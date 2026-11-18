https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/avrupa-rusya-ile-ukraynanin-uzlasmasini-neden-istemiyor-1110432584.html

Avrupa, Rusya ile Ukrayna’nın uzlaşmasını neden istemiyor?

Avrupa, Rusya ile Ukrayna’nın uzlaşmasını neden istemiyor?

Sputnik Türkiye

Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmesinde Avrupa'nın tutumunu eleştirdi. Avrupa'nın bir yandan... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T18:20+0300

2026-11-18T18:20+0300

2026-11-18T18:20+0300

ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇

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Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi programında Rusya- Ukrayna arasındaki uzlaşı görüşmelerini ve Avrupa ülkelerinin tavrını değerlendirdi.ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle başlayan yeni müzakere sürecinin ardından ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü hatırlatan Bozkurt, görüşmede Donbass bölgesindeki Konstantinovka'da bulunan sivillerin tahliyesi konusunun da gündeme geldiğini söyledi.Bozkurt, Putin'in bölgede yaklaşık 400-500 sivilin bulunduğunu belirterek güvenli tahliye alanı oluşturulmasını önerdiğini aktardı.Bozkurt şunları söyledi:Kiev'in itirazları kontrol tartışmasını gündeme getirdiKiev yönetiminin tahliye önerisine itiraz etmesinin, Konstantinovka'nın kontrolüne ilişkin tartışmayı yeniden gündeme taşıdığını ifade eden Bozkurt, Ukrayna'nın önceki açıklamalarıyla çelişen bir tutum sergilediğini savundu:Bozkurt, Kiev yönetiminin tahliyeye karşı çıkarken Rusya'nın bölgeye zırhlı araç sokabileceği iddiasını öne sürdüğünü belirtti. Bu gerekçenin gerçekçi olmadığını savunan Bozkurt, tahliye sürecinin uydu görüntüleri üzerinden takip edilebileceğine dikkat çekti.Avrupa'nın askerî yardımları ve asker konuşlandırma planıAvrupa'nın Rusya ile Ukrayna arasında uzlaşı sağlanmaması yönünde baskı oluşturduğunu söyleyen Bozkurt, Avrupa Komisyonu'nun 1,71 milyar avroluk askerî destek kararını ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yönelik 3 milyar avroluk yeni askerî yardım planını hatırlattı.Bozkurt şunları söyledi:Bozkurt, olası bir uzlaşının ardından Ukrayna'da asker konuşlandırılması konusunun da gündeme geldiğini belirterek Avrupa'nın bu konudaki yaklaşımını da şu sözlerle eleştirdi:“Avrupa, Ukrayna üzerinden Rusya'yı zayıflatmak istiyor”Avrupa ülkelerinin savaşın sürmesini istemesinin arkasında Rusya'yı zayıflatma hedefinin bulunabileceğini öne süren Bozkurt, Avrupa'nın olası bir barış sonrasında Rusya ile karşı karşıya kaldığında daha zayıf bir ülkeyle muhatap olmak istediğini savundu.Bozkurt şunları söyledi:

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radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, steve witkoff, jared kushner, ukrayna, rusya, konstantinovka