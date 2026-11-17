https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/altin-kaplama-zeytin-arap-ulkelerine-gonderiliyor-1110402934.html
Altın kaplama zeytin: Arap ülkelerine gönderiliyor
Altın kaplama zeytin: Arap ülkelerine gönderiliyor
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’la Gün Ortası’nda bugünün konu başlıklarından biri, altına bulanan yenilebilir zeytin satışları oldu. Aslan, satışların özellikle Dubai, Katar ve... 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T16:55+0300
2026-11-17T16:55+0300
2026-11-17T16:55+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
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Bursa’da yetiştirilen bazı zeytinler, yenilebilir altınla kaplanarak lüks tüketim ürününe dönüştürülüyor. Kilosu 5 bin dolara, yaklaşık 250 bin TL’ye satılan altın kaplama zeytinlerin özellikle Dubai, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde alıcı bulduğu belirtildi.Okan Aslan, Gün Ortası’nda altın kaplama zeytinlerin üretim ve satış sürecine ilişkin detayları aktardı.Aslan, şöyle anlattı:
dubai
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bursa
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Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, dubai, katar, bursa, altın kaplamalı, zeytin
radyo sputnik, radyo, radyo, dubai, katar, bursa, altın kaplamalı, zeytin
Altın kaplama zeytin: Arap ülkelerine gönderiliyor
Okan Aslan’la Gün Ortası’nda bugünün konu başlıklarından biri, altına bulanan yenilebilir zeytin satışları oldu. Aslan, satışların özellikle Dubai, Katar ve Suudi Arabistan’da yapıldığını söyledi.
Bursa’da yetiştirilen bazı zeytinler, yenilebilir altınla kaplanarak lüks tüketim ürününe dönüştürülüyor. Kilosu 5 bin dolara, yaklaşık 250 bin TL’ye satılan altın kaplama zeytinlerin özellikle Dubai, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde alıcı bulduğu belirtildi.
Okan Aslan, Gün Ortası’nda altın kaplama zeytinlerin üretim ve satış sürecine ilişkin detayları aktardı.
“Altınla kaplanarak yenilebilir zeytin yapılmış. Kilosu 5 bin dolar yani 250 bin TL. Bursa’da yetiştiriliyor. Bazı zeytinler yenilebilir altınla kaplanıyor ve Arap ve Ortadoğu ülkelerine gönderiliyormuş. Yenilebilir altın gıdalarda süsleme amacıyla kullanılıyor. Avrupa’da e-175 katkı maddesi olarak biliniyormuş. ‘Ben de insanım, dünyaya bir kere geleceğim, niye zeytinim altın kaplama olmasın?’ diyerek altın kaplatıyorlar. Özellikle Dubai, Katar ve Suudi Arabistan’da yapılıyormuş bu satışlar. Temel amacı ise ürüne lüks ve dikkat çekici bir görünüm kazandırmak”