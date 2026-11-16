https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/yazar-feyiz-erdogan-on-yarginin-yerini-empati-dislanmanin-yerini-dayanisma-almali-1110369001.html
Yazar Feyiz Erdoğan: ''Ön yargının yerini empati, dışlanmanın yerini dayanışma almalı''
Yazar Feyiz Erdoğan: ''Ön yargının yerini empati, dışlanmanın yerini dayanışma almalı''
Sputnik Türkiye
Yazar Feyiz Erdoğan, Serhat Sarısözen’in sunduğu Gündem Dışı programına konuk oldu. Erdoğan, Psikiyatri Koğuşunda adlı romanı üzerinden psikiyatrik... 16.11.2026, Sputnik Türkiye
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Yazar Feyiz Erdoğan, üçüncü romanı Psikiyatri Koğuşunda ile psikiyatrik hastalıkların yalnızca bireyleri değil, ailelerini ve toplumsal ilişkilerini de nasıl etkilediğini Serhat Sarısözen’in sunduğu Gündem Dışı programında anlattı.Yaklaşık üç yıllık çalışmanın ürünü olan roman, emekli devlet yöneticisi Cemal Bey ile eşi Seval Hanım'ın, kızları Gönül'ün ağırlaşan ruhsal sorunları karşısında verdikleri mücadeleyi konu alıyor. Gönül'ün işinden ayrılması ve çevresinden uzaklaşmasıyla başlayan süreç, aileyi farklı hastanelere ve hasta yakınlarının yaşamlarına uzanan bir yolculuğa çıkarıyor. Erdoğan, romanda psikiyatrik hastalıkların toplumsal algısını değiştirmeyi ve hasta yakınlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekmeyi amaçladığını söyledi.''Ön yargının yerini empati, dışlanmanın yerini dayanışma almalı''Psikiyatrik hastalıklara yönelik toplumsal yaklaşımın değişmesi gerektiğini belirten Erdoğan, hastaların dışlanmasının ve aileler tarafından gizlenmesinin tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti:''Bazı psikiyatri servisleri hapishaneyi andırıyor''Psikiyatri hastalarının sağlık hizmetlerine erişiminde yaşanan sorunlara değinen Erdoğan, özellikle acil servislerin ve yataklı tedavi birimlerinin koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi:''Hastaların güvenliği sağlanırken insan onuru da korunmalı''Tedavi sürecinde hastaların güvenliğinin sağlanması kadar insan onurunun korunmasının da önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, hastane ortamlarının bu iki ihtiyacı birlikte karşılayabilecek şekilde düzenlenebileceğini ifade etti:''İyileşme, hayatla yeniden bağ kurmayı da gerektiriyor''Romanın merkezindeki Gönül karakterinin iyileşme sürecini anlatan Erdoğan, ruhsal iyileşmenin yalnızca belirtilerin azalmasıyla değil, kişinin çevresiyle yeniden ilişki kurabilmesiyle de değerlendirilmesi gerektiğini belirtti:
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Yazar Feyiz Erdoğan: ''Ön yargının yerini empati, dışlanmanın yerini dayanışma almalı''
11:06 16.11.2026 (güncellendi: 11:13 16.11.2026)
Yazar Feyiz Erdoğan, Serhat Sarısözen’in sunduğu Gündem Dışı programına konuk oldu. Erdoğan, Psikiyatri Koğuşunda adlı romanı üzerinden psikiyatrik hastalıklara yönelik toplumsal ön yargıları, hasta yakınlarının yaşadığı zorlukları, hastanelerin koşullarını ve iyileşme sürecinde dayanışmanın önemini değerlendirdi.
Yazar Feyiz Erdoğan, üçüncü romanı Psikiyatri Koğuşunda ile psikiyatrik hastalıkların yalnızca bireyleri değil, ailelerini ve toplumsal ilişkilerini de nasıl etkilediğini Serhat Sarısözen’in sunduğu Gündem Dışı programında anlattı.
Yaklaşık üç yıllık çalışmanın ürünü olan roman, emekli devlet yöneticisi Cemal Bey ile eşi Seval Hanım'ın, kızları Gönül'ün ağırlaşan ruhsal sorunları karşısında verdikleri mücadeleyi konu alıyor. Gönül'ün işinden ayrılması ve çevresinden uzaklaşmasıyla başlayan süreç, aileyi farklı hastanelere ve hasta yakınlarının yaşamlarına uzanan bir yolculuğa çıkarıyor.
