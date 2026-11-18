https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/shenzhende-tarihi-zirve-cin-rusya-ve-abd-liderleri-uclu-gorusmede-bulusacak-1110434748.html

Shenzhen’de tarihi zirve: Çin, Rusya ve ABD liderleri üçlü görüşmede buluşacak

Shenzhen’de tarihi zirve: Çin, Rusya ve ABD liderleri üçlü görüşmede buluşacak

Sputnik Türkiye

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, 19 Kasım’da APEC Zirvesi kapsamında ilk kez üçlü formatta bir... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T22:00+0300

2026-11-18T22:00+0300

2026-11-18T22:28+0300

apec zi̇rvesi̇ 2026

vladimir putin

şi cinping

donald trump

rusya

çin

abd

asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

ukrayna

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/12/1110426627_0:0:1096:617_1920x0_80_0_0_0f1f5818822518d13b5b61e43f852099.png

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) üyesi 21 ekonominin liderlerini bir araya getiren 33. APEC Zirvesi, 18-19 Kasım tarihlerinde Çin’in Shenzhen kentinde düzenleniyor.Zirvenin ikinci gününde Çin, Rusya ve ABD liderlerinin ilk üçlü görüşmesini gerçekleştirmesi planlanıyor. Uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği görüşmenin, 19 Kasım’da yerel saatle 14.30’da, Çin Devlet Başkanı’nın “Qilin Shanzhuang” adlı resmi konutunda yapılması öngörülüyor.Üçlü görüşme ihtimaliyle ilgili ilk haberler, Putin ile Trump’ın ekim ayı başında yaptığı telefon görüşmesinin ardından gündeme gelmiş, resmi doğrulama ise APEC Zirvesi’nden kısa süre önce gelmişti.Liderler resepsiyon öncesinde selamlaştıGörüşmenin bir nevi kısa provası 18 Kasım’da yapıldı. Putin ve Trump, APEC heyet başkanları onuruna verilen resepsiyon öncesindeki ortak fotoğraf çekiminde Şi Cinping’in huzurunda birbirlerini selamladı.Sputnik muhabirinin aktardığına göre Putin ve Trump, resmi resepsiyonda Şi Cinping ve eşinin sağında ve solunda oturdu.Üç lider daha önce 2017’de Vietnam’ın Da Nang kentinde düzenlenen APEC Zirvesi’ne katılmış, ancak temaslar ikili formatta gerçekleştirilmişti.‘Modern dünyada benzeri olmayan bir görüşme’Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, buluşmayı “modern dünyada benzeri olmayan önemli bir görüşme” olarak nitelendirdi. Peskov, görüşmenin 1945’teki Yalta Konferansı ile karşılaştırılmasının ise gerçeklikle ilgisi olmayan siyasi yorumlardan ibaret olduğunu söyledi.Üçlü zirvenin mevcut sorunlara çözüm bulunması için diyaloğun gerekliliği konusunda bütün insanlığa mesaj verebileceğini belirten Peskov, gündemin bazı unsurları üzerinde uzlaşıldığını, serbest tartışma ve görüş alışverişi için de alan bırakıldığını kaydetti.Moskova’nın görüşmeden olağanüstü beklentileri bulunmadığını dile getiren Peskov, üzerinde mutabakata varılan ve liderlerin gündeme getirmeyi gerekli gördüğü diğer konularda verimli bir fikir alışverişi yapılmasını beklediklerini ifade etti.'Ukrayna ve büyük güçler arasındaki iş birliği gündemde'Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmede ele alınabilecek konuların geniş kapsamlı olduğunu belirtti. Uşakov, büyük güçler arasındaki iş birliğinin nasıl geliştirilebileceği ve bunun dünyadaki durumun iyileştirilmesine nasıl katkı sağlayabileceğinin değerlendirileceğini söyledi.Liderlerin Ukrayna meselesini de ele almasının beklendiğini kaydeden Uşakov, görüşme sonunda ortak bir açıklama üzerinde uzlaşılabileceğini belirtti.Liderlerin beklentileriPutin, Şi ve Trump ile yapılacak üçlü görüşmenin oldukça yararlı sonuçlar doğurmasını beklediğini açıkladı.Çin Dışişleri Bakanlığı da üç liderin “dünya barışını ilgilendiren konuları” görüşeceğini duyurdu.Trump ise Putin ve Şi ile nükleer silahsızlanma, İran ve Ukrayna başlıklarının yanı sıra ekonomi ve ticaret konularını ele alacağını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/tarihi-zirve-rusya-cin-ve-abd-liderleri-ilk-kez-yuz-yuze-1110427682.html

rusya

çin

abd

ukrayna

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, şi cinping, donald trump, rusya, çin, abd, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), ukrayna, i̇ran, nükleer silahsızlanma