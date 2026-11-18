https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/fenerbahcede-kim-min-jae-surprizi-transfer-plani-ortaya-cikti-1110419116.html

Fenerbahçe'de Kim Min-jae sürprizi: Transfer planı ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Kim Min-jae sürprizi: Transfer planı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde savunmasını güçlendirmek için eski futbolcusu Kim Min-jae'yi gündemine aldığı öne sürüldü. Teknik direktör Emre... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T10:04+0300

2026-11-18T10:04+0300

2026-11-18T10:04+0300

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Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk hedefi doğrultusunda ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken savunma hattına yönelik dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, eski futbolcusu Kim Min-jae'yi yeniden kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.Hürriyet'in haberine göre teknik direktör Emre Belözoğlu, stoper bölgesine doğrudan ilk 11'de forma giyebilecek bir oyuncu alınmasını istedi. Yönetimin bu doğrultuda hazırladığı transfer listesinin ilk sırasına Bayern Münih forması giyen Kim Min-jae'yi yerleştirdiği belirtildi.Transfer planında Nathan Ake'nin sakatlık sorununun etkili olduğu ileri sürülürken, Güney Koreli savunmacının kulübündeki durumunun araştırılacağı aktarıldı.Emre Belözoğlu'ndan Kim Min-jae transferine onayHaberde, Emre Belözoğlu'nun savunma hattındaki eksikliklerin giderilmesi için yönetimden üst düzey bir stoper istediği ifade edildi.Fenerbahçe'nin yalnızca rotasyonu genişletecek bir isim değil, takıma katıldığı anda ilk 11'de görev alabilecek deneyimli bir savunmacı aradığı belirtildi.Bu doğrultuda daha önce sarı-lacivertli formayı giyen Kim Min-jae'nin, teknik heyetin değerlendirdiği öncelikli adaylardan biri olduğu öne sürüldü.Fenerbahçe'nin transfer planı: Bayern Münih ile görüşmeSarı-lacivertli yönetimin, Kim Min-jae'nin Bayern Münih'teki durumunu öğrenmek için harekete geçmeye hazırlandığı bildirildi.Habere göre Fenerbahçe, öncelikle Alman kulübünün oyuncunun ayrılığına nasıl yaklaştığını değerlendirecek. Ardından futbolcunun Türkiye'ye dönme ihtimali ve transferin mali koşulları ele alınacak.Bayern Münih'in ayrılığa onay vermesi halinde resmî girişimlerin başlayabileceği ifade edildi. Ancak şu aşamada iki kulüp arasında anlaşmaya varıldığına veya resmî teklif sunulduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.Kim Min-jae için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüFenerbahçe'nin transfer için değerlendirdiği formülün zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama olduğu öne sürüldü.Bu modele göre Güney Koreli futbolcu ilk aşamada kiralık olarak kadroya katılabilecek. Sözleşmede belirlenecek koşulların gerçekleşmesiyle birlikte oyuncunun bonservisinin satın alınması gündeme gelebilecek.Haberde, Bayern Münih'in transfer görüşmelerindeki tutumuna göre farklı seçeneklerin de değerlendirilebileceği belirtildi. Kiralama bedeli, satın alma opsiyonunun tutarı ve oyuncunun maaşına ilişkin ise herhangi bir rakam paylaşılmadı.Kim Min-jae'nin Fenerbahçe'den Bayern Münih'e uzanan kariyeriKim Min-jae, 2021 yazında Çin temsilcisi Beijing Guoan'dan Fenerbahçe'ye transfer olarak Avrupa futboluna ilk adımını attı.Sarı-lacivertli formayla sergilediği performansın ardından 2022 yazında yaklaşık 19 milyon avro bonservis bedeli karşılığında İtalya'nın Napoli takımına transfer oldu.Güney Koreli savunmacı, Napoli'nin 2022-2023 sezonunda kazandığı Serie A şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Başarılı sezonun ardından 2023 yazında yaklaşık 50 milyon avro karşılığında Bayern Münih'e transfer edildi.Beşiktaş da Kim Min-jae ile ilgileniyor iddiasıHürriyet'in haberinde, Beşiktaş'ın da Kim Min-jae transferi için devreye girdiği ileri sürüldü.Böylece Güney Koreli stoperin, ara transfer dönemi öncesinde iki İstanbul kulübünün gündemine girdiği iddia edildi.Kim Min-jae'nin Bayern Münih'te bu sezon daha sınırlı süre aldığı belirtilirken, oyuncunun düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olma ihtimalinin değerlendirildiği aktarıldı.Bununla birlikte Fenerbahçe, Beşiktaş veya Bayern Münih tarafından transfer görüşmelerine ilişkin resmî bir açıklama yapılmış değil.Kim Min-jae Fenerbahçe'ye geri dönecek mi?Fenerbahçe'nin eski yıldızını yeniden kadrosuna katabilmesi için öncelikle Bayern Münih'in transfere onay vermesi gerekiyor.Transferin gerçekleşmesinde oyuncunun tercihi, kulüplerin mali beklentileri ve olası kiralama sözleşmesinin koşulları belirleyici olacak.Sarı-lacivertlilerin ara transfer dönemine kadar savunma hattındaki seçeneklerini değerlendirmeyi sürdüreceği belirtilirken, Kim Min-jae'nin Türkiye'ye dönüş ihtimali transfer gündeminin dikkat çeken başlıklarından biri haline geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/fenerbahcede-20-yillik-hikaye-sona-erdi-zeki-murat-gole-veda-etti-1110411410.html

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beijing, napoli, münih, fenerbahçe, bayern münih, süper lig, emre belözoğlu