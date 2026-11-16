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18-19 Kasım 2026

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OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/saglik-bakanligi-acikladi-akciger-kanserinde-her-yil-23-bin-kisi-hayatini-kaybediyor-1110376299.html
Sağlık Bakanlığı açıkladı: Akciğer kanserinde her yıl 23 bin kişi hayatını kaybediyor
Sağlık Bakanlığı açıkladı: Akciğer kanserinde her yıl 23 bin kişi hayatını kaybediyor
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’la Gün Ortası’nda bugünün konu başlıklarından biri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan akciğer kanseri verileri oldu. Tütün ürünlerinin akciğer... 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T17:10+0300
2026-11-16T17:10+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
radyo
sağlık bakanlığı
sigara
tütün ürünleri
akciğer kanseri belirtileri
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Okan Aslan’la Gün Ortası’nda, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan akciğer kanseri verileri değerlendirildi. Türkiye’de her yıl yaklaşık 34 bin kişiye akciğer kanseri teşhisi konulurken, 23 bin kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor. Vakaların önemli bir bölümünde tütün ürünleri kullanımı öne çıkarken, sigara akciğer kanserinin önlenebilir başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Akciğer kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çeken Okan Aslan, hastalığın belirtilerini ve sigarayı bırakmak isteyenlere sunulan destek hizmetlerini aktardı. Aslan, sigarayı bırakma çağrısında bulundu ve şöyle konuştu:
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Okan Aslan
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radyo sputnik, radyo, radyo, sağlık bakanlığı, sigara, tütün ürünleri, akciğer kanseri belirtileri
radyo sputnik, radyo, radyo, sağlık bakanlığı, sigara, tütün ürünleri, akciğer kanseri belirtileri

Sağlık Bakanlığı açıkladı: Akciğer kanserinde her yıl 23 bin kişi hayatını kaybediyor

17:10 16.11.2026
gün ortası
gün ortası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2026
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Okan Aslan
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Okan Aslan’la Gün Ortası’nda bugünün konu başlıklarından biri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan akciğer kanseri verileri oldu. Tütün ürünlerinin akciğer kanserindeki etkisini veriler ışığında aktaran Aslan, ‘Sigarayı bırakmanın yeri ve zamanıdır, hem sağlığınıza hem cebinize katkısı olacak” dedi.
Okan Aslan’la Gün Ortası’nda, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan akciğer kanseri verileri değerlendirildi. Türkiye’de her yıl yaklaşık 34 bin kişiye akciğer kanseri teşhisi konulurken, 23 bin kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor.
Vakaların önemli bir bölümünde tütün ürünleri kullanımı öne çıkarken, sigara akciğer kanserinin önlenebilir başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Akciğer kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çeken Okan Aslan, hastalığın belirtilerini ve sigarayı bırakmak isteyenlere sunulan destek hizmetlerini aktardı. Aslan, sigarayı bırakma çağrısında bulundu ve şöyle konuştu:
“Sağlık Bakanlığı’ndan akciğer kanseri açıklaması geldi. Bakanlık, her yıl yaklaşık 34 bin kişiye akciğer kanseri teşhisi konulduğunu açıkladı. Verilere göre Türkiye’de yılda 23 bin kişi akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Vakaların genellikle tütün ürünleriyle ilişkili olduğu görülüyor. Sigara ve tütün ürünleri akciğer kanserinin en önemli önlenebilir nedenleri arasında yer alıyor. Türkiye’de erkeklerde en sık görülen kanser türleri arasında da yer alıyor. Uzun süren öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, sürekli yorgunluk önemli belirtiler arasında. Erken teşhisin tedavide ne kadar önemli olduğunu da söylemekte fayda var. Bir rahatsızlığınız varsa ve bu aylarca devam ediyorsa bir doktora görünmenizde fayda var. Türkiye genelinde bin 910’dan fazla sigara bırakma polikliniği var. Bakanlık, polikliniklere başvuru sayısında rekor kırıldığını söylüyor. Alo 171 destek hattı sigara bırakmak isteyenler için 7 gün 24 saat destek veriyor. Sigarayı bırakmanın yeri ve zamanıdır, bir an önce bırakın. Hem cebinize hem sağlığınıza katkısı olacak”
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