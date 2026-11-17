“Altınla kaplanarak yenilebilir zeytin yapılmış. Kilosu 5 bin dolar yani 250 bin TL. Bursa’da yetiştiriliyor. Bazı zeytinler yenilebilir altınla kaplanıyor ve Arap ve Ortadoğu ülkelerine gönderiliyormuş. Yenilebilir altın gıdalarda süsleme amacıyla kullanılıyor. Avrupa’da e-175 katkı maddesi olarak biliniyormuş. ‘Ben de insanım, dünyaya bir kere geleceğim, niye zeytinim altın kaplama olmasın?’ diyerek altın kaplatıyorlar. Özellikle Dubai, Katar ve Suudi Arabistan’da yapılıyormuş bu satışlar. Temel amacı ise ürüne lüks ve dikkat çekici bir görünüm kazandırmak”