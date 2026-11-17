https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/fonder-yonetim-kurulu-baskani-hazel-kose-son-magdurun-son-kurusu-alinana-kadar-buradayiz-1110390902.html

FONDER Yönetim Kurulu Başkanı Hazel Köse: “Son mağdurun son kuruşu alınana kadar buradayız”

FONDER Yönetim Kurulu Başkanı Hazel Köse: “Son mağdurun son kuruşu alınana kadar buradayız”

Sputnik Türkiye

Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, Fon Mağdurları Derneği (FONDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hazel Köse oldu... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

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Fon mağdurlarının sosyal medya üzerinden başlayan örgütlenmesi dernekleşme sürecine taşındı. FONDER Yönetim Kurulu Başkanı Hazel Köse, mağdurlar arasında oluşan farklı grupları ortak bir hukuki zeminde bir araya getirmek amacıyla derneği kurduklarını söyledi.Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan FONDER Yönetim Kurulu Başkanı Hazel Köse, sürecin 16 Eylül’den itibaren yakından takip edildiğini belirterek şöyle konuştu:“Bütün mağdurlar bir araya gelsin istedik”Köse, süreç ilerledikçe mağdurlar arasında farklı gruplar oluştuğunu, bu nedenle daha kurumsal ve hukuki temeli bulunan bir yapı kurma ihtiyacı hissettiklerini belirtti:“Mağdur sayısı açıklanan rakamların çok üzerinde olabilir”Köse, doğrudan mağdur sayısının yanı sıra fonlarda yer alan hisselerdeki yatırımcıların ve ailelerinin de süreçten etkilendiğini savundu:“Sadece yatırımcılar değil, yakınları da üye olabilir”Köse, FONDER’in üyelik yapısının yalnızca doğrudan yatırım yapan kişilerle sınırlı tutulmadığını söyledi:“Son mağdurun son kuruşuna kadar”Köse, siyaset ve bürokrasiden temel taleplerinin tüm mağduriyetlerin giderilmesi olduğunu belirtti:“Ödeme rakamları açık ve net paylaşılmalı”Köse, mağdurlara yapılan ödemeler konusunda açıklanan rakamlarla yatırımcıların yaşadığı durum arasında farklılıklar bulunduğunu savundu:

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2026

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