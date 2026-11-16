https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/yazar-feyiz-erdogan-on-yarginin-yerini-empati-dislanmanin-yerini-dayanisma-almali-1110369001.html

Yazar Feyiz Erdoğan: ''Ön yargının yerini empati, dışlanmanın yerini dayanışma almalı''

Yazar Feyiz Erdoğan: ''Ön yargının yerini empati, dışlanmanın yerini dayanışma almalı''

Sputnik Türkiye

Yazar Feyiz Erdoğan, Serhat Sarısözen’in sunduğu Gündem Dışı programına konuk oldu. Erdoğan, Psikiyatri Koğuşunda adlı romanı üzerinden psikiyatrik... 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T11:06+0300

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Yazar Feyiz Erdoğan, üçüncü romanı Psikiyatri Koğuşunda ile psikiyatrik hastalıkların yalnızca bireyleri değil, ailelerini ve toplumsal ilişkilerini de nasıl etkilediğini Serhat Sarısözen’in sunduğu Gündem Dışı programında anlattı.Yaklaşık üç yıllık çalışmanın ürünü olan roman, emekli devlet yöneticisi Cemal Bey ile eşi Seval Hanım'ın, kızları Gönül'ün ağırlaşan ruhsal sorunları karşısında verdikleri mücadeleyi konu alıyor. Gönül'ün işinden ayrılması ve çevresinden uzaklaşmasıyla başlayan süreç, aileyi farklı hastanelere ve hasta yakınlarının yaşamlarına uzanan bir yolculuğa çıkarıyor. Erdoğan, romanda psikiyatrik hastalıkların toplumsal algısını değiştirmeyi ve hasta yakınlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekmeyi amaçladığını söyledi.''Ön yargının yerini empati, dışlanmanın yerini dayanışma almalı''Psikiyatrik hastalıklara yönelik toplumsal yaklaşımın değişmesi gerektiğini belirten Erdoğan, hastaların dışlanmasının ve aileler tarafından gizlenmesinin tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti:''Bazı psikiyatri servisleri hapishaneyi andırıyor''Psikiyatri hastalarının sağlık hizmetlerine erişiminde yaşanan sorunlara değinen Erdoğan, özellikle acil servislerin ve yataklı tedavi birimlerinin koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi:''Hastaların güvenliği sağlanırken insan onuru da korunmalı''Tedavi sürecinde hastaların güvenliğinin sağlanması kadar insan onurunun korunmasının da önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, hastane ortamlarının bu iki ihtiyacı birlikte karşılayabilecek şekilde düzenlenebileceğini ifade etti:''İyileşme, hayatla yeniden bağ kurmayı da gerektiriyor''Romanın merkezindeki Gönül karakterinin iyileşme sürecini anlatan Erdoğan, ruhsal iyileşmenin yalnızca belirtilerin azalmasıyla değil, kişinin çevresiyle yeniden ilişki kurabilmesiyle de değerlendirilmesi gerektiğini belirtti:

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2026

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