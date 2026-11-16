https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/turkiye-cop31-ile-iklim-degisikligi-mucadelesinde-bilimsel-gucunu-dunyaya-gosterecek-1110376624.html
‘Türkiye, COP31 ile iklim değişikliği mücadelesinde bilimsel gücünü dünyaya gösterecek’
‘Türkiye, COP31 ile iklim değişikliği mücadelesinde bilimsel gücünü dünyaya gösterecek’
Sputnik Türkiye
Serhat Ayan’ın Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi ve TRGENMER Müdürü Cihan... 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T17:18+0300
2026-11-16T17:18+0300
2026-11-16T17:18+0300
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İklim değişikliği, tarımsal üretimden gıda güvenliğine, sağlıktan biyoteknolojiye kadar pek çok alanı etkiliyor. Bu süreçte genetik mühendisliği ve biyoteknoloji, değişen iklim koşullarına uyum sağlanması ve yaşam kalitesinin korunması açısından önemli fırsatlar sunuyor.Serhat Ayan’ın Yeni Şeyler Rehberi programına konuk olan Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi ve TRGENMER Müdürü Cihan Taştan, Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapmasının bilimsel çalışmalar ve uluslararası iş birlikleri açısından önemini değerlendirdi. Türkiye’nin son yıllarda bilimsel insan kaynağı ve bilgi birikimi bakımından önemli ilerleme kaydettiğini belirten Taştan, ülkenin uluslararası karar alma süreçlerinde daha etkin bir rol üstlenebileceğine dikkat çekti.
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Serhat Ayan
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radyo sputnik, radyo, radyo, cihan taştan, serhat ayan, yapay zeka, genetik, iklim değişikliği, cop 31
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‘Türkiye, COP31 ile iklim değişikliği mücadelesinde bilimsel gücünü dünyaya gösterecek’
Serhat Ayan’ın Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi ve TRGENMER Müdürü Cihan Taştan oldu. Taştan, ‘Genetik mühendisliği, biyoteknoloji, kanser ve gen tedavileri iklim değişikliği kapsamında nasıl faydalar ve etkiler sunacak?’ sorusunu yanıtladı.
İklim değişikliği, tarımsal üretimden gıda güvenliğine, sağlıktan biyoteknolojiye kadar pek çok alanı etkiliyor. Bu süreçte genetik mühendisliği ve biyoteknoloji, değişen iklim koşullarına uyum sağlanması ve yaşam kalitesinin korunması açısından önemli fırsatlar sunuyor.
Serhat Ayan’ın Yeni Şeyler Rehberi programına konuk olan Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi ve TRGENMER Müdürü Cihan Taştan, Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapmasının bilimsel çalışmalar ve uluslararası iş birlikleri açısından önemini değerlendirdi. Türkiye’nin son yıllarda bilimsel insan kaynağı ve bilgi birikimi bakımından önemli ilerleme kaydettiğini belirten Taştan, ülkenin uluslararası karar alma süreçlerinde daha etkin bir rol üstlenebileceğine dikkat çekti.
“İklimin değişikliği aynı zamanda bitkisel üretim ve hem gıda hem de endüstriyel alanda çok etkileniyor. İklim değişikliğiyle beraber biz de nasıl yaşam kalitesini sürekli korumaya dayalı nasıl çalışmalar yapabiliriz diye uğraşıyorduk. Türkiye’nin COP31 çalışmasının merkezinde olması ve bütün dünyanın gözlerinin Türkiye’deki iklim değişikliği konferansına dönmesi bizim de dünyaya nasıl açılacağımızı göstermesi açısından büyük bir fırsat oldu. Bilim insanı sayımızın artması artık uluslararası mecralarda geliştirilen ürünlerin de artmasını sağladı. Son yıllarda özellikle son 2-3 yılda birçok uluslararası mecranın içinde bulunduğu durumlarda artık Türkiye hem imzasını koyabileceği hem de bu imzanın arkasında durabileceği insan ve bilgi birikimine sahip. Artık Türkiye hem yasaların çizildiği noktada sözü dinlenen hem de bu sözü dinletirken ona katkı sağlayacak ürün ve insanları da masanın üstüne koyabiliyor. 30 yıldır gerçekleşen böyle bir konferansın 31’incisinin de Türkiye’de gerçekleşmesi, Türkiye’de birçok kararın alınabileceği noktasında birçok açıdan çok umut verici”