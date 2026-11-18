https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/dr-kocabiyik-turkiye-rusya-ile-stratejik-ortakligini-guclendirmeli-1110434532.html
Dr. Kocabıyık: ‘Türkiye, Rusya ile stratejik ortaklığını güçlendirmeli’
Dr. Kocabıyık: ‘Türkiye, Rusya ile stratejik ortaklığını güçlendirmeli’
Sputnik Türkiye
Dr. Mehmet Onur Kocabıyık, Rusya’nın Avrupa’nın uluslararası sistemden dışlanamayacağını söyledi. Avrupa’nın Rusya karşıtı politikalardan vazgeçmemesi hâlinde... 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T20:08+0300
2026-11-18T20:08+0300
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Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan Dr. Mehmet Onur Kocabıyık; Atlantik ittifakındaki kırılmayı ve Rusya yaptırımlarının Avrupa ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Kocabıyık ayrıca çok kutuplu dünya düzeninde Türkiye-Rusya ilişkilerinin stratejik önemini ve Ankara’nın Avrasya’daki yeni ekonomik merkezlerle geliştirebileceği iş birliğini ele aldı.‘Avrupa ya Rusya karşıtlığı inadından vazgeçecek ya da ekonomik çöküşe sürüklenecek’Dr. Kocabıyık, Atlantik ittifakında ciddi bir kırılma yaşandığını ve Avrupa’nın kendi çıkarlarına dayalı politikalara yönelmek zorunda kalacağını söyledi. Rusya’nın uluslararası denklemden dışlanamayacağını belirten Kocabıyık, Moskova’nın Avrasya ve Afrika’da geliştirdiği alternatif ortaklıklar sayesinde elinin güçlü olduğu görüşünde:‘Avrupa’nın sosyal devlet modeli sarsılıyor’Artan enerji maliyetleri ve savunma harcamalarının Avrupa’yı zayıflattığını dile getiren Dr. Kocabıyık, halkın ekonomik fedakârlık talebine ve Rusya yaptırımlarına tepki gösterdiğini kaydetti. Dr. Kocabıyık’a göre Avrupa toplumlarında siyasilere duyulan güvenin de azalmış durumda:‘Türkiye ile Rusya’nın stratejik çıkarları büyük ölçüde örtüşüyor’Dr. Kocabıyık, Türkiye-Rusya ilişkilerinin ticaretin ötesinde enerji, nükleer teknoloji, turizm, tarım ve bölgesel güvenliği kapsayan stratejik bir nitelik taşıdığını kaydetti. Batılı ülkelerin krizlerde Türkiye’ye karşı tutum aldığını belirten Kocabıyık, Rusya’nın kritik bölgesel meselelerde Ankara’nın yanında yer aldığını ve iki ülke arasındaki ortaklığın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi:
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MIA „Rossiya Segodnya“
İsmet Özçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
radyo, atlantik, avrupa, rusya, türkiye, avrasya, brics, dış politika
radyo, atlantik, avrupa, rusya, türkiye, avrasya, brics, dış politika
Dr. Kocabıyık: ‘Türkiye, Rusya ile stratejik ortaklığını güçlendirmeli’
Dr. Mehmet Onur Kocabıyık, Rusya’nın Avrupa’nın uluslararası sistemden dışlanamayacağını söyledi. Avrupa’nın Rusya karşıtı politikalardan vazgeçmemesi hâlinde ekonomik çöküşle karşılaşabileceğini belirten Kocabıyık, Türkiye ile Rusya’nın stratejik çıkarlarının büyük ölçüde örtüştüğü ve Türkiye’nin konumunu yeniden tanımlaması gerektiği görüşünde.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan Dr. Mehmet Onur Kocabıyık; Atlantik ittifakındaki kırılmayı ve Rusya yaptırımlarının Avrupa ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Kocabıyık ayrıca çok kutuplu dünya düzeninde Türkiye-Rusya ilişkilerinin stratejik önemini ve Ankara’nın Avrasya’daki yeni ekonomik merkezlerle geliştirebileceği iş birliğini ele aldı.
‘Avrupa ya Rusya karşıtlığı inadından vazgeçecek ya da ekonomik çöküşe sürüklenecek’
Dr. Kocabıyık, Atlantik ittifakında ciddi bir kırılma yaşandığını ve Avrupa’nın kendi çıkarlarına dayalı politikalara yönelmek zorunda kalacağını söyledi. Rusya’nın uluslararası denklemden dışlanamayacağını belirten Kocabıyık, Moskova’nın Avrasya ve Afrika’da geliştirdiği alternatif ortaklıklar sayesinde elinin güçlü olduğu görüşünde:
“Atlantikte ciddi bir çatlak var. Artık bu Avrupa’daki değişimle birlikte Avrupa da aynı ABD’nin bugün yaptığı gibi rasyonel politikalara dönecek. ABD de bundan çok büyük zarar gördü. Avrupa’nın da aynı ABD’nin yaptığı gibi kendi iç politikasına, çıkarlarına dönüp bu meseleleri normalleştireceğini görüyorum. Kısa vadede böyle bir sonuç çıkabilir.
