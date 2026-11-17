FONDER Yönetim Kurulu Başkanı Hazel Köse: “Son mağdurun son kuruşu alınana kadar buradayız”
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Fon Mağdurları Derneği (FONDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hazel Köse oldu. Derneğin kuruluş sürecini ve yatırımcıların taleplerini anlatan Köse, “Son mağdurun son kuruşu alınana kadar bu dernek burada” dedi.
Fon mağdurlarının sosyal medya üzerinden başlayan örgütlenmesi dernekleşme sürecine taşındı. FONDER Yönetim Kurulu Başkanı Hazel Köse, mağdurlar arasında oluşan farklı grupları ortak bir hukuki zeminde bir araya getirmek amacıyla derneği kurduklarını söyledi.
Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan FONDER Yönetim Kurulu Başkanı Hazel Köse, sürecin 16 Eylül’den itibaren yakından takip edildiğini belirterek şöyle konuştu:
“Bir arkadaşımla beraber Fon Mağdurları Platformu’nu kurduk. Mağdurlarla iletişimimiz kopmasın istedik. Platformdaki sayı 12-13 bine ulaştı. İnanılmaz büyük bir mağdur sayısı olduğunu gördük ve bu işi takip etmemiz gerektiğini düşündük. Bu sadece bizim mağduriyetimiz değil, anladığımız kadarıyla herkesin mağduriyeti.”
“Bütün mağdurlar bir araya gelsin istedik”
Köse, süreç ilerledikçe mağdurlar arasında farklı gruplar oluştuğunu, bu nedenle daha kurumsal ve hukuki temeli bulunan bir yapı kurma ihtiyacı hissettiklerini belirtti:
“İnsanların sabrı tükenmeye başladı ve bölünmeler arttı. Hepimiz temelde mağduruz ama para piyasası fonu mağdurları var, emir iptali yaşayanlar var, pay blokajı statüsünde olanlar var. Farklı gruplar kurulmaya başladı. Biz de ‘Bu bir dernek olsun, bütün mağdurlar bir araya gelsin’ dedik. Hukuki taraflar tarafından bilinen, tanınan ve yasal temeli olan bir oluşuma ihtiyaç vardı. En uygun formülün dernek olduğuna karar verdik ve FONDER’i kurduk.”
“Mağdur sayısı açıklanan rakamların çok üzerinde olabilir”
Köse, doğrudan mağdur sayısının yanı sıra fonlarda yer alan hisselerdeki yatırımcıların ve ailelerinin de süreçten etkilendiğini savundu:
“Fon tarafından yaklaşık 358 bin mağdur olduğu açıklandı. Fonların içerisinde hisse grupları da var. Bu hisselerdeki yatırımcı sayılarını da birleştirdiğimizde benim tahminim yaklaşık 1,5 milyon kişiye ulaşıyor. Bunun ailelere etkisini de düşündüğümüzde milyonlarca insanı ilgilendiren bir tablodan bahsediyoruz.”
“Sadece yatırımcılar değil, yakınları da üye olabilir”
Köse, FONDER’in üyelik yapısının yalnızca doğrudan yatırım yapan kişilerle sınırlı tutulmadığını söyledi:
“Mağdurlar ve mağdurların yakınları bu derneğe üye olabilir. Sadece ‘Ben yatırımcıydım, paramı alamıyorum ve mağdurum’ diyen kişi değil; bu mağduriyetten ekonomik olarak etkilenen ailesi ve yakınları da derneğe gelebilir. Çünkü yaşanan mağduriyet sadece yatırımcıyı değil, onun geçimini sağladığı insanları da etkiliyor.”
“Son mağdurun son kuruşuna kadar”
Köse, siyaset ve bürokrasiden temel taleplerinin tüm mağduriyetlerin giderilmesi olduğunu belirtti:
“Benim bireysel olarak da en büyük talebim şuydu: Son bir mağdurun son kuruşuna kadar bu iş çözülsün. ‘Çözümlenene kadar bireysel olarak buradayım’ diyordum. Şimdi bunu dernek adına söylüyorum. Son mağdurun son kuruşu alınana kadar bu dernek burada.”
“Ödeme rakamları açık ve net paylaşılmalı”
Köse, mağdurlara yapılan ödemeler konusunda açıklanan rakamlarla yatırımcıların yaşadığı durum arasında farklılıklar bulunduğunu savundu:
“Geçen ay içerisinde 1 milyona kadar ödeme yapılacağı söylendi. Ancak mağdurların ekranlarında bu miktarlar görülmedi. 10 bin, 20 bin, 50 bin gibi çok daha düşük rakamlar konuşuluyor. 250 bin lira ödeme gören arkadaşlarımız da var. Onların portföy miktarları daha yüksek olabilir. Tamamlandığı söylenen bazı fonlarda bile ödeme alamayan arkadaşlarımız bulunuyor. Bunların hepsi delilli ve ispatlı şekilde elimizde. Madem ödemeler yapıldı ve mağduriyetler giderildi, o zaman bunun açık ve net şekilde kamuoyuna açıklanması gerekiyor.”