Sağlık Bakanlığı açıkladı: Akciğer kanserinde her yıl 23 bin kişi hayatını kaybediyor

“Sağlık Bakanlığı’ndan akciğer kanseri açıklaması geldi. Bakanlık, her yıl yaklaşık 34 bin kişiye akciğer kanseri teşhisi konulduğunu açıkladı. Verilere göre Türkiye’de yılda 23 bin kişi akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Vakaların genellikle tütün ürünleriyle ilişkili olduğu görülüyor. Sigara ve tütün ürünleri akciğer kanserinin en önemli önlenebilir nedenleri arasında yer alıyor. Türkiye’de erkeklerde en sık görülen kanser türleri arasında da yer alıyor. Uzun süren öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, sürekli yorgunluk önemli belirtiler arasında. Erken teşhisin tedavide ne kadar önemli olduğunu da söylemekte fayda var. Bir rahatsızlığınız varsa ve bu aylarca devam ediyorsa bir doktora görünmenizde fayda var. Türkiye genelinde bin 910’dan fazla sigara bırakma polikliniği var. Bakanlık, polikliniklere başvuru sayısında rekor kırıldığını söylüyor. Alo 171 destek hattı sigara bırakmak isteyenler için 7 gün 24 saat destek veriyor. Sigarayı bırakmanın yeri ve zamanıdır, bir an önce bırakın. Hem cebinize hem sağlığınıza katkısı olacak”