Rusya herhangi bir devlet değil. Avrupa’nın tarihsel, coğrafik, ekonomik, güvenliğinin şekillenmesinde yüzyıllardır rol oynayan çok büyük bir güç. Rusya ile siyasi ilişkileri sınırlandırabilirsiniz, ticari ilişkileri azaltabilirsiniz ama coğrafi olarak askeri varlığını ortadan kaldıramazsınız. Dolayısıyla Rusya’yı siyasi olarak dışlamak, bu denklemden çıkarmak mümkün değil. Bunun tarihsel örnekleri de var. Avrupa gerçekten irrasyonel bir politika uyguluyor. Bu, Rusya’nın aleyhine olan bir durum değil. Çünkü kendisine farklı pazarlar buldu. Ama Avrupa’nın başka bir alternatifi yok. Avrupa ya ekonomik çöküşe doğru gidecek ya da bu inadından vazgeçecek. Bu noktada Rusya’nın eli güçlü. Çünkü ticaretini çok kutuplu ülkeler dediğimiz Avrasya, Afrika ülkeleri ile geliştirdi. Özellikle Afrika’ya atılım yaptı, büyük projeler gerçekleştiriyorlar. Rusya burada şu anda beklemede. ‘Bizimle aynı noktaya gelirseniz güzel. Ama gelmezseniz de biz kendi yolumuzda devam edeceğiz’ diyorlar.”
‘Avrupa’nın sosyal devlet modeli sarsılıyor’
Artan enerji maliyetleri ve savunma harcamalarının Avrupa’yı zayıflattığını dile getiren Dr. Kocabıyık, halkın ekonomik fedakârlık talebine ve Rusya yaptırımlarına tepki gösterdiğini kaydetti. Dr. Kocabıyık’a göre Avrupa toplumlarında siyasilere duyulan güvenin de azalmış durumda:
“II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’nın önemli bir bölümü güçlü sanayi, sosyal devlet, yüksek refah üzerine kurulu bir model geliştirdi. Ama bugün bu model ciddi şekilde sarsılmış durumda. Enerji maliyetleri arttı, savunma harcamaları arttı. Avrupa bütçesinin büyük bölümünü savunmaya ayırdı. Halk buna da tepkili ve orduya katılmak istemiyorlar. Avrupa hükümetleri bir yandan vatandaşlarından ekonomik fedakârlık bekliyor; diğer taraftan savunma harcamalarını artırıyor. Toplum artık siyasi tercihleri ciddi oranda sorgulamaya başladı. Siyasilerin sorunları çözebileceğine dair güvenlerini de kaybettiler. Halkın büyük bir kısmı Rusya’ya uygulanan yaptırımlara da karşı. Bunu irrasyonel buluyorlar.”
‘Türkiye ile Rusya’nın stratejik çıkarları büyük ölçüde örtüşüyor’
Dr. Kocabıyık, Türkiye-Rusya ilişkilerinin ticaretin ötesinde enerji, nükleer teknoloji, turizm, tarım ve bölgesel güvenliği kapsayan stratejik bir nitelik taşıdığını kaydetti. Batılı ülkelerin krizlerde Türkiye’ye karşı tutum aldığını belirten Kocabıyık, Rusya’nın kritik bölgesel meselelerde Ankara’nın yanında yer aldığını ve iki ülke arasındaki ortaklığın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi:
“Türkiye’nin Rusya ile geliştireceği stratejik ortaklık, Avrasya’da ortaya çıkan yeni ekonomik merkezlerle kuracağı ilişkiler Türkiye’nin geleceğini doğrudan ilgilendiriyor. Uluslararası dönüşüm Türkiye açısından önemli fırsatlar barındırıyor. Uzun yıllar boyunca dünyanın ekonomik ağırlık merkezi büyük ölçüde Atlantik dünyasındaydı. Bugün hem Çin’in yükselişi hem Hindistan’ın ekonomik büyümesi hem Rusya’nın gelişmesi ve Asya ülkeleri ile geliştirdiği ilişkiler, BRICS çerçevesindeki bu yeni uluslararası sistem Atlantik’e karşı yeni bir denge oluşturdu. Türkiye’nin burada yapması gereken bu dönüşümü izlemek değil, kendi ulusal çıkarları doğrultusunda değerlendirmek.
Rusya ile ilişkilerimiz konusunun üzerinde özellikle durmak istiyorum. İki ülkenin ilişkisi yalnızca iki komşu ülke arasındaki sıradan ticari ilişkileri oluşturmuyor. Enerjiden nükleer teknolojiye, turizmden tarıma, Karadeniz güvenliğinden bölgesel diplomasiye kadar çok geniş bir iş birliği alanından söz ediyorum.
Bunun ekonomik boyutu da var. Rakamlara bakarsak 2025 yılında Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 49 milyar dolara ulaştı. Rusya Türkiye’nin en önemli ithalat ortaklarından biri. Bu sadece ticaret de değil, bunun stratejik bir niteliği de var. Avrupa ülkeleri; İngiltere, Almanya, Fransa vs. en ufak bir krizde hemen Türkiye’ye karşı bir pozisyon alıyorlar. Biz bunu Akdeniz’de, Yunanistan ile olan ilişkilerimizde de çok iyi biliyoruz. Bu ülkelere stratejik ortağımız diyoruz ama en ufak bir krizde bize karşı cephe alıyorlar. Rusya ise tam tersi. Hem Yunanistan’a karşı Mavi Vatan dediğimiz mücadelede, hem Orta Doğu’da kurulmak istenilen Kürt devleti konusunda doğrudan Türkiye’nin yanında yer alıyor. Rusya ile uluslararası çıkarlarımız büyük ölçüde ortak. Dolayısıyla Türkiye’nin buradaki konumunu yeniden tanımlaması gerekiyor.”