https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/fon-vurgununun-sirri-bu-66-milyarda-1110433907.html

Fon vurgununun sırrı bu 66 milyarda!

Fon vurgununun sırrı bu 66 milyarda!

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu İktisatçı Nazır Kapusuz oldu. Kapusuz, fon vurgununda aslında ne yaşandığını ve AK Parti’de fon konusunda bir... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T18:59+0300

2026-11-18T18:59+0300

2026-11-18T18:59+0300

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İktisatçı Nazır Kapusuz, fon vurgununda Pusula Portföy’ü kurtarmak için kamu kurumlarının ve çeşitli fonların devreye sokulduğunu öne sürdü. Ortaklık devirleri sırasında Serdar Turhan’ın kişisel hesabına 52 milyar TL, Muhammed Yarız’ın hesabına ise 14 milyar TL aktarıldığını düşündüğünü belirten Kapusuz, “Bu 66 milyar TL hiçbir yere gönderilemez. Paranın gizlenmesi imkânsız. 66 milyar nerede?” diye sordu.Kapusuz, Şahap Kavcıoğlu ile Emre Tezmen arasında Pusula Portföy için 20 milyar TL kaynak arayışının gündeme geldiğini, buna karşılık Takasbank’ın 35 milyar TL kredi vereceği yönünde bir taahhütten söz edildiğini aktardı.Bu ölçekte bir kaynak aktarımının yalnızca kişisel ilişkilerle gerçekleştirilemeyeceğini belirten Kapusuz, şöyle konuştu:“Bu insanlar kendileri için topluyorlar bunu. Pusula’yı kurtarmak için kullanıyorlar. Oradan birisi ‘Bunu yapın’ demese bu kadar insan bir araya gelip orayı kurtarmaya çalışamaz. Ben buna rüşvet demiyorum. Bu işler yapıldığı zaman verilen hediyeler olabilir ama bu hediye için yapılmıyor. Bir talimat var: ‘Bunu kurtaracaksınız.’”“Serdar Turhan’ın kişisel hesabına 52 milyar TL çıktığını düşünüyorum”Kapusuz, ortaklık devirleri sırasında gerçekleşen para hareketlerine ilişkin kendi hesaplamalarını paylaştı. Serdar Turhan’ın kişisel hesabına 52 milyar TL çıktığını düşündüğünü belirten Kapusuz, Muhammed Yarız için de 14 milyar TL'lik bir tutardan söz etti.İki tutarın toplamının 66 milyar TL'ye ulaştığını vurgulayan Kapusuz, paranın kimlerin hesabına aktarıldığının ve hangi amaçla kullanıldığının araştırılması gerektiğini söyledi.Kapusuz, “Bu 52 milyar TL kendi adına mı çıktı, başkalarının adına mı çıktı? Başkaları ‘Benim paramı ver’ deyip parayı mı toplamaya çalıştı? Buradaki motivasyonun peşine gitmek lazım. Bu insanlar Serdar Turhan’ı kurtarmak istediler” ifadelerini kullandı.“Bu kadar büyük bir para kişisel gelir olarak açıklanamaz”Söz konusu tutarların şirket varlıklarıyla kişisel kazanç arasındaki fark gözetilerek incelenmesi gerektiğini belirten Kapusuz, 66 milyar TL'nin kişisel gelir olarak değerlendirilmesi halinde ortaya çıkacak büyüklüğe dikkat çekti.Dünyanın en zengin isimlerinin servetlerinin çoğunlukla sahip oldukları şirketlerin piyasa değerindeki artıştan kaynaklandığını hatırlatan Kapusuz, burada ise kişisel hesaplara aktarıldığını öne sürdüğü tutarların olağanüstü boyutta olduğunu savundu.Kapusuz, “Serdar Turhan 2026'da dünyanın en büyük fon yöneticileri arasında dokuzuncu sıraya geliyordu. Bu kadar büyük bir kişisel gelir elde etmiş olması normal değil. Bu geliri kendi hesabına aldıysa yıl sonunda gelir vergisi ödemesi gerekirdi” dedi.“Takasbank'ı ve kamu kurumlarını borçlandırıyorsunuz”Kapusuz, Pusula Portföy'ün kurtarılması amacıyla Takasbank'ın yanı sıra farklı kamu kurumlarının ve fonların kaynaklarının kullanılmış olabileceğini öne sürdü.Türk Telekom'un fonlarının da incelenmesi gerektiğini belirten Kapusuz, şirketin yönetimindeki isimlerle fon arasındaki ilişkilerin araştırılmasını istedi. Türk Telekom fonunun hesaplarını incelediğinde 300-400 milyon TL civarında bir tutar bulunması gerektiğini düşündüğünü, yaşanan süreçte ise gelir kaybı oluştuğunu söyledi.Kapusuz, “Takasbank'ı zorla borçlandırıyorsunuz, kamudaki başka bir kurumu borçlandırıyorsunuz. Bütün fonlardan para alıyorsunuz. Bu kadar büyük bir operasyonun neden yürütüldüğünü sorgulamak lazım” diye konuştu.“Varlık Fonu'nun başındaki isimler neden bu yapıyı kurtarmaya çalıştı?”Kapusuz, yaklaşık 10 yıldır Borsa İstanbul'un, 8 yıldır da Türkiye Varlık Fonu'nun yönetiminde bulunan isimlerin, kısa süre önce kamuoyunda tanınmaya başlayan bir fon yönetimini neden kurtarmaya çalıştığının açıklanması gerektiğini savundu.Kapusuz, “10 yıldır borsanın başındasınız, 8 yıldır Türkiye Varlık Fonu'nun başındasınız. Neden daha 3-4 yıl önce kimsenin adını doğru düzgün duymadığı bir fon yönetimini kurtarmaya çalışıyorsunuz? Bu motivasyonun peşine düşülürse meselenin ucuna kadar gidilmiş olacak” ifadelerini kullandı.“66 milyar TL hiçbir yere gönderilemez”Kapusuz, 52 milyar TL ve 14 milyar TL olarak hesapladığı tutarların bankacılık sistemi içerisinde izlenebilir olması gerektiğini belirtti. Bu büyüklükteki bir paranın nakit ya da hesap bakiyesi olarak sistemden kaybolmasının mümkün olmadığını savundu.Kapusuz, “Bu 66 milyar TL hiçbir yere gönderilemez. Gerçekten bildiğimiz anlamda nakit mi, yoksa hesaplarda bir değer olarak mı duruyor? Bu, banka matematiğine çekmeniz gereken bir nakit. Paranın gizlenmesi imkânsız. Biz şimdi şunu merak etmeliyiz: 66 milyar nerede?” diye konuştu.İBB davası kapsamında bazı para transferlerinin ve banka hareketlerinin ayrıntılı biçimde incelendiğini hatırlatan Kapusuz, fon vurgununda sözünü ettiği 66 milyar TL'nin akıbetinin de aynı titizlikle araştırılması gerektiğini söyledi.

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