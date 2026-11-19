https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/23-uluslararasi-eskisehir-film-festivalinde-34-ulkeden-55-film-gosterilecek-1110465574.html

23. Uluslararası Eskişehir Film Festivali’nde 34 ülkeden 55 film gösterilecek

23. Uluslararası Eskişehir Film Festivali’nde 34 ülkeden 55 film gösterilecek

Sputnik Türkiye

Okan Aslan’la Gün Ortası’nda bugünün konuğu, katılan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Festival Yönetmeni Prof. Dr. Serhat... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T16:00+0300

2026-11-19T16:00+0300

2026-11-19T16:00+0300

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Anadolu Üniversitesi tarafından bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Uluslararası Eskişehir Film Festivali, 19-27 Kasım tarihleri arasında sinemaseverleri ağırlayacak. 34 ülkeden 55 filmin gösterileceği festival kapsamında film söyleşileri, atölyeler, sinema dersleri ve özel etkinlikler de gerçekleştirilecek.Okan Aslan’la Gün Ortası programına katılan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Festival Yönetmeni Prof. Dr. Serhat Serter, festivalin bu yılki programına ilişkin bilgi verdi. Türkiye’nin üniversite kimliği taşıyan tek uluslararası uzun metraj film festivali olma özelliğini taşıyan organizasyonun 23 yıldır Anadolu Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirildiğini belirten Serter, festivalin akademisyenler ve öğrencilerin ortak çalışmasıyla hayata geçirildiğini söyledi. Festivalin açılış töreninin 19 Kasım saat 18.00’de Sinema Anadolu’da düzenleneceğini aktaran Serter, sekiz gün boyunca üç salonda toplam 55 filmin gösterileceğini ifade etti. Günde 12 seansın gerçekleştirileceği festivalde, filmlerin ardından yönetmen ve oyuncuların katılımıyla söyleşiler de yapılacak.Açılışta onur ve emek ödülleri verilecekFestivalin açılış töreninde Türk sinemasına katkıda bulunan isimlere ödülleri takdim edilecek. Festival programında öğrencilerin sektör profesyonelleriyle bir araya geleceği eğitimler de yer alıyor. Bu yıl Netflix ile özel bir iş birliği gerçekleştirdiklerini belirten Serter, Netflix Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Yapımlar Direktörü Pelin Ekinci Kaya’nın platformun projelendirme ve yapım süreçlerini anlatacağını söyledi. Netflix bünyesinde düzenlenecek reji atölyesinin ise iki gün süreceğini ve 30 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirileceğini aktaran Serter, yönetmen Selman Nacar ve Netflix İçerik Lideri Özge Bağdatlıoğlu’nun da öğrencilerle söyleşi yapacağını belirtti. Festival kapsamında ayrıca seslendirme sanatçısı Gülen Karaman, ses tasarımcısı Levent İntepe, kısa film yapımcısı ve yönetmeni Sinan Yusufoğlu ile yönetmen Jale İncekol da çeşitli atölye ve eğitimlerle öğrencilerle buluşacak.Öğrenciler sektörü yakından tanıma fırsatı bulacakFestivalin öğrenciler açısından önemli bir deneyim alanı oluşturduğunu vurgulayan Serter, İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin organizasyonun hazırlık ve yürütme süreçlerinde aktif görev aldığını ifade etti. Öğrencilerin festival sayesinde hem sinema sektörünün deneyimli isimleriyle tanıştığını hem de organizasyon deneyimi kazandığını belirten Serter, bu tecrübenin mezuniyet öncesinde önemli bir katkı sunduğunu dile getirdi. Festivalde film yarışması düzenlenmediğini belirten Serter, bunun yerine Türkiye'de yayımlanan sinema kitapları ve sinema alanındaki makalelerin değerlendirildiği iki ayrı yarışma gerçekleştirildiğini söyledi. Sekiz aydır jüri tarafından değerlendirilen çalışmaların sonuçları, 27 Kasım'da düzenlenecek törenle açıklanacak. Festivalin tüm film gösterimleri, atölyeleri ve etkinliklerine ilişkin ayrıntılı programa eskfilmfest.org adresinden ulaşılabilecek.

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2026

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