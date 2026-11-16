‘Türkiye, COP31 ile iklim değişikliği mücadelesinde bilimsel gücünü dünyaya gösterecek’

“İklimin değişikliği aynı zamanda bitkisel üretim ve hem gıda hem de endüstriyel alanda çok etkileniyor. İklim değişikliğiyle beraber biz de nasıl yaşam kalitesini sürekli korumaya dayalı nasıl çalışmalar yapabiliriz diye uğraşıyorduk. Türkiye’nin COP31 çalışmasının merkezinde olması ve bütün dünyanın gözlerinin Türkiye’deki iklim değişikliği konferansına dönmesi bizim de dünyaya nasıl açılacağımızı göstermesi açısından büyük bir fırsat oldu. Bilim insanı sayımızın artması artık uluslararası mecralarda geliştirilen ürünlerin de artmasını sağladı. Son yıllarda özellikle son 2-3 yılda birçok uluslararası mecranın içinde bulunduğu durumlarda artık Türkiye hem imzasını koyabileceği hem de bu imzanın arkasında durabileceği insan ve bilgi birikimine sahip. Artık Türkiye hem yasaların çizildiği noktada sözü dinlenen hem de bu sözü dinletirken ona katkı sağlayacak ürün ve insanları da masanın üstüne koyabiliyor. 30 yıldır gerçekleşen böyle bir konferansın 31’incisinin de Türkiye’de gerçekleşmesi, Türkiye’de birçok kararın alınabileceği noktasında birçok açıdan çok umut verici”