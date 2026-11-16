Influencerlığın görünmeyen yüzü: Ne kadar vergi ödüyorlar?

“Uzun zamandır kurumsal hayatta çalışıyorum. Ben hep iletişim sektöründeydim. Tabii ki iletişim sektöründe ilk zamanlar bloggerlar vardı. Sonrasında sosyal medyaların açılmasıyla birlikte bu iş influencerlığa geldi. Dedim ki böyle bir şey var ve bu gerçekten bir mesleğe dönüşecek. Tabii ki iletişim sektöründeyken bunu görebiliyoruz. O zaman ben de başlasam mı acaba diye hesabımı açmıştım aslında. Oğlumu doğurduktan sonra bir süre boşluğum oldu. O sürede evden de yaparım bu işi dedim. Ama işin içine girince gerçekten bir mesleğe dönüştü. Çok ciddi bir emek var ki artık sosyal medya hesaplarının tabii ki daha yoğun olması ve televizyon reklamlarının da çok pahalı olmasıyla birlikte çoğu marka kendi yüzünü sosyal medyaya çevirdi. Markalar artık sosyal medyadaki fenomenlerle influencerlarla çalışmak istiyor. Hem daha fazla kişiye ulaşıyor hem daha uygun maliyetli oluyor. Ama işte o zaman da bizden kısa filmler, videolar, efektler istenmeye başlanıyor ki bu da çok çok uzun zamanımızı alıyor. Hem çekim hem videonun editlenmesi hem seslendirme çok kaliteli olmak durumunda. Yıllar geçtikçe bu da gerçekten arka planda çok büyük bir emek yapıyor bizim için.”