Ankara'da öldürülen Kayra Ataman'ın annesi: “Kayra toprağın altında, bizler de toprağın üstünde çürüyoruz”
CIA’nın karanlık şefi Graham Fuller, Türkiye’nin gündemine ilk nasıl girdi?
Abone ol
Ankara’da 16 yaşındaki Kayra Ataman’ın öldürülmesinin ardından annesi Emine Ataman, Fethi Yılmaz’la Yazı-Yorum programına konuk oldu. Olay gecesini anlatan Ataman, şüphelinin cezaevinde intihar etmesine rağmen adalet arayışlarının sürdüğünü, olayda başka kişilerin de sorumluluğu bulunduğunu düşündüğünü söyledi.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde parkta bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Kayra Ataman'ın annesi Emine Ataman, Fethi Yılmaz'la Yazı-Yorum programına konuk oldu.
Oğlunun ölümüne giden süreci ve olay gecesi yaşananları anlatan Ataman, Kayra'yı bıçaklayan şüphelinin cezaevinde intihar etmesine rağmen adalet arayışlarının sona ermediğini söyledi. Ataman, olayda şüphelinin babası Burak Ehlil ile eski kız arkadaşı Elif Ç.'nin de sorumluluğu bulunduğunu düşündüğünü belirterek yetkililere çağrıda bulundu.
Kayra Ataman’ın ölümüyle sonuçlanan olay, 9 Haziran 2026'da Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Soruşturma kapsamında, 17 yaşındaki T.E.E., eski kız arkadaşı Elif Ç.'yi Kayra Ataman'ın yanında görünce aralarında tartışma çıktı. T.E.E., daha sonra eve giderek yaşananları babası Burak Ehlil'e anlattı. Bunun üzerine parka gelen Burak Ehlil ile Kayra arasında da tartışma yaşandı. Babasının ardından parka gelen T.E.E., kavgaya dahil olarak Kayra'yı bıçakladı. Ağır yaralanan 16 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayın ardından T.E.E. ve babası Burak Ehlil tutuklandı. Kayra'nın adli tıp raporunda vücudunda üçü göğüs bölgesinde, biri sırtının bel kısmında olmak üzere toplam dört kesici alet yarası bulunduğu belirtildi.
“Kayra, parkta sözlü tacize müdahale etti”
Emine Ataman ise programda olay gecesinin başlangıcını, Kayra'nın iki arkadaşıyla birlikte parkta bulunduğu ve karşı kamelyadaki iki genç kadını Tabu oynamaya davet ettiği şeklinde anlattı. Ataman, oyun sırasında yanlarına gelen bir kişinin genç kadınlara sözlü tacizde bulunduğunu, oğlunun da bu duruma müdahale ettiğini söyledi.
Ataman şunları söyledi:
“Evet, Kayra arkadaşlarıyla birlikte parkta ve üç kişiler. Tabu oyunu oynamak istiyorlar. Karşı kamelyada oturan iki tane kızı görüyorlar ve Kayra kızlara gidip ‘Bizimle Tabu oynamak ister misiniz?’ diye soruyor. Kızlar geliyorlar, bunlar oyun oynamaya başlıyorlar.
On dakika sonra bir adam, sarhoş, madde bağımlısı, geliyor. O kızlara sözlü tacizde bulunuyor. Tabii bu duruma Kayra müdahale ediyor. Diyor ki: ‘Amca, iyi görünmüyorsun, lütfen gider misin?’”
“Kayra sadece kendini savunuyor”
Olayın devamında Burak Ehlil'in Kayra'ya saldırdığını ve iki kişinin yere düştüğünü anlatan Ataman, oğlunun çevresindekilerden polis çağırmalarını istediğini söyledi. Anne Ataman, bu sırada Elif Ç.’nin telefonla T.E.E.'yi arayarak parka gelmesini istediğini, T.E.E.’nin ise evden aldığı ekmek bıçağıyla olay yerine geldiğini ve Kayra'yı bıçakladığını anlattı.
Ataman, olay gecesine ilişkin anlatımını şöyle sürdürdü:
“Bu sözlerin üzerine katilin babası Burak Ehlil, Kayra'ya saldırıyor. Dengelerini kaybediyorlar ve yere düşüyorlar. Kayra diyor ki: ‘Polis çağırın. Bu adam bizim başımıza bela olacak.’
Fakat polis çağırmak yerine katilin eski sevgilisi Elif Ç. katili arıyor ve diyor ki: ‘Babam parkta, dövüyorlar. Silah, bıçak ne bulursan al gel.’ Evden ekmek bıçağını alıyor ve önce sırtından, sonra kalbinden defalarca bıçaklayarak Kayra'yı öldürüyor.”
Oğlunun ölümünde katil zanlısının babası Bırak Ehlil’in esas sorumlu olduğunu vurgulayan Emine Ataman, “Tamamen başlatan kişinin baba olduğunu düşünüyorum. Baba saldırıyor Kayra'ya. Kayra sadece kendini savunuyor” dedi.
“15-16 yaşındaki bir kız çocuğu nasıl böyle bir telefon görüşmesi yapabilir?”
Kayra'nın ölümüne ilişkin soruşturmada, T.E.E.'nin eski kız arkadaşı Elif Ç. hakkında da iddianame düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Elif Ç.'nin T.E.E.'nin eylemine suça teşvik yoluyla manevi yardımda bulunduğu değerlendirmesiyle, “kasten öldürmeye yardım etme” suçundan cezalandırılmasını talep etti.
İddianamede, Elif Ç.'nin olay öncesinde T.E.E.'yi arayarak “Silah, bıçak ne bulursan al gel” dediği yönündeki beyanlara yer verildi. Elif Ç.'nin savcılık aşamasındaki ifadesinde bu yönde sözler söylediğini belirttiği, sonraki beyanında ise söz konusu ifadeleri reddettiği aktarıldı.
Telefon görüşmesine ilişkin iddiaları öğrendiğinde büyük bir yıkım yaşadığını dile getiren anne Ataman, şunları söyledi:
“O kızın sebep olduğunu öğrendiğim zaman inanılmaz yıkıldım. 15-16 yaşındaki bir kız çocuğu nasıl böyle bir telefon görüşmesi yapabilir?”
“Katilin ölmesiyle adalet yerini bulmuş olmuyor”
Kayra'yı bıçaklayan T.E.E., 8 Ağustos 2026'da cezaevinde intihar etti. Zanlının ölümü nedeniyle hakkındaki dosya düşerken, baba Burak Ehlil hakkındaki soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Oğlunu bıçaklayan şüphelinin hayatını kaybetmesinin kendisi açısından adaletin sağlandığı anlamına gelmediğini vurgulayan Ataman, olayda başka kişilerin de sorumluluğu bulunduğunu düşündüğünü söyledi.
Ataman, adalet talebini şu sözlerle dile getirdi:
“Benim için bu ölüm, adaletin yerini bulması anlamına gelmiyor ki. Neden? Kayra'nın ölümüne giden bu süreçte iki kişi daha var. Katil öldü ama bir baba ve azmettiren bir eski sevgili var. Kayra Ataman için ve bütün çocuklarımız, bütün evlatlarımız için adalet yerini bulsun istiyorum.
Ben kalbimi, canımı, ciğerimi toprağın altına gömdüm. Kayra toprağın altında, bizler de toprağın üstünde çürüyoruz.”