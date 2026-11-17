https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/dilber-ayin-esi-ibrahim-karakas-nisanlandi-nisanda-calan-sarki-tepki-cekti-1110405778.html

Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş nişanlandı: Nişanda çalan şarkı tepki çekti

Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş nişanlandı: Nişanda çalan şarkı tepki çekti

Sputnik Türkiye

Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş, Müge Zopun ile katıldığı canlı yayında nişanlandı. Yüzüklerin takıldığı törende Dilber Ay’ın 'Tavukları Pişirmişem' şarkısı... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T18:26+0300

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türki̇ye

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nişanlı

evlilik

evlilik teklifi

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2019 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Dilber Ay'ın ardından uzun süre yas tuttuğunu belirten 61 yaşındaki eşi İbrahim Karakaş, Müge Zopun ile evlilik yolunda ilk adımı attı.Karakaş ve Zopun, katıldıkları canlı yayında nişan yüzüklerini taktı. Törenin ardından çiftin Dilber Ay'ın 'Tavukları Pişirmişem' şarkısı eşliğinde eğlenmesi sosyal medyada tepki topladı.Nişan sırasında sahne arkasındaki barkovizyonda Dilber Ay'ın fotoğrafının gösterilmesi de dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20190430/sanatci-dilber-ay-hayatini-kaybetti-1038899612.html

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