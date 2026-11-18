https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/ataturkun-turizm-vizyonu-cumhuriyetin-ilk-yillarinda-turizm-adimlari-1110430679.html
Atatürk’ün turizm vizyonu: Cumhuriyet’in ilk yıllarında turizm adımları
Atatürk’ün turizm vizyonu: Cumhuriyet’in ilk yıllarında turizm adımları
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’la Gün Ortası’nda bugünün konuğu, TÜKONFED üyesi ve gazeteci/yazar Malik Okçu oldu. Okçu, Atatürk dönemindeki turizm faaliyetlerini ve Atatürk’ün... 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T17:27+0300
2026-11-18T17:27+0300
2026-11-18T17:27+0300
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Türkiye’de turizmin temelleri Cumhuriyet’in ilk yıllarında atılan adımlarla şekillenmeye başladı. Mustafa Kemal Atatürk, turizmi yalnızca konaklama ve seyahatten ibaret görmeyerek ülkenin tanıtımı ve gelişimi açısından da önemli bir alan olarak ele aldı. Otelcilikten ulaşıma, rehberlik hizmetlerinden tanıtım çalışmalarına kadar pek çok alanda yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Atatürk’ün Bursa ve Antalya ziyaretlerinde turizme ilişkin değerlendirmeleri de bu vizyonun önemli örnekleri arasında yer aldı.Okan Aslan’la Gün Ortası’na konuk olan TÜKONFED üyesi gazeteci-yazar Malik Okçu, Atatürk döneminde turizm alanında atılan adımları ve halkın turizmle buluşturulmasını anlattı.
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Okan Aslan
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, tükonfed, mustafa kemal atatürk, cumhuriyet, turizm
radyo sputnik, radyo, radyo, tükonfed, mustafa kemal atatürk, cumhuriyet, turizm
Atatürk’ün turizm vizyonu: Cumhuriyet’in ilk yıllarında turizm adımları
Okan Aslan’la Gün Ortası’nda bugünün konuğu, TÜKONFED üyesi ve gazeteci/yazar Malik Okçu oldu. Okçu, Atatürk dönemindeki turizm faaliyetlerini ve Atatürk’ün turizmi halkla buluşturmasını anlattı.
Türkiye’de turizmin temelleri Cumhuriyet’in ilk yıllarında atılan adımlarla şekillenmeye başladı. Mustafa Kemal Atatürk, turizmi yalnızca konaklama ve seyahatten ibaret görmeyerek ülkenin tanıtımı ve gelişimi açısından da önemli bir alan olarak ele aldı. Otelcilikten ulaşıma, rehberlik hizmetlerinden tanıtım çalışmalarına kadar pek çok alanda yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Atatürk’ün Bursa ve Antalya ziyaretlerinde turizme ilişkin değerlendirmeleri de bu vizyonun önemli örnekleri arasında yer aldı.
Okan Aslan’la Gün Ortası’na konuk olan TÜKONFED üyesi gazeteci-yazar Malik Okçu, Atatürk döneminde turizm alanında atılan adımları ve halkın turizmle buluşturulmasını anlattı.
“Atatürk döneminde turizm kelimesi doğrudan ifade edilmese bile atılan adımların turizm tarifi olduğunu bir kez daha izliyoruz. Büyük önderimiz Atatürk’ün sözleri bugünkü turizmin temelini atmıştır. 1933 yılında Bursa’da kaplıcalar bölgesinde otel yapılmasıyla ilgili konuşmasında ‘Otel yapınız, otel bir binadan ibaret değildir. Medeniyetin kapısıdır’ ifadelerini kullanmıştır. Antalya’yı ziyaretlerinde de Toroslara bakarken ‘Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir’ demiştir. Antalya’nın gelecekte nasıl bir turizm noktası olabileceğinin en güzel tahmini, öngörüsüdür. Cumhuriyet’in ilk döneminde Atatürk turizm sektörünü şekillendirecek temel kurumları ve yasaları da düzenlemeyi ihmal etmiyor. 1923 yılında Türk Seyyahin Cemiyeti kuruluyor. Daha sonra rehberlik, tanıtım ve gümrük konularında işlemler yapıyor. Turistlere rehberlik ve danışmanlıkla ilgili kurumlar açılıyor. Sadece turistin gelip bir otelde konaklamasıyla ilgili değil acentalık ve ulaştırma anlamında da faaliyetler görülüyor. Demiryolu ve havacılık genişletiliyor. Türk Tayyare Cemiyeti ve Havayolları Devlet İşletme İdaresi de kurularak seyahat olanakları genişletiliyor. Tanıtım, yayıncılık ve müzecilik hizmetleri de bu dönemde artarak devam ediyor.”