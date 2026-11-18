“Atlantikte ciddi bir çatlak var. Artık bu Avrupa’daki değişimle birlikte Avrupa da aynı ABD’nin bugün yaptığı gibi rasyonel politikalara dönecek. ABD de bundan çok büyük zarar gördü. Avrupa’nın da aynı ABD’nin yaptığı gibi kendi iç politikasına, çıkarlarına dönüp bu meseleleri normalleştireceğini görüyorum. Kısa vadede böyle bir sonuç çıkabilir.

Rusya herhangi bir devlet değil. Avrupa’nın tarihsel, coğrafik, ekonomik, güvenliğinin şekillenmesinde yüzyıllardır rol oynayan çok büyük bir güç. Rusya ile siyasi ilişkileri sınırlandırabilirsiniz, ticari ilişkileri azaltabilirsiniz ama coğrafi olarak askeri varlığını ortadan kaldıramazsınız. Dolayısıyla Rusya’yı siyasi olarak dışlamak, bu denklemden çıkarmak mümkün değil. Bunun tarihsel örnekleri de var. Avrupa gerçekten irrasyonel bir politika uyguluyor. Bu, Rusya’nın aleyhine olan bir durum değil. Çünkü kendisine farklı pazarlar buldu. Ama Avrupa’nın başka bir alternatifi yok. Avrupa ya ekonomik çöküşe doğru gidecek ya da bu inadından vazgeçecek. Bu noktada Rusya’nın eli güçlü. Çünkü ticaretini çok kutuplu ülkeler dediğimiz Avrasya, Afrika ülkeleri ile geliştirdi. Özellikle Afrika’ya atılım yaptı, büyük projeler gerçekleştiriyorlar. Rusya burada şu anda beklemede. ‘Bizimle aynı noktaya gelirseniz güzel. Ama gelmezseniz de biz kendi yolumuzda devam edeceğiz’ diyorlar.”