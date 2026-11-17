https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/iyi-partili-erhan-usta-fon-vurgununda-yeni-isimler-duyabiliriz-1110406361.html

İYİ Partili Erhan Usta: Fon vurgununda yeni isimler duyabiliriz

İYİ Partili Erhan Usta: Fon vurgununda yeni isimler duyabiliriz

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta oldu. Usta, milyarlarca liralık kayba yol açan fon vurgununda gelinen... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T19:09+0300

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2026-11-17T19:09+0300

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İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, fon vurgununa ilişkin adli ve idari soruşturmaların yeterince ilerletilmediğini savundu. Sorumluluğun bürokrasi, siyaset ve iş dünyası olmak üzere üç ayağı bulunduğunu belirten Usta, “Üç ayağın ortak kesişim kümesi AK Partili. Dolayısıyla AK Parti’ye sıçratmadan bu işi çözmek mümkün değil” dedi.Fon vurgununun sıradan bir dolandırıcılık vakası olmadığını belirten Usta, devlet kurumlarının da sürecin içinde bulunduğu iddiasına dikkat çekti.Usta, “İktidar kanadını yine başarısız görüyorum. Hem adli soruşturmalar hem de idari soruşturmalar yönüyle işin üzerine çok fazla gidilmiyor. Devletin kurumlarının organize bir şekilde, birçoğunun bu sektördeki kurumlarının işin içerisinde olduğu nitelikli bir dolandırıcılık olarak bunu adlandırıyoruz. Olması gereken kişilere henüz gidilmiş değil” diye konuştu.“Bu iş için özel bir denetim birimi kurulmalıydı”Kanun görüşmeleri sırasında özel bir denetim birimi kurulmasını önerdiklerini hatırlatan Usta, Türkiye'deki müfettişlerin ve finans sektörü uzmanlarının görevlendirilmesi halinde soruşturmanın çok daha hızlı sonuçlanabileceğini söyledi.Usta, “Bu işe has, özel bir denetim birimi kuralım demiştik. Bu işi yapıp bitirsin, ondan sonra dağılsın. Türkiye'de çok kıymetli müfettişler, çok kıymetli finansal sektör uzmanları var. Bunlar bu işe havale edilmiş olsaydı çok rahat bir şekilde bu iş bugüne kadar çözülürdü” ifadelerini kullandı.“Listeyi toplumun da bilmesi lazım”Fon vurgununda adı geçtiği öne sürülen kişilere ilişkin listenin neden açıklanmadığını sorgulayan Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da listeden haberdar olduğunu iddia etti.Usta, “Bu listeler niye biliniyorsa açıklanmıyor? Cumhurbaşkanı biliyor, başka bilenler de var belli ki. Bu listeyi toplumun da bilmesi lazım. Çünkü burada toplum dolandırıldı” dedi.“Ekonomide güven krizi büyüyor”Fon vurgununun yalnızca fon yatırımcılarını etkilemediğini, borsa yatırımcıları ve özel sektör şirketlerinin de süreçten zarar gördüğünü belirten Usta, yaşananların ekonominin geneline yayılan bir güven krizine dönüştüğünü söyledi.Usta, fonlarla doğrudan ilgisi olmayan şirketlerin dahi borçlarını çevirmekte zorlandığını belirterek, “Özel sektör firmalarının hem para kayıpları var hem de özel sektöre karşı bir güven krizi ortaya çıktı. Normalde fonla alakası olmayan firmalar bile şu anda borçlarını çevirmekte sıkıntı çekiyor. Dolayısıyla sorun büyüyor” diye konuştu.“Üç ayağın ortak kesişim kümesi AK Partili”Usta, fon vurgununun bürokrasi, siyaset ve iş dünyası olmak üzere üç ayağı bulunduğunu savundu. Bu üç kesimin ortak noktasının AK Parti olduğunu öne süren Usta, iktidarın siyasi sorumluluğu üstlenmek istemediğini iddia etti.“Bu işin üç ayağı var: Bürokrasi ayağı, siyaset ayağı ve iş insanları ayağı. Üç ayağın ortak kümesi, kesişim kümesi hepsinin AK Partili olması. Dolayısıyla AK Parti'ye sıçratmadan bu işi çözmek mümkün değil. Bu da olsun istemiyorlar” ifadelerini kullandı.“Bu kadar büyük soygun için araştırma komisyonu kurulmuyor”TBMM'de fon vurgununu araştırmak üzere komisyon kurulması gerektiğini ancak iktidarın bu öneriden kaçındığını söyleyen Usta, bürokratların Meclis komisyonunda dinlenmesinin soruşturma açısından önemli olacağını belirtti.Usta, “Bu kadar büyük bir soygun var, milletin parası soyulmuş. Buna ilişkin bir komisyon kurulmasından daha tabii hiçbir şey olamaz. Biz çiçeği böceği araştırmak için komisyon kuruyoruz ama bu kadar büyük bir dolandırıcılık için kurmuyoruz” dedi.“Başka isimler de yavaş yavaş ortaya çıkacak”Fon vurgunuyla bağlantılı olduğu öne sürülen kişilerin isimlerinin açıklanması gerektiğini savunan Usta, masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı gerekçelerinin bu tartışmada iktidar tarafından öne sürülmesini eleştirdi.Usta, “Bu insanların suçlu olduğu çok net” ifadesini kullanarak isimlerin neden açıklanmadığını sordu. Soruşturma kapsamında yeni isimlerin de gündeme geleceğini düşündüğünü belirten Usta, “Liste açıklanmadan başka isimler mi duyacağız?” sorusuna ise “Duyacağız, duyacağız” yanıtını verdi.

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Mustafa Hoş https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg

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