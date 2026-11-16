https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/yazar-cuneyt-gultakinne-kadar-kendinizden-kacsaniz-da-mutlaka-kendinizi-yazarsiniz-1110371419.html

Yazar Cüneyt Gültakın: ''Ne kadar kendinizden kaçsanız da mutlaka kendinizi yazarsınız''

Yazar Cüneyt Gültakın: ''Ne kadar kendinizden kaçsanız da mutlaka kendinizi yazarsınız''

Sputnik Türkiye

Yazar Cüneyt Gültakın, Serhat Sarısözen’in sunduğu Gündem Dışı programına konuk oldu. Gültakın, Yolun Uğru adlı romanı üzerinden insanın kendini tanıma... 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T12:28+0300

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Yazar Cüneyt Gültakın, Yolun Uğru adlı ilk romanında insanın kendi varoluşunu sorgulamasını, hayatına yön verme çabasını ve içsel dönüşümünü Serhat Sarısözen’in sunduğu Gündem Dışı programında anlattı.Roman, kendisini nereye gittiğini bilmediği bir trende bulan Cüneyt adlı karakterin gizemli bir kadınla karşılaşmasıyla başlayan yolculuğunu konu alıyor. Kendini tanıma arayışıyla bir köye ulaşan karakter, burada farklı insanlarla tanışarak çeşitli eğitimlere katılıyor ve Uğur adını alıyor. Tren yolculuğu, köy yaşamı ve İstanbul'daki Şuur Apartmanı üzerinden ilerleyen hikâyede, insanın kendi potansiyelini keşfetmesi ve modern yaşamın getirdiği yabancılaşma ele alınıyor. Gültakın, romanda kendi yaşamından izlere de yer verdiğini belirtti.''İnsanlar kaybolduğunu bile bilmiyor''Romanda tren yolculuğunu insanın kendi varoluşunu sorgulamasının bir simgesi olarak kullandığını belirten Gültakın, bireylerin kendi potansiyellerini fark etmekte zorlandığını söyledi:''Katı bilim ve katı din anlayışının ötesinde yeni bir bilgi alanına ihtiyaç var''Bilim, din ve ezoterizm arasındaki ilişkiyi değerlendiren Gültakın, romanda kadim bilgelik ve tasavvuf gibi yaklaşımları bir araya getirmesinin nedenlerini anlattı:''Şehir hayatında insanın yok oluşunu anlatıyorum''Romanın İstanbul'da geçen bölümlerinde modern yaşamın birey üzerindeki etkilerine odaklandığını belirten Gültakın, özellikle çalışma hayatı ve kentleşmenin yarattığı sorunlara değindi:''Ne kadar kendinizden kaçsanız da mutlaka kendinizi yazarsınız''İlk romanında kendi yaşamından ve deneyimlerinden yararlandığını anlatan Gültakın, edebiyatın yazarın kişisel birikiminden bağımsız düşünülemeyeceğini ifade etti:

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2026

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