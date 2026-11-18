“Öyle bir sürece doğru evrildik ki hukuk dinlemeden işler yürüyor. Yargı kararları tamamlandığında, mahkemeler sonlandığında bir bakacağız ki her şey bitmiş olacak. Bunu daha önce başka yerlerde de yaşadık. ‘Artık her şey bitti, geri dönüşü yok’ denilecek ve bir oldu bittiyle karşı karşıya kalınacak. Ne yazık ki hukuksuzluk, kentsel dönüşümün bir yolu haline getirilmiş vaziyette.”