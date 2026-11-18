https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/savas-karsiti-abd-askeri-ucagina-baltayla-saldirdi-60-milyon-dolarlik-hasar-olustu-1110414244.html

ABD askeri uçağına baltalı saldırı: 60 milyon dolarlık hasar oluştu

ABD askeri uçağına baltalı saldırı: 60 milyon dolarlık hasar oluştu

Sputnik Türkiye

İrlanda'daki Shannon Havalimanı'nda park halindeki ABD askeri uçağına baltayla saldıran 48 yaşındaki bir kişi hakkında ABD'de dava açıldı. Savcılığa göre... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T07:17+0300

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İrlanda'nın Shannon Havalimanı'nda, ABD Hava Ulusal Muhafızlarına ait C-130 Hercules tipi askeri nakliye uçağına yönelik saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. ABD'li savcılar, 11 Nisan 2026'da gerçekleşen olayda uçağın kritik sistemlerine zarar vermekle suçlanan 48 yaşındaki İrlanda vatandaşı Daithi O'Corrain hakkında dava açtı.Associated Press'in (AP) aktardığına göre şüphelinin, yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki askeri uçağı hedef almadan önce aylarca hazırlık yaptığı öne sürüldü. Savcılık, saldırının sıradan bir vandalizm eylemi olmadığını, ABD'nin askeri operasyonlarını tehlikeye atan planlı bir sabotaj olduğunu savundu.New York'taki federal savcılar tarafından salı günü açıklanan suçlama dosyasında O'Corrain'in, 10 yıla kadar hapis cezası öngören kamu malına zarar verme suçundan yargılanmasının istendiği belirtildi.Baltayla uçağa girdi, kritik sistemleri hedef aldıABD makamlarının hazırladığı iddianameye göre O'Corrain, 11 Nisan 2026'da, Limerick kenti yakınlarındaki Shannon Havalimanı'nın apronuna izinsiz girerek park halindeki Amerikan askeri uçağına ulaştı.Şüphelinin yanında balta, çeşitli aletler ve kimyasal maddeler getirdiği, uçağın kilit mekanizmasını kırarak içeri girdiği öne sürüldü. İddianamede O'Corrain'in, içeride çalışabilmek için pencereleri kapattığı ve kapıları kayışlarla bağladığı belirtildi.Savcılığa göre şüpheli, birkaç saat süren eylem sırasında kokpit göstergelerini parçaladı, elektrik kablolarını ve hidrolik hatlarını kesti, sıvı oksijen hattına zarar verdi ve uçağın havalandırma sistemini tahrip etti.Uçağın yakıt deposuna çelik bilyeler döktüİddianamede yer alan en dikkat çekici ayrıntılardan biri, şüphelinin uçağa zarar vermek için galyum adlı kimyasal maddeyi kullandığı iddiası oldu.Alüminyumun yapısal dayanımını ciddi biçimde azaltabilen bu maddenin yanı sıra O'Corrain'in, yakıt deposuna çelik bilyeler döktüğü ve baltayla uçağın dış gövdesinde delikler açtığı ileri sürüldü.ABD'li yetkililer, şüphelinin büyük bir patlama riski oluşturabilecek belirli bir hattı kesmekten özellikle kaçındığını, bunun da eylemin önceden planlandığına işaret ettiğini savundu.Havalimanı çalışanları tarafından fark edilen O'Corrain'in, uçağın üzerinde bulunduğu sırada görüntülendiği ve olay yerinde İrlanda polisi tarafından gözaltına alındığı bildirildi.FBI: Aylarca hazırlık yaptı, ulusal güvenliği tehlikeye attıFBI Direktör Yardımcısı James Barnacle Jr, saldırının anlık gelişen bir öfke veya vandalizm eylemi olmadığını belirterek şüphelinin uzun süre hazırlık yaptığını açıkladı.Barnacle Jr'a göre O'Corrain, hedef aldığı uçak hakkında araştırma yaptı, gerekli araç ve malzemeleri temin etti ve verebileceği zararı artırmak amacıyla aylarca planlama yürüttü.ABD'li savcılar ise saldırıya uğrayan uçağın, bir Amerikan askeri görevi kapsamında başka bir ülkeye hareket etmek üzere Shannon Havalimanı'nda beklediğini belirtti.Savcılık açıklamasında, şüphelinin kasıtlı ve planlı saldırıyla on milyonlarca dolarlık hasara yol açtığı ve kritik askeri operasyonları tehlikeye attığı ileri sürüldü.Savaş karşıtı olduğu öne sürüldüİrlanda'da yayımlanan Limerick Post gazetesine göre Cork kentinden olan Daithi O'Corrain, destekçileri tarafından savaş karşıtı aktivist olarak tanımlanıyor.Ancak ABD makamlarının açıkladığı suçlama dosyasında saldırının siyasi motivasyonuna ilişkin kesinleşmiş bir yargı bulunmuyor.AP'nin haberine göre O'Corrain, açıklama tarihi itibarıyla ABD makamlarının gözetiminde bulunmuyor. Şüpheli adına açıklama yapabilecek bir avukatının olup olmadığı da bilinmiyor.Shannon Havalimanı neden ABD ordusu için önemli?Shannon Havalimanı, ABD askeri personelinin uluslararası seyahatlerinde kullandığı önemli geçiş noktalarından biri olarak biliniyor. İrlanda'nın askeri tarafsızlık politikası nedeniyle havalimanının Amerikan askeri faaliyetlerinde kullanılması uzun süredir tartışmalara neden oluyor.Havalimanı, geçmişte de ABD'nin askeri operasyonlarına karşı çıkan protestocuların eylemlerine sahne oldu. Mayıs 2025'te üç kişinin bir minibüsle güvenlik çitlerini aşarak havalimanına girdiği, aynı ay başka bir olayda ise bir Amerikan uçağına boya püskürtülerek uçağın geçici olarak hizmet dışı bırakıldığı bildirildi.ABD Başkanı Donald Trump da Eylül 2026'da İrlanda ziyareti sırasında Shannon Havalimanı'nı kullanmıştı.Son saldırıyla ilgili ABD'de başlatılan adli süreç, askeri uçakların sivil havalimanlarındaki güvenliği ve savaş karşıtı protestoların sınırları konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

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