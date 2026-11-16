“İran savaşıyla ilgili tüm olasılıklar masada, Netanyahu’nun pozisyonu aynı yerde değil”

“Bütün olasılıkların masada olduğunu düşünüyorum. Bu, ABD-İran arasında bir mesele olarak kalsa belki sadece Trump’ın bu reflekslerle hareket edeceğini düşünebilirdik. Ancak tüm dünya ekonomisi etkileniyor. Trump bu yüzden de baskı altında. Körfez ülkeleri bu krizin devam etmesini istemiyor aslında. Petrol ya da enerji alanları da tamamen baskı altında. Trump’ın buna çok fazla dayanabileceğini düşünmüyorum. ABD’de enflasyon yükseldi ve yakıt fiyatları arttı. İran savaşının, Trump’ın oylarının gerilemesindeki ana unsurlardan biri olduğu yönündeki açıklamalar da Trump’ın içerde de baskı altında olduğunu gösteriyor. Demokratlar da çok farklı düşünmüyor o yüzden farklı bir sonuç beklememek gerekiyor İran’a karşı. Karşılarındaki rakip Trump olduğu için ellerindeki tüm argümanları kullanacaklar. Ancak bunu Trump’a karşı kullanmak istedikleri için yapacaklar. İç politikanın bir sonucu olarak da Trump baskı altında kalmaya devam edecek. 3 Ocak’a kadar bir değişiklik yok o sebeple Trump bir şeyleri kontrol etmeye devam edecektir ancak ara seçim öncesinde olduğu pozisyonda olmadığını söyleyebiliriz. Trump bu savaşı ‘operasyon’ olarak nitelendirdi. Çünkü ‘savaş’ deseydi Kongre gerekecekti. Bundan sonra eper herhangi bir şekilde düştüğü zor durumu aşmak için de adım atmaya karar verirse bunu da bu şekilde yürütecektir. Sahadan gelen, karşıt kaynaklardan gelen bilgilere bakınca İran’ın hiç de şakasının olmadığının ABD tarafından da iyice anlaşıldığı görülüyor. İran’a karşı önceden yaptıkları saldırıları tekrar yapmak için düşünmeleri gerekiyor. Bir tarattan ABD yönetiminin böyle bir süreci yeniden başlatmak için bir çekincesi var. Trump’ın İran’a savaş açmak için de bir sebebi yoktu aslında.”