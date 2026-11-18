“Olası bir savaş Avrupa’nın sonu olur, iş sosyal krize doğru gidiyor”
© SputnikCeyda Karan'la Eksen
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Sedat Aral’a göre olası bir savaş, savaş çığırtkanlığı yapmayı sürdüren Avrupa’nın sonu olur. Avrupa ülkelerindeki ekonomik krizin sosyal krize doğru gittiğini ifade eden Aral, hiçbir politikacının Zelenskiy’e neden para yedirildiğini açıklayamayacağı görüşünde.
Avrupa ülkelerinin askeri ve endüstriyel altyapı yetersizliği ile derinleşen enerji darboğazı nedeniyle olası bir çatışmayı sürdürebilecek kapasiteden yoksun olduğu tablo, kıtadaki ekonomik krizin yerini hızla demokrasiyi tehdit eden ve yönetimleri aşırı sağa iten büyük bir sosyal patlamaya bırakmaya doğru gidiyor. Sanayisini kaybeden Avrupa yönetimleri, Ukrayna’ya destek sağlayarak savaşı körüklemeyi sürdürüyor.
Zelenskiy’nin dahi toprak kaybını kabullendiği, Rusya’nın da Ukrayna ile barışmayı tercih ettiği bir denklemde Avrupa Birliği’nin savaş yanlısı politikaları halk nezdinde karşılık bulmuyor. Küresel ölçekte pazar gücünü ve siyasi ağırlığını yitiren Avrupalı liderlerin tutumu, kıtayı geri dönülmez bir toplumsal ve siyasal kırılmanın eşiğine sürüklüyor.
Avrupa’nın içine düştüğü krizi gazeteci Sedat Aral ile konuştuk.
“Avrupa’daki yerleşik kapitalist şirketokrasi, sistemi alaşağı etti”
Avrupa’nın savaş talebine rağmen savaşma kapasitesi olmadığını söyleyen Aral, birlik ülkelerindeki sistemin alaşağı olduğu görüşünde. Olası bir savaşın Avrupa’nın sonu olacağını ifade eden Aral, işin ekonomik kriz boyutundan sosyal kriz boyutuna yükseldiğini vurguladı:
“Avrupa’da savaş kabiliyeti olan çok fazla ülke yok. Savunma anlamında güçleri vardır elbet ancak agresif bir tutum sürdürebilecek bir altyapıları yok. Bütün dünyayı tekrar sömürmek istiyorlar ancak karşı taraf da sömürülmek istemiyor. İngiltere’de Andy Burnham’ın Rusya ile anlaşmaya gitmek istediğini düşünüyorum. Ancak yerleşik kapitalist şirketokrasi bütün sistemi alaşağı edip kımıldatmıyor. Ortada bir savaş zaten yok. Olursa da bu savaş Avrupa’nın sonu olur. Nükleer bir savaş Avrupa’nın sonu olur çünkü çok eski bir kıta. Rusya gibi geniş bir coğrafyada değiller. Avrupa’da üç tane ülke var aralarındaki mesafe 20 dakikayla iki saat arasında. Savaştan bahsederken ağızlarını tevekkülle açmaları gerekiyor. Belki de bir zeka problemleri var. Avrupa Birliği Başkanını dinlediğimde ‘Bu ne diyor?’ diyorum. Herhangi bir konuda istikrarları yok. Avrupa’da sistem oturtmuş bir iki ülke var. İtalya ve İspanya dışındaki ülkeler hayalleriyle yaşıyor. Avrupa’da iş ekonomiden çıktı sosyal krize doğru gidiyor. İş yerleri şekil değiştirmeye başladı. Büyük istihdam yaratılan alanlar açığa düşmeye başladı. Silah üretimine geçecekler ancak kaynakları yok. Demir çelik endüstrisi için enerjiye ihtiyaçları var ancak enerjileri de yok. Taşıma suyla sistem döndürmeye çalışıyorlar. Halk bunları gördü. Bu aptal herifler yüzünden riske giren şey demokrasinin kendisi. Sırbistan’da olan olaylar, Avrupa Birliği’nin yansımasıydı mesela. Öğrenciler, muhalefette de iktidarda da bir şey bulamadı.”
