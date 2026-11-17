https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/dilber-ayin-esi-ibrahim-karakas-nisanlandi-nisanda-calan-sarki-tepki-cekti-1110405778.html
Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş nişanlandı: Nişanda çalan şarkı tepki çekti
Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş nişanlandı: Nişanda çalan şarkı tepki çekti
Sputnik Türkiye
Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş, Müge Zopun ile katıldığı canlı yayında nişanlandı. Yüzüklerin takıldığı törende Dilber Ay’ın 'Tavukları Pişirmişem' şarkısı... 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T18:26+0300
2026-11-17T18:26+0300
2026-11-17T18:26+0300
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dilber ay
şarkıcı
müzik
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nişan yüzüğü
nişan töreni
nişanlı
evlilik
evlilik teklifi
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2019 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Dilber Ay'ın ardından uzun süre yas tuttuğunu belirten 61 yaşındaki eşi İbrahim Karakaş, Müge Zopun ile evlilik yolunda ilk adımı attı.Karakaş ve Zopun, katıldıkları canlı yayında nişan yüzüklerini taktı. Törenin ardından çiftin Dilber Ay'ın 'Tavukları Pişirmişem' şarkısı eşliğinde eğlenmesi sosyal medyada tepki topladı.Nişan sırasında sahne arkasındaki barkovizyonda Dilber Ay'ın fotoğrafının gösterilmesi de dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20190430/sanatci-dilber-ay-hayatini-kaybetti-1038899612.html
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dilber ay, şarkıcı, müzik, müzik albümü, nişan yüzüğü, nişan töreni, nişanlı, evlilik, evlilik teklifi, i̇kinci evlilik
dilber ay, şarkıcı, müzik, müzik albümü, nişan yüzüğü, nişan töreni, nişanlı, evlilik, evlilik teklifi, i̇kinci evlilik
Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş nişanlandı: Nişanda çalan şarkı tepki çekti
Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş, Müge Zopun ile katıldığı canlı yayında nişanlandı. Yüzüklerin takıldığı törende Dilber Ay’ın 'Tavukları Pişirmişem' şarkısı çalınırken, sahne arkasındaki barkovizyonda sanatçının fotoğrafına yer verildi. Çiftin nişan sırasında Dilber Ay’ın şarkısıyla eğlenmesi ise sosyal medyada tepki çekti.
2019 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Dilber Ay'ın ardından uzun süre yas tuttuğunu belirten 61 yaşındaki eşi İbrahim Karakaş, Müge Zopun ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
Karakaş ve Zopun, katıldıkları canlı yayında nişan yüzüklerini taktı. Törenin ardından çiftin Dilber Ay'ın 'Tavukları Pişirmişem' şarkısı eşliğinde eğlenmesi sosyal medyada tepki topladı.
Nişan sırasında sahne arkasındaki barkovizyonda Dilber Ay'ın fotoğrafının gösterilmesi de dikkat çekti.