Erdoğan, romanda psikiyatrik hastalıkların toplumsal algısını değiştirmeyi ve hasta yakınlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekmeyi amaçladığını söyledi.
''Ön yargının yerini empati, dışlanmanın yerini dayanışma almalı''
Psikiyatrik hastalıklara yönelik toplumsal yaklaşımın değişmesi gerektiğini belirten Erdoğan, hastaların dışlanmasının ve aileler tarafından gizlenmesinin tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti:
“Bir psikiyatri hastasıyla bir akciğer hastasının arasında bir fark yok. Aslında hepsi hastalık ama toplumun bunlara yaklaşımı farklı. Toplumun bu yönde dışlayıcı bir tutumu var. Bir kere bunu kırmak lazım. Aileler de bu hastalıkları saklama eğilimindeler. Hastalar aile tarafından gizlendiği zaman tedavileri gecikebiliyor. Korkunun yerini anlayış almalı, ön yargının yerini empati almalı, dışlanmanın yerini de dayanışma almalı.”
''Bazı psikiyatri servisleri hapishaneyi andırıyor''
Psikiyatri hastalarının sağlık hizmetlerine erişiminde yaşanan sorunlara değinen Erdoğan, özellikle acil servislerin ve yataklı tedavi birimlerinin koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi:
“Psikiyatri hastalarına acil servislerde çok fazla önem gösterilmiyor. Bazı hastanelerin acil servisleri psikiyatri hastalarını kabul etmiyor. Kabul edenlerde de bazı nöbetçi doktorlar hastaya nasıl davranılması gerektiğini bilmiyor. Hastanelerin acil servislerinin bu konuda daha donanımlı olması lazım. Birçok hastanenin yataklı servisi yok. Yataklı servislere baktığınızda ise bazıları hapishaneyi, nezarethaneyi andırıyor. Demir parmaklıklı pencereler, karanlık yerler... Sanki suç işlemiş de insan hapishaneye konmuş gibi. Bu hiç uygun değil. Özel hastaneler var ama onlara da insanların bütçeleri yetmiyor.''
''Hastaların güvenliği sağlanırken insan onuru da korunmalı''
Tedavi sürecinde hastaların güvenliğinin sağlanması kadar insan onurunun korunmasının da önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, hastane ortamlarının bu iki ihtiyacı birlikte karşılayabilecek şekilde düzenlenebileceğini ifade etti:
“Güvenlik önlemleri gerekli ancak bu önlemler alınırken kişinin onuru da korunmalı. Bunlardan birini seçmek zorunda değiliz. Hem güvenlik sağlanabilir hem de kişinin onuru korunabilir. Örneğin romanda anlatılan son hastanede güvenlik duvarları ve tel örgüler bulunuyor ancak bunlar çeşitli bitkilerle ve çiçeklerle kapatılmış. Böylece hastalar, tel örgüleri bir esir kampının engelleri gibi değil, bahçenin bir parçası olarak görüyor. Bu tür düzenlemeleri yapmak mümkün. Sadece bu konular üzerinde biraz daha düşünülmesi gerekiyor.”
''İyileşme, hayatla yeniden bağ kurmayı da gerektiriyor''
Romanın merkezindeki Gönül karakterinin iyileşme sürecini anlatan Erdoğan, ruhsal iyileşmenin yalnızca belirtilerin azalmasıyla değil, kişinin çevresiyle yeniden ilişki kurabilmesiyle de değerlendirilmesi gerektiğini belirtti:
“Ben doktor değilim tabii ama gözlemlerime göre vardığım kanaat, sessizleşme bir iyileşme belirtisi değil. Sessizleşme dünyadan kopuşu, çevresinden kopuşu anlatıyor. Kitabın sonunda iyileşmenin en büyük belirtileri olarak çevresini yeniden fark etmesini gösterdim. Etrafla yeniden temas kurmaya başlıyor, insanlarla yeniden temas kurmaya başlıyor. İyileşme sadece tıbbi iyileşme değil, sosyolojik olarak da iyileşme. Eskiden toplumda yaptığı işi, üstlendiği rolü yeniden alabilmesi, toplumdaki eski yerini elde edebilmesi, orada yeniden tutunabilmesi. Sadece ilaçlarla iyileşmek değil, sosyolojik ve kişisel ilişkilerindeki toparlanma da bunun içerisine dahil.