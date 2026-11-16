Influencerlığın görünmeyen yüzü: Ne kadar vergi ödüyorlar?
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor
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Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen’in Çalışma Hayatım programında bu haftaki konuğu içerik üreticisi Cansu Tuncalı oldu. Tuncalı, influencerlığın görünmeyen yüzünü anlattı.
Influencerlık, sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte yeni bir meslek alanına dönüşürken, içerik üreticilerinin kazançları ve çalışma koşulları da merak konusu oluyor. Markalarla yapılan iş birliklerinden elde edilen gelirlerin yanı sıra çekim, kurgu ve seslendirme gibi süreçler de ciddi emek gerektiriyor.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen’in Çalışma Hayatım programına konuk olan içerik üreticisi Cansu Tuncalı, influencerlığın görünmeyen yüzünü, mesleğin arka planındaki emeği ve içerik üreticilerinin vergi yükümlülüklerini anlattı.
Tuncalı, şöyle konuştu:
“Uzun zamandır kurumsal hayatta çalışıyorum. Ben hep iletişim sektöründeydim. Tabii ki iletişim sektöründe ilk zamanlar bloggerlar vardı. Sonrasında sosyal medyaların açılmasıyla birlikte bu iş influencerlığa geldi. Dedim ki böyle bir şey var ve bu gerçekten bir mesleğe dönüşecek. Tabii ki iletişim sektöründeyken bunu görebiliyoruz. O zaman ben de başlasam mı acaba diye hesabımı açmıştım aslında. Oğlumu doğurduktan sonra bir süre boşluğum oldu. O sürede evden de yaparım bu işi dedim. Ama işin içine girince gerçekten bir mesleğe dönüştü. Çok ciddi bir emek var ki artık sosyal medya hesaplarının tabii ki daha yoğun olması ve televizyon reklamlarının da çok pahalı olmasıyla birlikte çoğu marka kendi yüzünü sosyal medyaya çevirdi. Markalar artık sosyal medyadaki fenomenlerle influencerlarla çalışmak istiyor. Hem daha fazla kişiye ulaşıyor hem daha uygun maliyetli oluyor. Ama işte o zaman da bizden kısa filmler, videolar, efektler istenmeye başlanıyor ki bu da çok çok uzun zamanımızı alıyor. Hem çekim hem videonun editlenmesi hem seslendirme çok kaliteli olmak durumunda. Yıllar geçtikçe bu da gerçekten arka planda çok büyük bir emek yapıyor bizim için.”
Influencerların vergi yükümlülükleri ve emeklilik hakları
“Devlete karşı sorumluluğumuz tabii ki birinci sorumluluğumuz vergi vermek. Influencerlık dabir meslek olduğu için uzun zamandır devlet aslında burada yapılandırmayı yaptı. Diyor ki eğer bir yerde çalışmıyorsan bir istisna belgenin olması lazım. Ben seni KDV'den muaf tutarım tamam ama gelir vergini vermen lazım bana diyor. İstisna belgesini belli bir tutar kazanca kadar alabiliyorsunuz. Çok yüksek kazançlar buna girmiyor. Mutlaka orada KDV istiyor devlet. Yıllık bazda yaklaşık bir 5 milyon gibi bir tutardaysanız eğer istisna belgesi alabiliyorsunuz. Burada yüzde 15'lik tabii ki bir gelir vergisi kesintisi oluyor. Geri kalanı sizde devlet bankalarından açılıyor. Özel bir hesap bu istisna belgesi. Marka oraya parayı gönderdiği anda yüzde 15'ini devlet kesiyor zaten. Dolayısıyla her şey yasal olmuş oluyor. Nasıl bir yerde çalışıyorken bizim gelir vergimiz alınıyorsa nasıl o şirket devlete veriyorsa vergilerini biz de bunu vermek durumundayız. O yüzden bu tabii ki sonrasında çalışmayan insanlar için özellikle kadınlarımız için de emeklilik kısmında onları çokça rahatlatacak bir şey.”