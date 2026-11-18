Avrupa, Rusya ile Ukrayna’nın uzlaşmasını neden istemiyor?
bölgenin kalbi
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Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmesinde Avrupa'nın tutumunu eleştirdi. Avrupa'nın bir yandan barış çağrısı yaparken diğer yandan Ukrayna'ya askerî yardımları sürdürdüğünü ve olası bir uzlaşıya karşı baskı oluşturduğunu belirten Bozkurt, Avrupa'nın uzlaşıyı engellediğini söyledi.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi programında Rusya- Ukrayna arasındaki uzlaşı görüşmelerini ve Avrupa ülkelerinin tavrını değerlendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle başlayan yeni müzakere sürecinin ardından ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü hatırlatan Bozkurt, görüşmede Donbass bölgesindeki Konstantinovka'da bulunan sivillerin tahliyesi konusunun da gündeme geldiğini söyledi.
Bozkurt, Putin'in bölgede yaklaşık 400-500 sivilin bulunduğunu belirterek güvenli tahliye alanı oluşturulmasını önerdiğini aktardı.
Bozkurt şunları söyledi:
“Putin'in orada söylediği önemli bir şey var. Donbass bölgesinde Konstantinovka adında bir yerleşim yeri olduğunu söyledi. Orada hâlen yaklaşık 400-500 sivil bulunuyor. Temmuz ayında Rus ordusu şehrin kontrolünü ele almıştı. Çevresini Ukrayna güçleri sardı. Putin, burada sivillerin tahliyesi için güvenli bir alan oluşturalım ve onları buradan tahliye edelim, dedi.”
Kiev'in itirazları kontrol tartışmasını gündeme getirdi
Kiev yönetiminin tahliye önerisine itiraz etmesinin, Konstantinovka'nın kontrolüne ilişkin tartışmayı yeniden gündeme taşıdığını ifade eden Bozkurt, Ukrayna'nın önceki açıklamalarıyla çelişen bir tutum sergilediğini savundu:
“Rus ordusu, Ukrayna ordusunun elinden Konstantinovka'yı alınca, ‘Hayır, Konstantinovka'nın kontrolü bizde’ falan diyorlardı. Putin'in bu açıklamasından sonra bunları söylemeleri, bir anlamda aslında Konstantinovka'nın Rus ordusunun kontrolünde olduğunu itiraf anlamına geliyor. Yani bir anlamda yalan söylediklerini kabul etmiş oluyorlar.”
Bozkurt, Kiev yönetiminin tahliyeye karşı çıkarken Rusya'nın bölgeye zırhlı araç sokabileceği iddiasını öne sürdüğünü belirtti. Bu gerekçenin gerçekçi olmadığını savunan Bozkurt, tahliye sürecinin uydu görüntüleri üzerinden takip edilebileceğine dikkat çekti.
Avrupa'nın askerî yardımları ve asker konuşlandırma planı
Avrupa'nın Rusya ile Ukrayna arasında uzlaşı sağlanmaması yönünde baskı oluşturduğunu söyleyen Bozkurt, Avrupa Komisyonu'nun 1,71 milyar avroluk askerî destek kararını ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yönelik 3 milyar avroluk yeni askerî yardım planını hatırlattı.
Bozkurt şunları söyledi:
“Bu süreçte Avrupa'nın, Ukrayna ile Rusya arasında bir uzlaşıya varılmaması noktasında baskılarını görüyoruz. Mesela daha yeni Avrupa Komisyonu, 1,71 milyar avroluk bir askerî destek için karar aldı. Üstüne Avrupa Birliği'nin yine önümüzdeki dönemde Ukrayna'ya 3 milyar avroluk yeni askerî yardım planlaması olduğu ortaya çıktı.”
Bozkurt, olası bir uzlaşının ardından Ukrayna'da asker konuşlandırılması konusunun da gündeme geldiğini belirterek Avrupa'nın bu konudaki yaklaşımını da şu sözlerle eleştirdi:
“Hatta Rusya ve Ukrayna arasında bir uzlaşı olursa Ukrayna'da asker konuşlandırılması meselesini Kiev de kabul etti, Moskova da kabul etti. Ama Avrupa diyor ki: ‘Yok kardeşim, sen aman savaş; ben orada sana askerî destek veririm.’ Burada Avrupa'nın ciddi bir şekilde ikiyüzlülüğünü, ‘Barış olsun’ deyip aslında savaşı, çatışmayı körükleyen bir bakış açısına sahip olduğunun göstergesini görüyoruz.”
“Avrupa, Ukrayna üzerinden Rusya'yı zayıflatmak istiyor”
Avrupa ülkelerinin savaşın sürmesini istemesinin arkasında Rusya'yı zayıflatma hedefinin bulunabileceğini öne süren Bozkurt, Avrupa'nın olası bir barış sonrasında Rusya ile karşı karşıya kaldığında daha zayıf bir ülkeyle muhatap olmak istediğini savundu.
Bozkurt şunları söyledi:
“Neden Avrupa ısrarla burada savaşın sürmesini istiyor? Birincisi, burada savaş sürerse Ukrayna üzerinden Rusya'yı zayıflatma ve böylece oradaki savaş biterse Rusya ile Avrupa karşı karşıya geldiğinde zayıf bir Rusya ile karşılaşmak isteme gibi bir tutumları söz konusu olabilir.”