-1110475876.html

Ankara'da öldürülen Kayra Ataman'ın annesi: “Kayra toprağın altında, bizler de toprağın üstünde çürüyoruz”

Ankara'da öldürülen Kayra Ataman'ın annesi: “Kayra toprağın altında, bizler de toprağın üstünde çürüyoruz”

Sputnik Türkiye

Ankara’da 16 yaşındaki Kayra Ataman’ın öldürülmesinin ardından annesi Emine Ataman, Fethi Yılmaz’la Yazı-Yorum programına konuk oldu. Olay gecesini anlatan... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T21:29+0300

2026-11-19T21:29+0300

2026-11-19T21:29+0300

fethi̇ yilmaz’la yazi-yorum

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde parkta bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Kayra Ataman'ın annesi Emine Ataman, Fethi Yılmaz'la Yazı-Yorum programına konuk oldu.Oğlunun ölümüne giden süreci ve olay gecesi yaşananları anlatan Ataman, Kayra'yı bıçaklayan şüphelinin cezaevinde intihar etmesine rağmen adalet arayışlarının sona ermediğini söyledi. Ataman, olayda şüphelinin babası Burak Ehlil ile eski kız arkadaşı Elif Ç.'nin de sorumluluğu bulunduğunu düşündüğünü belirterek yetkililere çağrıda bulundu.Kayra Ataman’ın ölümüyle sonuçlanan olay, 9 Haziran 2026'da Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Soruşturma kapsamında, 17 yaşındaki T.E.E., eski kız arkadaşı Elif Ç.'yi Kayra Ataman'ın yanında görünce aralarında tartışma çıktı. T.E.E., daha sonra eve giderek yaşananları babası Burak Ehlil'e anlattı. Bunun üzerine parka gelen Burak Ehlil ile Kayra arasında da tartışma yaşandı. Babasının ardından parka gelen T.E.E., kavgaya dahil olarak Kayra'yı bıçakladı. Ağır yaralanan 16 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olayın ardından T.E.E. ve babası Burak Ehlil tutuklandı. Kayra'nın adli tıp raporunda vücudunda üçü göğüs bölgesinde, biri sırtının bel kısmında olmak üzere toplam dört kesici alet yarası bulunduğu belirtildi.“Kayra, parkta sözlü tacize müdahale etti”Emine Ataman ise programda olay gecesinin başlangıcını, Kayra'nın iki arkadaşıyla birlikte parkta bulunduğu ve karşı kamelyadaki iki genç kadını Tabu oynamaya davet ettiği şeklinde anlattı. Ataman, oyun sırasında yanlarına gelen bir kişinin genç kadınlara sözlü tacizde bulunduğunu, oğlunun da bu duruma müdahale ettiğini söyledi.Ataman şunları söyledi:“Kayra sadece kendini savunuyor”Olayın devamında Burak Ehlil'in Kayra'ya saldırdığını ve iki kişinin yere düştüğünü anlatan Ataman, oğlunun çevresindekilerden polis çağırmalarını istediğini söyledi. Anne Ataman, bu sırada Elif Ç.’nin telefonla T.E.E.'yi arayarak parka gelmesini istediğini, T.E.E.’nin ise evden aldığı ekmek bıçağıyla olay yerine geldiğini ve Kayra'yı bıçakladığını anlattı.Ataman, olay gecesine ilişkin anlatımını şöyle sürdürdü:Oğlunun ölümünde katil zanlısının babası Bırak Ehlil’in esas sorumlu olduğunu vurgulayan Emine Ataman, “Tamamen başlatan kişinin baba olduğunu düşünüyorum. Baba saldırıyor Kayra'ya. Kayra sadece kendini savunuyor” dedi.“15-16 yaşındaki bir kız çocuğu nasıl böyle bir telefon görüşmesi yapabilir?”Kayra'nın ölümüne ilişkin soruşturmada, T.E.E.'nin eski kız arkadaşı Elif Ç. hakkında da iddianame düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Elif Ç.'nin T.E.E.'nin eylemine suça teşvik yoluyla manevi yardımda bulunduğu değerlendirmesiyle, “kasten öldürmeye yardım etme” suçundan cezalandırılmasını talep etti.İddianamede, Elif Ç.'nin olay öncesinde T.E.E.'yi arayarak “Silah, bıçak ne bulursan al gel” dediği yönündeki beyanlara yer verildi. Elif Ç.'nin savcılık aşamasındaki ifadesinde bu yönde sözler söylediğini belirttiği, sonraki beyanında ise söz konusu ifadeleri reddettiği aktarıldı.Telefon görüşmesine ilişkin iddiaları öğrendiğinde büyük bir yıkım yaşadığını dile getiren anne Ataman, şunları söyledi:“Katilin ölmesiyle adalet yerini bulmuş olmuyor”Kayra'yı bıçaklayan T.E.E., 8 Ağustos 2026'da cezaevinde intihar etti. Zanlının ölümü nedeniyle hakkındaki dosya düşerken, baba Burak Ehlil hakkındaki soruşturmanın sürdüğü bildirildi.Oğlunu bıçaklayan şüphelinin hayatını kaybetmesinin kendisi açısından adaletin sağlandığı anlamına gelmediğini vurgulayan Ataman, olayda başka kişilerin de sorumluluğu bulunduğunu düşündüğünü söyledi.Ataman, adalet talebini şu sözlerle dile getirdi:

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2026

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Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

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