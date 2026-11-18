https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/cumhurbaskani-erdogan-vatikan-devlet-sekreteri-parolin-ile-bir-araya-geldi-1110432507.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Sekreteri Parolin ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Sekreteri Parolin ile bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Basına kapalı... 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T18:17+0300
2026-11-18T18:17+0300
2026-11-18T18:17+0300
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türkiye, cumhurbaşkanlığı külliyesi, vatikan
türkiye, cumhurbaşkanlığı külliyesi, vatikan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Sekreteri Parolin ile bir araya geldi
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen kabulün içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı.