“Atatürk döneminde turizm kelimesi doğrudan ifade edilmese bile atılan adımların turizm tarifi olduğunu bir kez daha izliyoruz. Büyük önderimiz Atatürk’ün sözleri bugünkü turizmin temelini atmıştır. 1933 yılında Bursa’da kaplıcalar bölgesinde otel yapılmasıyla ilgili konuşmasında ‘Otel yapınız, otel bir binadan ibaret değildir. Medeniyetin kapısıdır’ ifadelerini kullanmıştır. Antalya’yı ziyaretlerinde de Toroslara bakarken ‘Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir’ demiştir. Antalya’nın gelecekte nasıl bir turizm noktası olabileceğinin en güzel tahmini, öngörüsüdür. Cumhuriyet’in ilk döneminde Atatürk turizm sektörünü şekillendirecek temel kurumları ve yasaları da düzenlemeyi ihmal etmiyor. 1923 yılında Türk Seyyahin Cemiyeti kuruluyor. Daha sonra rehberlik, tanıtım ve gümrük konularında işlemler yapıyor. Turistlere rehberlik ve danışmanlıkla ilgili kurumlar açılıyor. Sadece turistin gelip bir otelde konaklamasıyla ilgili değil acentalık ve ulaştırma anlamında da faaliyetler görülüyor. Demiryolu ve havacılık genişletiliyor. Türk Tayyare Cemiyeti ve Havayolları Devlet İşletme İdaresi de kurularak seyahat olanakları genişletiliyor. Tanıtım, yayıncılık ve müzecilik hizmetleri de bu dönemde artarak devam ediyor.”