“Avrupalılar halkın emekli maaşına göz dikmeye başladı”
Aral, NATO etkisinde kalan tüm ülkelerde Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan krize benzer bir kriz yaşadığını söyledi. Aral’a göre hiçbir politikacı, Ukrayna’da savaşı körüklemek isteyen Avrupalı liderlerin Zelenskiy’e neden para verdiğini açıklayamaz:
“Trajikomik bir film dönüyor ortalıkta. Bu liderler de filme konmuş aktörler. Film bitecek bir yerde ancak gerçek dünyaya dönemiyorlar. Liberal demokrasinin, NATO efektinin yayıldığı her yerde bu yaşanıyor. Avrupa’daki politikacıların ne söylediği anlaşılmıyor. Von der Leyen’in ne söylediğini anlamıyoruz. Leyen, yaşlıların birikimlerinin ekonomiye zarar verdiğini söylüyor. Sanayi tümüyle ellerinden kaçtı. Para dönüşümünden çıkan enerjiyle dönmeye çalışıyorlar ancak dönemiyorlar. Ağır borçlanma krizine girmiş küçük devletçikler var ve bu borçları ödeyemiyorlar. Avrupa’daki eyalet sistemlerinde insanlar nereye gittiklerini konuşuıyor. Kimse savaşın neden sürdüğünü bilmiyor. Zelenskiy, toprak kaybını kabul ediyor. Rusya barışmak, Avrupa Birliği ise savaşmak istiyor. Savaştıkça kapitalist sistem halktan para alabiliyor. Giderek halkın birikimine dalmaya başladılar. Fransa’daki olaylar daha devam edecek. Yeni Fransız devrimleri bekliyorum. Politikacıların asli görevi, devlet hizmetleriyle vatandaşın alakasını kesmek olmaya başladı. Enflasyon rakamları ve ücretler reel değil. Hayatın gerçekliğine karşı savaş açmış durumdalar. Rusya’nın kendine özgü bir savaşma kapasitesi var ve bunu sürdürebiliyorlar. Avrupa bunu yapamaz. Rusya’nın, bu işten bıkacağını sanıyorlar. Ancak Rusya İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilerden dahi bıkmadı. Savaşın muhatabı olan taraf dahi ‘Teslim oldum’ diyor. Avrupalılar ise savaşacaklarını söylüyor. Soğuk Savaş’ı gören kuşakta, dayatılmış bir gerçeklik var. Amazonların kurumasından dahi Rusları sorumlu tutuyorlar. Bu öğreti medyada böyle yayılıyor çünkü. Gençlerin sokağa çıkmasının nedeni ana akım medyayı takip etmiyor olmaları. Fransa’da her milletten insan sokağa çıktı. Çünkü sorun ekonomikti. Halkın emeklilik maaşına dahi göz diktiler. Emeklilerin gençlerin üzerine yük oluşturduğu algısını yaratıyorlar. Medya bunu pompalıyor çünkü Zelenskiy’e para yediriyorlar. Dünyada şu an hiçbir politikacı Zelenskiy’e para vermesinin sebebini mantıklı şekilde açıklayamaz. Zelenskiy toprak kaybediyor. Rusya, Kiev’i tam anlamıyla işgal de edebilir. Ancak bunu yapmak, Avrupa ile komşu olmak istemiyorlar. Ukrayna’nın tampon olarak kalmasını istiyorlar çünkü.”
“Seçimlerle bir değişim olmazsa bu iş sosyal patlamaya gider”
Avrupa’nın pazar kategorisinde dahi düşüşe geçtiğini ifade eden Aral, ülkelerde yaşanan sosyal krizin faşizme kaymada etkili olacağı görüşünde. Aral için en korkutucu tablo ise yeni bir savaş çıkması:
“Avrupalı politikacılar dünyayı yöneteceklerini söylüyorlar ancak kimse Avrupalı liderlerin esamesini okumuyor. Avrupa, pazar kategorisinde dahi düşmeye başladı. Dünyanın çeşitli yerlerindeki alım gücü Avrupa’dan daha fazla. Seçimlerle durum değişmezse bu iş Avrupa için sosyal patlamaya doğru gider. Ekonomik krizi atlatırlar ancak sosyal kriz yönetimlerde faşizme kaymaya sebep olur. Halk, mevcut iktidardan daha sert olanı seçmeye doğru gidiyor. İran’ı yok edeceklerini söylüyorlar ama öyle bir güçleri yok. Afrika’yı sömürdükleri zamanlar yok artık. Israrlı şekilde sömürmek istiyorlar. Umarım bu dönemde savaş çıkmaz. İsrail, Avrupa’daki liderleri kullanıyor. Umarım Polonya gibi ülkeler savaşa girmez.”