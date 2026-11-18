“Trajikomik bir film dönüyor ortalıkta. Bu liderler de filme konmuş aktörler. Film bitecek bir yerde ancak gerçek dünyaya dönemiyorlar. Liberal demokrasinin, NATO efektinin yayıldığı her yerde bu yaşanıyor. Avrupa’daki politikacıların ne söylediği anlaşılmıyor. Von der Leyen’in ne söylediğini anlamıyoruz. Leyen, yaşlıların birikimlerinin ekonomiye zarar verdiğini söylüyor. Sanayi tümüyle ellerinden kaçtı. Para dönüşümünden çıkan enerjiyle dönmeye çalışıyorlar ancak dönemiyorlar. Ağır borçlanma krizine girmiş küçük devletçikler var ve bu borçları ödeyemiyorlar. Avrupa’daki eyalet sistemlerinde insanlar nereye gittiklerini konuşuıyor. Kimse savaşın neden sürdüğünü bilmiyor. Zelenskiy, toprak kaybını kabul ediyor. Rusya barışmak, Avrupa Birliği ise savaşmak istiyor. Savaştıkça kapitalist sistem halktan para alabiliyor. Giderek halkın birikimine dalmaya başladılar. Fransa’daki olaylar daha devam edecek. Yeni Fransız devrimleri bekliyorum. Politikacıların asli görevi, devlet hizmetleriyle vatandaşın alakasını kesmek olmaya başladı. Enflasyon rakamları ve ücretler reel değil. Hayatın gerçekliğine karşı savaş açmış durumdalar. Rusya’nın kendine özgü bir savaşma kapasitesi var ve bunu sürdürebiliyorlar. Avrupa bunu yapamaz. Rusya’nın, bu işten bıkacağını sanıyorlar. Ancak Rusya İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilerden dahi bıkmadı. Savaşın muhatabı olan taraf dahi ‘Teslim oldum’ diyor. Avrupalılar ise savaşacaklarını söylüyor. Soğuk Savaş’ı gören kuşakta, dayatılmış bir gerçeklik var. Amazonların kurumasından dahi Rusları sorumlu tutuyorlar. Bu öğreti medyada böyle yayılıyor çünkü. Gençlerin sokağa çıkmasının nedeni ana akım medyayı takip etmiyor olmaları. Fransa’da her milletten insan sokağa çıktı. Çünkü sorun ekonomikti. Halkın emeklilik maaşına dahi göz diktiler. Emeklilerin gençlerin üzerine yük oluşturduğu algısını yaratıyorlar. Medya bunu pompalıyor çünkü Zelenskiy’e para yediriyorlar. Dünyada şu an hiçbir politikacı Zelenskiy’e para vermesinin sebebini mantıklı şekilde açıklayamaz. Zelenskiy toprak kaybediyor. Rusya, Kiev’i tam anlamıyla işgal de edebilir. Ancak bunu yapmak, Avrupa ile komşu olmak istemiyorlar. Ukrayna’nın tampon olarak kalmasını istiyorlar çünkü.”