

“Nvidia olayının arkasında yapay zeka sektörünün güç savaşı var. Bu savaşın bir tarafında kendisini Çin’e karşı zayıf hisseden Amerikan hükümeti var. Diğer tarafında ise teknoloji devleri de var. Nvidia’nın 4 trilyon dolarlık pazar değeri var. Başındaki Jensen Huang çok parlak bir adam. Nvidia’yı basit bir çip firması gibi düşünmemek gerek. Bambaşka stratejiler güden bir firma. Oyun sektörüyle başlayıp kripto madenciliğine katkı sağlamaktan bugün yapay zekayı oluşturan bir yapıya dönüştü. Google’dan Antropic’e kadar pek çok firmanın onlarla mücadele ettiğini de görmek gerek. Jensen Huang, açık kaynak yapay zekadan ve herkesin paylaşacağı bir şeyden bahsediyor. 2023’te Sam Altman Open AI’dan ChatGPT’yi yayınladıktan hemen sonra görevden alınmıştı. Bunun da temelinde açık kaynak vardı. Bir taraf, ‘Yapay zeka bizim kalsın, biz ilerleyelim’ diyor. Palanthir’in nisan ayında yayınlanan manifestosunda yapay zeka ‘Batı’nın askeri gücü’ olarak görülmüştü. Detroit’teki göçmen takibinde de yapay zeka kullanılmıştı. Diğer taraf ise yapay zekanın açık kaynaklı olması ve insanlık yararına olması gerektiğini düşünüyor. Bunun bir ayağında Çin’e mal satmak da var. Çip üreten Hollandalı ASML firmasına baktığımızda Amerikan hükümetinin ‘Çin’e satmayacaksınız’ dediğini görüyoruz. Çip deyince aklımıza cep telefonu geliyor. Ancak 90 nanometrelik çipler de var. Çamaşır makinesinde, araba silecek ve koltuklarında kullanılıyorlar. ASML, bunların üretimi için Çin’e tesis satıyor ve bunu da yasaklamaya çalışıyorlar. ASML de Jensen de aynı şeyi söylüyor. Çin, Jensen’in de çok büyük bir müşterisi. İlk Çin konulu yönetici emrini, 2018’de Trump yayınladı. Trump, ‘Huawei ve ZTE alınmayacak’ dedi. Daha sonra bu konu büyüdükçe büyüdü. Ancak Çin ile Amerikan şirketleri bu anlamda iç içe geçmiş durumda. Birbirlerinin ürettiklerini kullanıyorlar. Bunu kopartmak mümkün değil. Yani Nvidia olayı karısını aldatma, başka bir yöneticiyle ilişkisi olma durumundan daha büyük.”