https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/prof-dr-pelin-pinar-giritlioglu-kentsel-donusum-vatandasin-gozyaslari-uzerine-kurulmamali-1110420435.html
Prof. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu: “Kentsel dönüşüm vatandaşın gözyaşları üzerine kurulmamalı”
Prof. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu: “Kentsel dönüşüm vatandaşın gözyaşları üzerine kurulmamalı”
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Prof. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu oldu. Poligon Mahallesi’ndeki süreci... 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T10:54+0300
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Poligon Mahallesi’nde 2021 yılında üç parselin rezerv yapı alanı ilan edilmesiyle başlayan süreç, mülkiyet hakkı ve kentsel dönüşüm uygulamalarını yeniden gündeme getirdi. Giritlioğlu, mahallede yaşayanların tapularının bilgileri dışında şirketlere devredildiği yönündeki iddialara dikkat çekti.Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu, rezerv yapı alanı ve kentsel dönüşüm uygulamalarının mülkiyet hakkı açısından ciddi sorunlar doğurduğunu söyledi.Giritlioğlu, şöyle konuştu:“İnsanlar süreci tebligatlarla öğreniyor”Giritlioğlu, bölgedeki pay satışlarına ilişkin yargı kararlarına rağmen vatandaşlara tahliye tebligatları gönderildiğini belirtti:“Yargı kararları tamamlandığında her şey bitmiş olacak”Giritlioğlu, kentsel dönüşüm süreçlerinde yargı kararlarının sonuçlanmasının beklenmediğini ve uygulamaların geri dönüşü zorlaştırdığını savundu:“Burada insanların anıları ve bir kent kimliği var”Giritlioğlu, kentsel dönüşümün yalnızca ekonomik değer üzerinden ele alınmaması gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:
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Güçlü Özgan
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radyo, radyo sputnik, radyo, kentsel dönüşüm, rezerv
radyo, radyo sputnik, radyo, kentsel dönüşüm, rezerv
Prof. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu: “Kentsel dönüşüm vatandaşın gözyaşları üzerine kurulmamalı”
Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Prof. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu oldu. Poligon Mahallesi’ndeki süreci değerlendiren Giritlioğlu, “Kentsel dönüşüm, vatandaşın gözyaşları üzerine kurulan ve belli kesimlere fırsat olarak sunulan bir şey olmamalı” dedi.
Poligon Mahallesi’nde 2021 yılında üç parselin rezerv yapı alanı ilan edilmesiyle başlayan süreç, mülkiyet hakkı ve kentsel dönüşüm uygulamalarını yeniden gündeme getirdi. Giritlioğlu, mahallede yaşayanların tapularının bilgileri dışında şirketlere devredildiği yönündeki iddialara dikkat çekti.
Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu, rezerv yapı alanı ve kentsel dönüşüm uygulamalarının mülkiyet hakkı açısından ciddi sorunlar doğurduğunu söyledi.
Giritlioğlu, şöyle konuştu:
“Sadece kamu yararı için dokunulabilecek olan mülkiyet hakkı, başka bir özel yarar için vatandaşın elinden alınır hale geldi. 6306 sayılı yasanın 6/A maddesi de Bakanlığa resen uygulama yapma yetkisi verdi. Tozkoparan’da, Fetihtepe’de, Beykoz Tokatköy’de neredeyse kolundan tutulup dışarı çıkarılan vatandaşları gördük. Kentsel dönüşüm böyle bir şey olmamalı. Vatandaşın gözyaşları üzerine kurulan, sermaye şirketlerine ve belli kesimlere fırsat olarak sunulan bir şey olmamalı.”
“İnsanlar süreci tebligatlarla öğreniyor”
Giritlioğlu, bölgedeki pay satışlarına ilişkin yargı kararlarına rağmen vatandaşlara tahliye tebligatları gönderildiğini belirtti:
“İstanbul 14. İdare Mahkemesi buradaki pay satışları ihalesini iptal ediyor. Aslında insanları rahatlatan birtakım kararlar alınmış oluyor. Bunun ardından birdenbire tebligatlar geliyor ve buradan çıkmaları isteniyor. Hâlâ üç parselde yüzlerce insan yaşıyor ve 26 Kasım’da evlerinden çıkmaları isteniyor. İnsanlar hiçbir imza atmadıklarını söylüyor. Bir inşaat ve enerji grubu ihaleye katılıyor, ihaleyi alıyor ve vatandaşlar bunu kendilerine gelen tebligatlarla öğreniyor.”
“Yargı kararları tamamlandığında her şey bitmiş olacak”
Giritlioğlu, kentsel dönüşüm süreçlerinde yargı kararlarının sonuçlanmasının beklenmediğini ve uygulamaların geri dönüşü zorlaştırdığını savundu:
“Öyle bir sürece doğru evrildik ki hukuk dinlemeden işler yürüyor. Yargı kararları tamamlandığında, mahkemeler sonlandığında bir bakacağız ki her şey bitmiş olacak. Bunu daha önce başka yerlerde de yaşadık. ‘Artık her şey bitti, geri dönüşü yok’ denilecek ve bir oldu bittiyle karşı karşıya kalınacak. Ne yazık ki hukuksuzluk, kentsel dönüşümün bir yolu haline getirilmiş vaziyette.”
“Burada insanların anıları ve bir kent kimliği var”
Giritlioğlu, kentsel dönüşümün yalnızca ekonomik değer üzerinden ele alınmaması gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:
“Kentsel dönüşüm meselesine artık sadece bir hesap meselesi olarak bakılıyor. Ama burada insanların anıları var, hafızaları var, bir kent kimliği var. Kentlerin özgün dokuları var. Bugün bu kentsel dönüşüm süreçleriyle kentlerin nasıl tek tipleştiğini görüyoruz. Müthiş bir standartlaşma var. Kullanılan yapı malzemesi bile aynı.”