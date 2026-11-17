https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/gazze-sakinleri-elektrik-uretmek-icin-ruzgar-turbini-yapti-1110409510.html
Gazze sakinleri elektrik üretmek için rüzgar türbini yaptı
Gazze sakinleri elektrik üretmek için rüzgar türbini yaptı
Sputnik Türkiye
Elektrik kesintisinin sürdüğü ve ablukanın her geçen gün ağırlaştığı Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta yerinden edilmiş Filistinliler, çadırlarını... 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T22:17+0300
2026-11-17T22:17+0300
2026-11-17T22:17+0300
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gazze
han yunus
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Bir grup Filistinli, yıkılan evlerin enkazından topladıkları parçaları ve basit araçları kullanarak elektrik üreten bir rüzgar türbini yapmayı başardı. Temel ihtiyaç malzemelerinin hızla pahalandığı ve bunlara erişimin zorlaştığı bir dönemde, alternatif bir enerji kaynağı oluşturmayı amaçlıyorlar.
gazze
han yunus
filistin
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Gazze sakinleri elektrik üretmek için rüzgar türbini yaptı
Sputnik Türkiye
Gazze sakinleri elektrik üretmek için rüzgar türbini yaptı
2026-11-17T22:17+0300
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vi̇deo, gazze, han yunus, filistin, i̇srail-filistin, i̇srail, видео
vi̇deo, gazze, han yunus, filistin, i̇srail-filistin, i̇srail, видео
Gazze sakinleri elektrik üretmek için rüzgar türbini yaptı
Elektrik kesintisinin sürdüğü ve ablukanın her geçen gün ağırlaştığı Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta yerinden edilmiş Filistinliler, çadırlarını karanlıktan kurtarmak için çözüm üretti.
Bir grup Filistinli, yıkılan evlerin enkazından topladıkları parçaları ve basit araçları kullanarak elektrik üreten bir rüzgar türbini yapmayı başardı. Temel ihtiyaç malzemelerinin hızla pahalandığı ve bunlara erişimin zorlaştığı bir dönemde, alternatif bir enerji kaynağı oluşturmayı amaçlıyorlar.